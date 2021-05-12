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Новости Политика Украины
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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, -

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать за основу проект закона №4284 "О десоветизации законодательства Украины" авторства вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Проект предусматривает очистку нашего законодательства от терминологической советизации - трудящийся станет работником, а владелец - работодателем. Актуально также изъятие упоминаний о СССР, Октябрьской революции", - написала Кравчук.

Как отметила народный депутат, в законопроекте речь идет также о необходимости разработать новые проекты Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде.

"Всего господин Руслан Стефанчук насчитал 249 актов, изданных Верховным Советом и Президиумом Верховного Совета Украинской ССР, имеющих право остаться разве что на страницах истории", - рассказала Кравчук.

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - слуга народа Кравчук 01
Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - слуга народа Кравчук 02
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Топ комментарии
+2
Ми зараз не тим займаємось, потрібно збільшувати ЗСУ до 400 тис. військових а потім до 600 тис. військових, вводити воєнний стан і відновлювати ядерну зброю!
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12.05.2021 14:37
+2
Чё там в Жилищном кодексе ввели норму,что теща не имеет права сдавать зятю жилплошадь?А зять при этом получает компенсацию на работе? Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6254
Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6320
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12.05.2021 14:42
+1
Кто-нибудь за последние два года может вспомнить хоть что-нибудь, что эти ЗЕбильные выродки сделали во благо граждан Украины?
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12.05.2021 14:54
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Правила форума Совет форумчан
Ми зараз не тим займаємось, потрібно збільшувати ЗСУ до 400 тис. військових а потім до 600 тис. військових, вводити воєнний стан і відновлювати ядерну зброю!
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12.05.2021 14:37 Ответить
так а це хіба робота Стефанчука?
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12.05.2021 14:43 Ответить
А хіба Верховна Рада України перестала бути верховним органом влади в країні?
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12.05.2021 14:48 Ответить
а при чом тут рада? Стефанчук - один із болтиків ради. їх там 450 штук. чого ти лише йому покладаєш це завдання?
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12.05.2021 15:12 Ответить
Стефанчук один з лідерів парламентської більшості парламенту, а це посада більша ніж віце-премьер міністр в уряді!
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12.05.2021 15:37 Ответить
Чё там в Жилищном кодексе ввели норму,что теща не имеет права сдавать зятю жилплошадь?А зять при этом получает компенсацию на работе? Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6254
Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6320
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12.05.2021 14:42 Ответить
І прізвище у Стефанчука совкове. С, чук і гек - це совдепівські символи. Змінити на ******* - Зеленомойський, чи Шаріков.
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12.05.2021 14:42 Ответить
Кто-нибудь за последние два года может вспомнить хоть что-нибудь, что эти ЗЕбильные выродки сделали во благо граждан Украины?
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12.05.2021 14:54 Ответить
От выкусывания совковых терминов из совковых же и дебильных, по сути, законов ничего не изменится
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12.05.2021 16:11 Ответить
Если закон соответствует нормам жизни
Не трогайте только потому что он советский
Например закон о трудовых отношениях
В свое время был признан --одним из лучших в мире
Теперь накрутили работник ничего не докажет в свою пользу
Закон вроде бы хорош -- но десять подзаконных актов
сводят все на нет
Сейчас время менять названия - можно деньги направить на ремонт
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12.05.2021 17:44 Ответить
Назад в пещеры! Чего уж там, вместо Советов - Олигархат, это круто! Недовольных отодрать вожжами на конюшне.
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12.05.2021 18:08 Ответить
 
 