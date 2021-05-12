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Ситуация хуже, чем в 2020 году: четвертая волна коронавируса неотвратима, - иммунолог Волянский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Ситуация хуже, чем в 2020 году: четвертая волна коронавируса неотвратима, - иммунолог Волянский

Четвертая волна коронавируса в Украине - неизбежна, несмотря на достаточные меры по борьбе с заболеваемостью.

Об этом заявил иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы не получить ни первую, ни вторую, ни третью, ни уже четвертую волну, но мы все равно их получаем, и, к сожалению, видим, что ситуация в 2021 году не лучше, а хуже, чем в 2020-м, значительно большее количество инфицированных и летальных исходов. Мы понимаем, что эта четвертая волна неотвратимо пришла в нашу страну, и вопрос, как сгладить ее воздействие на общество, как уменьшить это количество заболевших и летальных исходов", - сказал врач.

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Он также назвал главную проблему Украины во время четвертой волны.

"Самое важное, что здесь даже речь не в том, что это новый вариант вируса, это, возможно, уже индийский вариант, или южноафриканский вариант, или калифорнийский, - суть не в том, а в том, что Украина еще на прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти. И чтобы их облегчить, нужно минимизировать удар на уязвимых, на пожилых и группы риска", - сказал иммунолог.
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Топ комментарии
+7
Больше пОльт, хороших и разных!
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12.05.2021 16:30
+7
Новая волна приближается? Надо срочно дороги "строить".... Думаю, 60-70 млрд. хватит на первое время... В Харькове воровская власть усердно ремонтирует фонтаны по два раза в год...Уходят на это многие миллионы.... А в больницах не хватает всего.... Веселуха....
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12.05.2021 16:40
+5
Если ваши дела идут хорошо, то скоро они пойдут плохо. Если же ваши дела уже плохи, то скоро они пойдут ещё хуже. (Закон Мерфи)
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12.05.2021 16:37
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Больше пОльт, хороших и разных!
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12.05.2021 16:30 Ответить
Да бросьте вы народ пугать. Что может быть хуже неотвратимой смерти?
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12.05.2021 16:30 Ответить
Смерть внезапная
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12.05.2021 16:34 Ответить
Поверьте, она и в 103 года такая же внезапная
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12.05.2021 16:49 Ответить
...скоропостижная
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12.05.2021 16:52 Ответить
Ситуация хуже, чем в 2020 году: четвертая волна коронавируса неотвратима, - иммунолог Волянский

Судя по СМИ умерших больше, чем было живых...
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12.05.2021 21:35 Ответить
Поки ж ви кров питимете...
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12.05.2021 16:31 Ответить
Потому ситуация хуже, что меры предпринимаемые державой недостаточны.
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12.05.2021 16:33 Ответить
Мало вакцинируют
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12.05.2021 17:03 Ответить
Что лучше умереть от голода или коронавируса?
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12.05.2021 16:34 Ответить
Пруф, кто умер от голода.
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12.05.2021 16:36 Ответить
Смерть наступает после испуга. Мнимый спид, такой же как корона вирус. Только спид, это "болезнь" всяких геев и тому подобных. Захотели их тогда обуздать, придумали СПИД. Теперь хотят обуздать лишних, которые сидят и паразитируют. Стадо, только перед страхом смерти будет смиренным.
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12.05.2021 16:40 Ответить
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».

