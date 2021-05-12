Ситуація гірша, ніж у 2020 році: четверта хвиля коронавірусу невідворотна, - імунолог Волянський
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Четверта хвиля коронавірусу в Україні - неминуча, незважаючи на достатні заходи по боротьбі із захворюваністю.
Про це заявив імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми вже робимо все можливе, щоб не отримати ні першу, ні другу, ні третю, ні вже четверту хвилю, але ми все одно їх отримуємо, і, на жаль, бачимо, що ситуація в 2021 році не краща, а гірша, ніж у 2020-му, значно більша кількість інфікованих і летальних випадків. Ми розуміємо, що ця четверта хвиля невідворотно прийшла в нашу країну, і питання, як згладити її вплив на суспільство, як зменшити цю кількість хворих і летальних випадків", - сказав лікар.
Він також назвав головну проблему України під час четвертої хвилі.
"Найважливіше, що тут навіть мова не в тому, що це новий варіант вірусу, це, можливо, вже індійський варіант, або Південноафриканський варіант, або Каліфорнійський, - суть не в тому, а в тому, що Україна ще не пройшла ті кроки пандемії, які вона повинна пройти. І щоб їх полегшити, потрібно мінімізувати удар на вразливих, на літніх і групи ризику", - сказав імунолог.
Будь ласка, зачекайте...
Судя по СМИ умерших больше, чем было живых...
По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
По бумагам и тестам нам скажут корона и нет права сомневаться. Увы. Но уверяю вас, убивает прежде всего страх.
И все как один бросили курить...
Если смотреть ТВ то от здравого рассудка ничеготне останется...
Милейший, если "вы делаете", но все равно получаете, то какой смысл в вашем "деланьи"?!
Может, таки, делаете не все, или не то, что нужно?
От цікаво, а який внесок України в глобальну економіку, з плюсом чи мінусом?
А про процедуру, что делать больным в первые 5 дней больным, это наш Минздрав до сих пор еще не разродился. Люди глотают все подряд от незнания и паники, а потом, в реанимации, нужные лекарства уже могут не действовать!
А, это на верно в РБ или в Швеции - они с самого начала забили на эту всемирную авантюру и живут спокойно...
Суть в том что пока не помрет половина населения перемен к лучшему не будет!
интересно куда попадут помершие от КОРОНЫ в Ад или Рай?