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Уруский о реформе Укроборонпрома: Планируется создание двух управляющих компаний

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины".

Они будут включать в себя шесть и три холдинга соответственно. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.

В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:

  • "Авиаремонт";
  • "Бронетехника";
  • "Высокоточное оружие";
  • "Боеприпасы и специальная химия";
  • "Радарные системы";
  • "Морские системы".

"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:

  • "Авиационные двигатели";
  • "Антонов";
  • "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины.

"Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил Уруский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждалась реформа ГП "Укроборонпром", - Уруский провел встречу с послами G7

Автор: Ірина Дашківська
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две компании лучше чем одна! Можно больше бабла украсть и в случае чего обвинять друг-друга!
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12.05.2021 13:12 Ответить
Не те слово. Це ж в два рази більше родичів зелених дармоїдів та всілякого фсбшного лайна, прилаштувати можна.
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12.05.2021 13:30 Ответить
Сколько красивых слайдов со схемами и разноцветными стрелочками можно сделать!
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12.05.2021 13:13 Ответить
этот чёрт Урусский в курсе, что убивают ""Малышева" и "ХКБМ"?!
ХКБМ частково переходить на одноденний робочий тиждень

Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке отримало замовлення на 77 БТР-4, готується до часткового переходу на одноденний робочий тиждень.При цьому, «скорочення», насамперед торкнеться інтелектуальної складової колективу, зокрема конструкторів. А інші працівники (зокрема, зварювальники) навпаки будуть працювати у три зміни - робити корпуси нових бронетранспортерів.
Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Міноборони уклало договори з ХКБМ на постачання ЗСУ 75 бронетранспортерів БТР-4Е (з них 60 у версії для морської піхоти), одного командирського БТР-4К та однієї броньованої ремонто-евакуаційної машини БРЕМ-4РМ.
Наказ про новий графік роботи за підписом директора ХКБМ Якова Мормило від 11 травня ц.р. вже передано начальнику відділу кадрів для ознайомлення працівників держпідприємства.
Зазначається, що працівники незгодні з новими нормами можуть або звільнитися самостійно, або (в разі відмови піти за власним бажанням й працювати один день в неділю за відповідну мізерну зарплатню) будуть звільнені «на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП України через два місяці з дня ознайомлення з наказом».
На ХКБМ наразі працює близько 800 робітників та інженерів. Цього року підприємство має завершити розробку конструкторської документації та виготовити дослідні зразки модернізованого «Дозор-Б» і вдосконаленого танку Т-64 (шифр «Краб»). Крім того, триває робота над створенням «морської версії» БТР-4Е.
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12.05.2021 13:15 Ответить
а чего две? а не три-пять? управляющих компаний????
на одного рАба - три прораба...
(чем меньше управляющих - тем выше спрос и ответственность с каждого "управителя"...да?)
а так...размазались средвтва по блюдечкам...с золотой каёмочкой))))
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12.05.2021 13:19 Ответить
В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:1) "Авиаремонт"

"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:1) "Авиационные двигатели"; 2) "Антонов"

Т.е. одни будут строить (делать), а другие- ремонтировать.
Авиаспецов разделят по 2-м разным конторам... Уруский о реформе Укроборонпрома: Планируется создание двух управляющих компаний - Цензор.НЕТ 9412
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12.05.2021 13:24 Ответить
Как с министерствами.....
Поразделяли, создали новые.... Теперь объединяют.....
И них-я не сделали кроме вреда.... И видимость работы.....
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12.05.2021 14:04 Ответить
Зерехвормы в действии - была одна банда воров, станет две )))))
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12.05.2021 15:06 Ответить
 
 