По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
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12.05.2021 21:16 Ответить
Они как писали стандартную чешуйню так и пишут
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12.05.2021 21:33 Ответить
Чешуйню пишите как раз Вы. Та дура совершенно не боялась СПИДа. Не говоря уже о ее малыше, который до года не дожил.
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12.05.2021 23:25 Ответить
Сама история, получившая огласку, вам ни о чем не говорит? Или вы свято верите в силу сми? Да, вы сядьте, почитайте откуда все это берется, разберитесь. Хотя бы для себя.
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13.05.2021 00:17 Ответить
Этих волн еще будет безконечно. Это новый формат жизни. А долбоебы рассуждают об опасности. Как можно не замечать что все ради наживы делается. Вас идиотов потом будут лечить от того, что вы свои легкие к чертям посадите вторичным отработанным воздухом. А этому иммунологу, лицо разбить за брехню!
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12.05.2021 16:37 Ответить
23 апреля у меня умер папа от коронавируса. Болел, как думали гриппом. Я раньше тоже думал, что все обман, это где-то там далеко. Но пока, не дай Бог, это не коснется Вашей семьи Вы не поймете.
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12.05.2021 17:33 Ответить
мои соболезнования. у меня брат еле выжил, соседка умерла. В поликлинике, к которой мы прикреплены, умерло два рача и одлна медсенстра.
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12.05.2021 18:20 Ответить
два врача и одна медсестра
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12.05.2021 18:21 Ответить
Ds? В среднем в Украине 1500 в сутки и что?
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12.05.2021 19:06 Ответить
печально, что врачи лечат на свое усмотрение, каждого по разному. И отсутствует протокол лечения. Еще удивило, что вызывали семейного врача, а она говорит приходите в больницу, и это с короновирусом. Пришли в больницу, а там таких инфицированных свободно ходит толпа. И никакого карантина уже не делают. Говорят идите домой на изоляцию. И никто не контролирует. А теперь представьте, сколько ходит по городу. Складывается впечатление , что все пустили на самотёк, и уже не могут справиться.
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12.05.2021 19:30 Ответить
это не коснется Вашей семьи Вы не поймете. ---- не пались, давай поновее
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12.05.2021 19:03 Ответить
приезжайте в морг 21 инфекционной больницы г. Днепр, и будете удивлены количеству умерших.
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12.05.2021 19:24 Ответить
поновее про Днепр давайте, больницы переполненные уже все видели. Вы новенький
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12.05.2021 19:38 Ответить
Вы знаете, мои все переболели уже по пару раз по кругу. Даже дед с соплями лазил. Все живы здоровы. Не давайте себя напугать, стресс нервной системы губителен. Когда мы более гриппом, это не так радужно, но нам на капают о том, на сколько он смертоносен. А когда я впервые приболел во время епидемии, тоже были сомнения и страх. Но здравый рассудок не дал осечки.
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12.05.2021 19:13 Ответить
дело не в страхе. Я был за границей , когда узнал про папу. Мама жила вместе с ним, она тоже была инфицирована, с ней все в порядке. Я приехал и с ней жил. Я не заразился. Многое зависит от индивидуального иммунитета .
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12.05.2021 19:26 Ответить
Ну вот именно, индивидуального иммунитета. Наш иммунитет на прямую зависит о состояние нервной системы. От сильного стресса, слабых людей пробивает диарея, от паничной атака надпочечная начинает выделять адреналин и начинают трястись конечности, скачет давление, происходит гипертензия. Особенно у тех, у кого сосудистая с ВСД.
По бумагам и тестам нам скажут корона и нет права сомневаться. Увы. Но уверяю вас, убивает прежде всего страх.
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12.05.2021 20:00 Ответить
Ой не несите ерунду! У меня дочка до трясучки боялась заразиться, но не заболела когда я лежала дома еле живая. А вот я, как раз, ходила без маски, уверенная что не заболею этой заразой. А вышло все наоборот. Дочку спасло то, что она везде и всегда в маске и с дезинфекторами для рук.
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12.05.2021 21:41 Ответить
Вы здравое рассуждение называете ерундой? Нервы что, отменили? Вы утверждаете что переболели, но о том, что это корона вам сказал тест и врачи. Ну и как?, пораженные короной легкие восстановились? Ни обтурбации, ни гипертензии легких? Никаких поражений альвиолярных проходов? Белки синтезируются нормально в процессе дыхания? Лишний вес быстро не набрался?
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12.05.2021 21:49 Ответить
. Многое зависит от индивидуального иммунитета .

