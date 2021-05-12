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Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський

Четверта хвиля коронавірусу в Україні - неминуча, незважаючи на достатні заходи по боротьбі із захворюваністю.

Про це заявив імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вже робимо все можливе, щоб не отримати ні першу, ні другу, ні третю, ні вже четверту хвилю, але ми все одно їх отримуємо, і, на жаль, бачимо, що ситуація в 2021 році не краща, а гірша, ніж у 2020-му, значно більша кількість інфікованих і летальних випадків. Ми розуміємо, що ця четверта хвиля невідворотно прийшла в нашу країну, і питання, як згладити її вплив на суспільство, як зменшити цю кількість хворих і летальних випадків", - сказав лікар.

Він також назвав головну проблему України під час четвертої хвилі.

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"Найважливіше, що тут навіть мова не в тому, що це новий варіант вірусу, це, можливо, вже індійський варіант, або Південноафриканський варіант, або Каліфорнійський, - суть не в тому, а в тому, що Україна ще не пройшла ті кроки пандемії, які вона повинна пройти. І щоб їх полегшити, потрібно мінімізувати удар на вразливих, на літніх і групи ризику", - сказав імунолог.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Больше пОльт, хороших и разных!
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12.05.2021 16:30
+7
Новая волна приближается? Надо срочно дороги "строить".... Думаю, 60-70 млрд. хватит на первое время... В Харькове воровская власть усердно ремонтирует фонтаны по два раза в год...Уходят на это многие миллионы.... А в больницах не хватает всего.... Веселуха....
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12.05.2021 16:40
+5
Если ваши дела идут хорошо, то скоро они пойдут плохо. Если же ваши дела уже плохи, то скоро они пойдут ещё хуже. (Закон Мерфи)
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12.05.2021 16:37
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Больше пОльт, хороших и разных!
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12.05.2021 16:30 Відповісти
Да бросьте вы народ пугать. Что может быть хуже неотвратимой смерти?
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12.05.2021 16:30 Відповісти
Смерть внезапная
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12.05.2021 16:34 Відповісти
Поверьте, она и в 103 года такая же внезапная
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12.05.2021 16:49 Відповісти
...скоропостижная
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12.05.2021 16:52 Відповісти
Ситуация хуже, чем в 2020 году: четвертая волна коронавируса неотвратима, - иммунолог Волянский

Судя по СМИ умерших больше, чем было живых...
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12.05.2021 21:35 Відповісти
Поки ж ви кров питимете...
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12.05.2021 16:31 Відповісти
Потому ситуация хуже, что меры предпринимаемые державой недостаточны.
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12.05.2021 16:33 Відповісти
Мало вакцинируют
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12.05.2021 17:03 Відповісти
Что лучше умереть от голода или коронавируса?
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12.05.2021 16:34 Відповісти
Пруф, кто умер от голода.
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12.05.2021 16:36 Відповісти
Смерть наступает после испуга. Мнимый спид, такой же как корона вирус. Только спид, это "болезнь" всяких геев и тому подобных. Захотели их тогда обуздать, придумали СПИД. Теперь хотят обуздать лишних, которые сидят и паразитируют. Стадо, только перед страхом смерти будет смиренным.
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12.05.2021 16:40 Відповісти
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».

