В Украине пандемия COVID-19 идет на спад, - Шмыгаль

Ситуация с коронавирусом в Украине существенно улучшилась. Активно продолжается кампания по вакцинации от COVID-19.

Об этом, открывая сегодняшнее заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине пандемия идет на спад, все области вышли из "красной зоны"... Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин и совместная работа правительства и власти на местах дает свои результаты", - отметил премьер.

Он также уточнил, что в настоящее время в Украине активно продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, что является главным элементом на пути преодоления пандемии.

"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок", - отметил Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что 11 мая Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые направят в том числе на кампанию по вакцинации от коронавируса.

По словам Шмыгаля, на данный момент Украина уже законтрактовала свыше 40 млн доз вакцины от COVID-19 на текущий год.

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