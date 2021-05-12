Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський

Четверта хвиля коронавірусу в Україні - неминуча, незважаючи на достатні заходи по боротьбі із захворюваністю.

Про це заявив імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вже робимо все можливе, щоб не отримати ні першу, ні другу, ні третю, ні вже четверту хвилю, але ми все одно їх отримуємо, і, на жаль, бачимо, що ситуація в 2021 році не краща, а гірша, ніж у 2020-му, значно більша кількість інфікованих і летальних випадків. Ми розуміємо, що ця четверта хвиля невідворотно прийшла в нашу країну, і питання, як згладити її вплив на суспільство, як зменшити цю кількість хворих і летальних випадків", - сказав лікар.

Він також назвав головну проблему України під час четвертої хвилі.

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"Найважливіше, що тут навіть мова не в тому, що це новий варіант вірусу, це, можливо, вже індійський варіант, або Південноафриканський варіант, або Каліфорнійський, - суть не в тому, а в тому, що Україна ще не пройшла ті кроки пандемії, які вона повинна пройти. І щоб їх полегшити, потрібно мінімізувати удар на вразливих, на літніх і групи ризику", - сказав імунолог.