По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
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12.05.2021 21:16 Відповісти
Они как писали стандартную чешуйню так и пишут
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12.05.2021 21:33 Відповісти
Чешуйню пишите как раз Вы. Та дура совершенно не боялась СПИДа. Не говоря уже о ее малыше, который до года не дожил.
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12.05.2021 23:25 Відповісти
Сама история, получившая огласку, вам ни о чем не говорит? Или вы свято верите в силу сми? Да, вы сядьте, почитайте откуда все это берется, разберитесь. Хотя бы для себя.
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13.05.2021 00:17 Відповісти
Этих волн еще будет безконечно. Это новый формат жизни. А долбоебы рассуждают об опасности. Как можно не замечать что все ради наживы делается. Вас идиотов потом будут лечить от того, что вы свои легкие к чертям посадите вторичным отработанным воздухом. А этому иммунологу, лицо разбить за брехню!
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12.05.2021 16:37 Відповісти
23 апреля у меня умер папа от коронавируса. Болел, как думали гриппом. Я раньше тоже думал, что все обман, это где-то там далеко. Но пока, не дай Бог, это не коснется Вашей семьи Вы не поймете.
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12.05.2021 17:33 Відповісти
мои соболезнования. у меня брат еле выжил, соседка умерла. В поликлинике, к которой мы прикреплены, умерло два рача и одлна медсенстра.
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12.05.2021 18:20 Відповісти
два врача и одна медсестра
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12.05.2021 18:21 Відповісти
Ds? В среднем в Украине 1500 в сутки и что?
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12.05.2021 19:06 Відповісти
печально, что врачи лечат на свое усмотрение, каждого по разному. И отсутствует протокол лечения. Еще удивило, что вызывали семейного врача, а она говорит приходите в больницу, и это с короновирусом. Пришли в больницу, а там таких инфицированных свободно ходит толпа. И никакого карантина уже не делают. Говорят идите домой на изоляцию. И никто не контролирует. А теперь представьте, сколько ходит по городу. Складывается впечатление , что все пустили на самотёк, и уже не могут справиться.
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12.05.2021 19:30 Відповісти
это не коснется Вашей семьи Вы не поймете. ---- не пались, давай поновее
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12.05.2021 19:03 Відповісти
приезжайте в морг 21 инфекционной больницы г. Днепр, и будете удивлены количеству умерших.
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12.05.2021 19:24 Відповісти
поновее про Днепр давайте, больницы переполненные уже все видели. Вы новенький
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12.05.2021 19:38 Відповісти
Вы знаете, мои все переболели уже по пару раз по кругу. Даже дед с соплями лазил. Все живы здоровы. Не давайте себя напугать, стресс нервной системы губителен. Когда мы более гриппом, это не так радужно, но нам на капают о том, на сколько он смертоносен. А когда я впервые приболел во время епидемии, тоже были сомнения и страх. Но здравый рассудок не дал осечки.
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12.05.2021 19:13 Відповісти
дело не в страхе. Я был за границей , когда узнал про папу. Мама жила вместе с ним, она тоже была инфицирована, с ней все в порядке. Я приехал и с ней жил. Я не заразился. Многое зависит от индивидуального иммунитета .
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12.05.2021 19:26 Відповісти
Ну вот именно, индивидуального иммунитета. Наш иммунитет на прямую зависит о состояние нервной системы. От сильного стресса, слабых людей пробивает диарея, от паничной атака надпочечная начинает выделять адреналин и начинают трястись конечности, скачет давление, происходит гипертензия. Особенно у тех, у кого сосудистая с ВСД.
По бумагам и тестам нам скажут корона и нет права сомневаться. Увы. Но уверяю вас, убивает прежде всего страх.
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12.05.2021 20:00 Відповісти
Ой не несите ерунду! У меня дочка до трясучки боялась заразиться, но не заболела когда я лежала дома еле живая. А вот я, как раз, ходила без маски, уверенная что не заболею этой заразой. А вышло все наоборот. Дочку спасло то, что она везде и всегда в маске и с дезинфекторами для рук.
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12.05.2021 21:41 Відповісти
Вы здравое рассуждение называете ерундой? Нервы что, отменили? Вы утверждаете что переболели, но о том, что это корона вам сказал тест и врачи. Ну и как?, пораженные короной легкие восстановились? Ни обтурбации, ни гипертензии легких? Никаких поражений альвиолярных проходов? Белки синтезируются нормально в процессе дыхания? Лишний вес быстро не набрался?
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12.05.2021 21:49 Відповісти
. Многое зависит от индивидуального иммунитета .

