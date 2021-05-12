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Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, -

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати за основу проєкт закону №4284 "Про дерадянізацію законодавства України" авторства віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала заступниця глави комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт передбачає очищення нашого законодавства від термінологічної радянщини – трудящий стане працівником, а власник – роботодавцем. На часі також вилучення згадок про СРСР, Жовтневу революцію", - написала Кравчук.

Як зазначила народна депутатка, в законопроєкті йдеться також про необхідність розробити нові проєкти Житлового кодексу і Кодексу законів про працю.

"Всього пан Руслан Стефанчук нарахував 249 актів, виданих Верховною Радою і Президією Верховної Ради Української РСР, які мають право залишитися хіба що на сторінках історії", - розповіла Кравчук.

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Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - слуга народу Кравчук 01
Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт Стефанчука про дерадянізацію українського законодавства, - слуга народу Кравчук 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Ми зараз не тим займаємось, потрібно збільшувати ЗСУ до 400 тис. військових а потім до 600 тис. військових, вводити воєнний стан і відновлювати ядерну зброю!
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12.05.2021 14:37
+2
Чё там в Жилищном кодексе ввели норму,что теща не имеет права сдавать зятю жилплошадь?А зять при этом получает компенсацию на работе? Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6254
Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6320
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12.05.2021 14:42
+1
Кто-нибудь за последние два года может вспомнить хоть что-нибудь, что эти ЗЕбильные выродки сделали во благо граждан Украины?
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12.05.2021 14:54
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Ми зараз не тим займаємось, потрібно збільшувати ЗСУ до 400 тис. військових а потім до 600 тис. військових, вводити воєнний стан і відновлювати ядерну зброю!
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12.05.2021 14:37 Відповісти
так а це хіба робота Стефанчука?
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12.05.2021 14:43 Відповісти
А хіба Верховна Рада України перестала бути верховним органом влади в країні?
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12.05.2021 14:48 Відповісти
а при чом тут рада? Стефанчук - один із болтиків ради. їх там 450 штук. чого ти лише йому покладаєш це завдання?
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12.05.2021 15:12 Відповісти
Стефанчук один з лідерів парламентської більшості парламенту, а це посада більша ніж віце-премьер міністр в уряді!
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12.05.2021 15:37 Відповісти
Чё там в Жилищном кодексе ввели норму,что теща не имеет права сдавать зятю жилплошадь?А зять при этом получает компенсацию на работе? Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6254
Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Стефанчука о десоветизации украинского законодательства, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6320
показати весь коментар
12.05.2021 14:42 Відповісти
І прізвище у Стефанчука совкове. С, чук і гек - це совдепівські символи. Змінити на ******* - Зеленомойський, чи Шаріков.
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12.05.2021 14:42 Відповісти
Кто-нибудь за последние два года может вспомнить хоть что-нибудь, что эти ЗЕбильные выродки сделали во благо граждан Украины?
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12.05.2021 14:54 Відповісти
От выкусывания совковых терминов из совковых же и дебильных, по сути, законов ничего не изменится
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12.05.2021 16:11 Відповісти
Если закон соответствует нормам жизни
Не трогайте только потому что он советский
Например закон о трудовых отношениях
В свое время был признан --одним из лучших в мире
Теперь накрутили работник ничего не докажет в свою пользу
Закон вроде бы хорош -- но десять подзаконных актов
сводят все на нет
Сейчас время менять названия - можно деньги направить на ремонт
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12.05.2021 17:44 Відповісти
Назад в пещеры! Чего уж там, вместо Советов - Олигархат, это круто! Недовольных отодрать вожжами на конюшне.
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12.05.2021 18:08 Відповісти
 
 