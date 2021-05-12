Ситуация хуже, чем в 2020 году: четвертая волна коронавируса неотвратима, - иммунолог Волянский
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Четвертая волна коронавируса в Украине - неизбежна, несмотря на достаточные меры по борьбе с заболеваемостью.
Об этом заявил иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы уже делаем все возможное, чтобы не получить ни первую, ни вторую, ни третью, ни уже четвертую волну, но мы все равно их получаем, и, к сожалению, видим, что ситуация в 2021 году не лучше, а хуже, чем в 2020-м, значительно большее количество инфицированных и летальных исходов. Мы понимаем, что эта четвертая волна неотвратимо пришла в нашу страну, и вопрос, как сгладить ее воздействие на общество, как уменьшить это количество заболевших и летальных исходов", - сказал врач.
Он также назвал главную проблему Украины во время четвертой волны.
"Самое важное, что здесь даже речь не в том, что это новый вариант вируса, это, возможно, уже индийский вариант, или южноафриканский вариант, или калифорнийский, - суть не в том, а в том, что Украина еще на прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти. И чтобы их облегчить, нужно минимизировать удар на уязвимых, на пожилых и группы риска", - сказал иммунолог.
Пожалуйста, подождите...
Судя по СМИ умерших больше, чем было живых...
По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
По бумагам и тестам нам скажут корона и нет права сомневаться. Увы. Но уверяю вас, убивает прежде всего страх.
И все как один бросили курить...
Если смотреть ТВ то от здравого рассудка ничеготне останется...
Милейший, если "вы делаете", но все равно получаете, то какой смысл в вашем "деланьи"?!
Может, таки, делаете не все, или не то, что нужно?
От цікаво, а який внесок України в глобальну економіку, з плюсом чи мінусом?
А про процедуру, что делать больным в первые 5 дней больным, это наш Минздрав до сих пор еще не разродился. Люди глотают все подряд от незнания и паники, а потом, в реанимации, нужные лекарства уже могут не действовать!
А, это на верно в РБ или в Швеции - они с самого начала забили на эту всемирную авантюру и живут спокойно...
Суть в том что пока не помрет половина населения перемен к лучшему не будет!
интересно куда попадут помершие от КОРОНЫ в Ад или Рай?