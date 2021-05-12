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В Украине пандемия COVID-19 идет на спад, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине пандемия COVID-19 идет на спад, - Шмыгаль

Ситуация с коронавирусом в Украине существенно улучшилась. Активно продолжается кампания по вакцинации от COVID-19.

Об этом, открывая сегодняшнее заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине пандемия идет на спад, все области вышли из "красной зоны"... Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин и совместная работа правительства и власти на местах дает свои результаты", - отметил премьер.

Он также уточнил, что в настоящее время в Украине активно продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, что является главным элементом на пути преодоления пандемии.

"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок", - отметил Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что 11 мая Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые направят в том числе на кампанию по вакцинации от коронавируса.

По словам Шмыгаля, на данный момент Украина уже законтрактовала свыше 40 млн доз вакцины от COVID-19 на текущий год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 264 человека, всего - 882 621, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
"надо просто перестать тестировать"
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12.05.2021 14:48
+3
ты только это степанову и ляшко не говори...а то у них еще столько планов на карантин до 2022-2023 года и вакцинацию до...конца света ))))
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12.05.2021 15:00
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"надо просто перестать тестировать"
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12.05.2021 14:48 Ответить
Индии и Непалу-помогите.Чемпионы. В Украине пандемия COVID-19 идет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7484
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12.05.2021 14:52 Ответить
так найвеличайший жеж им пообещал концентраторы (из тех что "слуги" закупили)))))
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12.05.2021 15:02 Ответить
Горіти повинна уся зелена падаль...
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12.05.2021 14:57 Ответить
ненадолго, пасха была, дебилы цылавали крест, с одной ложки прищащались
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12.05.2021 14:57 Ответить
тоже ещё один, явно нанюхавшийся кока-колы.
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12.05.2021 14:57 Ответить
ты только это степанову и ляшко не говори...а то у них еще столько планов на карантин до 2022-2023 года и вакцинацию до...конца света ))))
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12.05.2021 15:00 Ответить
степанов уже курточки по чемоданам пакует.
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12.05.2021 15:31 Ответить
Вот интересные вещи в мире творятся. В Польше треть народа вакцинирована. Маски на улице строго, только-только открыли магазины... А в Украине... Ну ка в Украине - не мне вам рассказывать. А тенденции те же самые +_, статистика примерно та же, по крайней мере порядки цифр +_ одни. У меня стойкое подозрение, что с этим безусловно серьёзным заболеванием нас всех очень сильно водят за нос...
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12.05.2021 15:13 Ответить
Відповідь на поверхні - зелене шобло при владі дивиться на Польщу і малює статистику і "тенденції", щоб все було схоже і типово.
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12.05.2021 15:35 Ответить
Да, интересные вещи в мире, в Беларуси батька не заигрывал с ВОЗ, намордники и вакцины не заставляет а они никак не вымрут от лжепандемии, сильная нация потому что
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12.05.2021 15:43 Ответить
У Північній Кореї взагалі нема корони. Нема тестів, нема статистики- нема корони, залізна логіка. Перемога, ящітаю.
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12.05.2021 15:55 Ответить
Совершенно верно. Это пандемия тестов, а не пандемия болезни
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12.05.2021 16:08 Ответить
Ниче, Пасха была совсем недавеча. Подожди немножко, Шмыгаль.
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12.05.2021 15:16 Ответить
ну дык! только в Украине достаточно вакцинировать 0,1% населения для достижения коллективного иммунитета. В Україні пандемія COVID-19 іде на спад, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8244
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12.05.2021 15:30 Ответить
Щось по загиблим від корони щодоби це не видко. Може повилазило чемпіонам? Чи їм просто пох?
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12.05.2021 15:32 Ответить
в Украине не может быть пандемии, а только эпидемия..., а если так, то - да
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12.05.2021 15:57 Ответить
они даже в элементарных терминах лгали, лгут и будут лгать
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12.05.2021 16:16 Ответить
 
 