И все как один бросили курить...
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12.05.2021 21:41 Відповісти
Но здравый рассудок не дал осечки.

Если смотреть ТВ то от здравого рассудка ничеготне останется...
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12.05.2021 21:40 Відповісти
Если)....рад, если сами не смотрите)
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12.05.2021 21:41 Відповісти
Если ваши дела идут хорошо, то скоро они пойдут плохо. Если же ваши дела уже плохи, то скоро они пойдут ещё хуже. (Закон Мерфи)
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12.05.2021 16:37 Відповісти
Они там вообще между собой знакомы? Один "в Багдаде всё спокойно" мантру поёт, другой из соседнего кабинета - "мы все умрём".
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12.05.2021 16:37 Відповісти
это ошибки синхронизации ))
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12.05.2021 16:42 Відповісти
Новая волна приближается? Надо срочно дороги "строить".... Думаю, 60-70 млрд. хватит на первое время... В Харькове воровская власть усердно ремонтирует фонтаны по два раза в год...Уходят на это многие миллионы.... А в больницах не хватает всего.... Веселуха....
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12.05.2021 16:40 Відповісти
"Мы уже делаем все возможное, чтобы не получить ни первую, ни вторую, ни третью, ни уже четвертую волну, но мы все равно их получаем,Источник: https://censor.net/ru/n3264832

Милейший, если "вы делаете", но все равно получаете, то какой смысл в вашем "деланьи"?!
Может, таки, делаете не все, или не то, что нужно?
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12.05.2021 16:47 Відповісти
Забадали.Стройте волнорез Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 2397
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12.05.2021 17:00 Відповісти
Конец эпохи бедности..Цирк продолжается
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12.05.2021 17:02 Відповісти
Задолбали уже с этими "волнами". То говорят, что ситуация стабилизируется, то опять запугивать начинают. Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 1778
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12.05.2021 17:22 Відповісти
Стадо рабов необходимо держать в страхе, так ими легче управлять!
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12.05.2021 17:45 Відповісти
JPMorgan: глобальне економічне зростання досягло 11-річного максимуму.Про це повідомляє IHS Markit.
От цікаво, а який внесок України в глобальну економіку, з плюсом чи мінусом?
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12.05.2021 17:29 Відповісти
Даже дилетанты уже знают, что кислорода будет не хватать и аппаратов ИВЛ.
А про процедуру, что делать больным в первые 5 дней больным, это наш Минздрав до сих пор еще не разродился. Люди глотают все подряд от незнания и паники, а потом, в реанимации, нужные лекарства уже могут не действовать!
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12.05.2021 17:31 Відповісти
100 % , врачи лечат на свое усмотрение и огромным количеством антибиотиков. Некоторым дают витамины д3 для костей, зачем не знаю.
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12.05.2021 19:33 Відповісти
Степанов очень хочет купить четвертую куртку
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12.05.2021 17:37 Відповісти
и вокруг полно людей без масок. Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 5732
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12.05.2021 18:22 Відповісти
Два сразу намордника одевай, 100% защита. А если 4 сразу - 200%
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12.05.2021 19:09 Відповісти
и вокруг полно людей без масок.

А, это на верно в РБ или в Швеции - они с самого начала забили на эту всемирную авантюру и живут спокойно...Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 9237
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12.05.2021 21:45 Відповісти
"...или калифорнийский, - суть не в том, а в том, что Украина еще на прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти." (с)

Суть в том что пока не помрет половина населения перемен к лучшему не будет!

интересно куда попадут помершие от КОРОНЫ в Ад или Рай?
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13.05.2021 07:11 Відповісти
Не переживайте... "Титаник" в "опытных" руках командира-Клоуна... просто кое-кому нужно еще для внуков "прибарахлиться", поэтому еще не потонули...
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13.05.2021 10:12 Відповісти
 
 