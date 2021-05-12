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В Україні пандемія COVID-19 іде на спад, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні пандемія COVID-19 іде на спад, - Шмигаль

Ситуація з коронавірусом в Україні істотно покращилася. Активно триває кампанія з вакцинації від COVID-19.

Про це, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні пандемія йде на спад, всі області вийшли з "червоної зони"... Це в черговий раз демонструє, що адаптивний карантин і спільна робота уряду і влади на місцях дає свої результати", - зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що нині в Україні активно триває кампанія з вакцинації від коронавірусу, що є головним елементом на шляху подолання пандемії.

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"Всі, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також нагадав, що 11 травня Всесвітній банк виділив Україні 90 млн доларів, які спрямують в тому числі на кампанію з вакцинації від коронавірусу.

За словами Шмигаля, на сьогодні Україна вже законтрактувала понад 40 млн доз вакцини від COVID-19 на поточний рік.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
"надо просто перестать тестировать"
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12.05.2021 14:48
+3
ты только это степанову и ляшко не говори...а то у них еще столько планов на карантин до 2022-2023 года и вакцинацию до...конца света ))))
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12.05.2021 15:00
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"надо просто перестать тестировать"
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12.05.2021 14:48 Відповісти
Индии и Непалу-помогите.Чемпионы. В Украине пандемия COVID-19 идет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7484
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12.05.2021 14:52 Відповісти
так найвеличайший жеж им пообещал концентраторы (из тех что "слуги" закупили)))))
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12.05.2021 15:02 Відповісти
Горіти повинна уся зелена падаль...
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12.05.2021 14:57 Відповісти
ненадолго, пасха была, дебилы цылавали крест, с одной ложки прищащались
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12.05.2021 14:57 Відповісти
тоже ещё один, явно нанюхавшийся кока-колы.
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12.05.2021 14:57 Відповісти
ты только это степанову и ляшко не говори...а то у них еще столько планов на карантин до 2022-2023 года и вакцинацию до...конца света ))))
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12.05.2021 15:00 Відповісти
степанов уже курточки по чемоданам пакует.
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12.05.2021 15:31 Відповісти
Вот интересные вещи в мире творятся. В Польше треть народа вакцинирована. Маски на улице строго, только-только открыли магазины... А в Украине... Ну ка в Украине - не мне вам рассказывать. А тенденции те же самые +_, статистика примерно та же, по крайней мере порядки цифр +_ одни. У меня стойкое подозрение, что с этим безусловно серьёзным заболеванием нас всех очень сильно водят за нос...
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12.05.2021 15:13 Відповісти
Відповідь на поверхні - зелене шобло при владі дивиться на Польщу і малює статистику і "тенденції", щоб все було схоже і типово.
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12.05.2021 15:35 Відповісти
Да, интересные вещи в мире, в Беларуси батька не заигрывал с ВОЗ, намордники и вакцины не заставляет а они никак не вымрут от лжепандемии, сильная нация потому что
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12.05.2021 15:43 Відповісти
У Північній Кореї взагалі нема корони. Нема тестів, нема статистики- нема корони, залізна логіка. Перемога, ящітаю.
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12.05.2021 15:55 Відповісти
Совершенно верно. Это пандемия тестов, а не пандемия болезни
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12.05.2021 16:08 Відповісти
Ниче, Пасха была совсем недавеча. Подожди немножко, Шмыгаль.
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12.05.2021 15:16 Відповісти
ну дык! только в Украине достаточно вакцинировать 0,1% населения для достижения коллективного иммунитета. В Україні пандемія COVID-19 іде на спад, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8244
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12.05.2021 15:30 Відповісти
Щось по загиблим від корони щодоби це не видко. Може повилазило чемпіонам? Чи їм просто пох?
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12.05.2021 15:32 Відповісти
в Украине не может быть пандемии, а только эпидемия..., а если так, то - да
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12.05.2021 15:57 Відповісти
они даже в элементарных терминах лгали, лгут и будут лгать
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12.05.2021 16:16 Відповісти
 
 