И все как один бросили курить...
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12.05.2021 21:41 Ответить
Но здравый рассудок не дал осечки.

Если смотреть ТВ то от здравого рассудка ничеготне останется...
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12.05.2021 21:40 Ответить
Если)....рад, если сами не смотрите)
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12.05.2021 21:41 Ответить
Если ваши дела идут хорошо, то скоро они пойдут плохо. Если же ваши дела уже плохи, то скоро они пойдут ещё хуже. (Закон Мерфи)
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12.05.2021 16:37 Ответить
Они там вообще между собой знакомы? Один "в Багдаде всё спокойно" мантру поёт, другой из соседнего кабинета - "мы все умрём".
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12.05.2021 16:37 Ответить
это ошибки синхронизации ))
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12.05.2021 16:42 Ответить
Новая волна приближается? Надо срочно дороги "строить".... Думаю, 60-70 млрд. хватит на первое время... В Харькове воровская власть усердно ремонтирует фонтаны по два раза в год...Уходят на это многие миллионы.... А в больницах не хватает всего.... Веселуха....
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12.05.2021 16:40 Ответить
"Мы уже делаем все возможное, чтобы не получить ни первую, ни вторую, ни третью, ни уже четвертую волну, но мы все равно их получаем,Источник: https://censor.net/ru/n3264832

Милейший, если "вы делаете", но все равно получаете, то какой смысл в вашем "деланьи"?!
Может, таки, делаете не все, или не то, что нужно?
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12.05.2021 16:47 Ответить
Забадали.Стройте волнорез Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 2397
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12.05.2021 17:00 Ответить
Конец эпохи бедности..Цирк продолжается
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12.05.2021 17:02 Ответить
Задолбали уже с этими "волнами". То говорят, что ситуация стабилизируется, то опять запугивать начинают. Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 1778
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12.05.2021 17:22 Ответить
Стадо рабов необходимо держать в страхе, так ими легче управлять!
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12.05.2021 17:45 Ответить
JPMorgan: глобальне економічне зростання досягло 11-річного максимуму.Про це повідомляє IHS Markit.
От цікаво, а який внесок України в глобальну економіку, з плюсом чи мінусом?
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12.05.2021 17:29 Ответить
Даже дилетанты уже знают, что кислорода будет не хватать и аппаратов ИВЛ.
А про процедуру, что делать больным в первые 5 дней больным, это наш Минздрав до сих пор еще не разродился. Люди глотают все подряд от незнания и паники, а потом, в реанимации, нужные лекарства уже могут не действовать!
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12.05.2021 17:31 Ответить
100 % , врачи лечат на свое усмотрение и огромным количеством антибиотиков. Некоторым дают витамины д3 для костей, зачем не знаю.
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12.05.2021 19:33 Ответить
Степанов очень хочет купить четвертую куртку
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12.05.2021 17:37 Ответить
и вокруг полно людей без масок. Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 5732
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12.05.2021 18:22 Ответить
Два сразу намордника одевай, 100% защита. А если 4 сразу - 200%
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12.05.2021 19:09 Ответить
и вокруг полно людей без масок.

А, это на верно в РБ или в Швеции - они с самого начала забили на эту всемирную авантюру и живут спокойно...Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 9237
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12.05.2021 21:45 Ответить
"...или калифорнийский, - суть не в том, а в том, что Украина еще на прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти." (с)

Суть в том что пока не помрет половина населения перемен к лучшему не будет!

интересно куда попадут помершие от КОРОНЫ в Ад или Рай?
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13.05.2021 07:11 Ответить
Не переживайте... "Титаник" в "опытных" руках командира-Клоуна... просто кое-кому нужно еще для внуков "прибарахлиться", поэтому еще не потонули...
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13.05.2021 10:12 Ответить
 
 