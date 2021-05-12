Уруский о реформе Укроборонпрома: Планируется создание двух управляющих компаний
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В ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины".
Они будут включать в себя шесть и три холдинга соответственно. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.
В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:
- "Авиаремонт";
- "Бронетехника";
- "Высокоточное оружие";
- "Боеприпасы и специальная химия";
- "Радарные системы";
- "Морские системы".
"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:
- "Авиационные двигатели";
- "Антонов";
- "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины.
"Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил Уруский.
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ХКБМ частково переходить на одноденний робочий тиждень
Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке отримало замовлення на 77 БТР-4, готується до часткового переходу на одноденний робочий тиждень.При цьому, «скорочення», насамперед торкнеться інтелектуальної складової колективу, зокрема конструкторів. А інші працівники (зокрема, зварювальники) навпаки будуть працювати у три зміни - робити корпуси нових бронетранспортерів.
Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Міноборони уклало договори з ХКБМ на постачання ЗСУ 75 бронетранспортерів БТР-4Е (з них 60 у версії для морської піхоти), одного командирського БТР-4К та однієї броньованої ремонто-евакуаційної машини БРЕМ-4РМ.
Наказ про новий графік роботи за підписом директора ХКБМ Якова Мормило від 11 травня ц.р. вже передано начальнику відділу кадрів для ознайомлення працівників держпідприємства.
Зазначається, що працівники незгодні з новими нормами можуть або звільнитися самостійно, або (в разі відмови піти за власним бажанням й працювати один день в неділю за відповідну мізерну зарплатню) будуть звільнені «на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП України через два місяці з дня ознайомлення з наказом».
На ХКБМ наразі працює близько 800 робітників та інженерів. Цього року підприємство має завершити розробку конструкторської документації та виготовити дослідні зразки модернізованого «Дозор-Б» і вдосконаленого танку Т-64 (шифр «Краб»). Крім того, триває робота над створенням «морської версії» БТР-4Е.
на одного рАба - три прораба...
(чем меньше управляющих - тем выше спрос и ответственность с каждого "управителя"...да?)
а так...размазались средвтва по блюдечкам...с золотой каёмочкой))))
"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:1) "Авиационные двигатели"; 2) "Антонов"
Т.е. одни будут строить (делать), а другие- ремонтировать.
Авиаспецов разделят по 2-м разным конторам...
Поразделяли, создали новые.... Теперь объединяют.....
И них-я не сделали кроме вреда.... И видимость работы.....