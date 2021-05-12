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На Николаевщине ремонтируют последние 8 км трассы Н-14, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Николаевщине ремонтируют последние 8 км трассы Н-14, - ОГА

Капитальный ремонт трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев будет полностью завершен в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замглавы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин.

Ремонт трассы Н-14 начали в прошлом году, а сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" завершат последние 8 км от села Воссиятское до границы с Кировоградской областью. 

"Доехать из Кропивницкого в Николаев можно за два часа, ведь в пределах обеих областей есть качественное и надежное дорожное покрытие. А из Днепра в Николаев - за 3-4 часа", - отметил Кузьмин.

По словам чиновника, дорога на юг становится более комфортной, что в свою очередь стимулирует туризм. Например, недавно в Коблево прошел IRONmaracas Extreme Fest, собравший 700 участников и около 3 тыс. зрителей.

Напомним, недавно возле Одессы открыли после капитального ремонта мост через Хаджибейский лиман. По словам координатора "Большой стройки", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, о постоянных пробках на подъездах к Одессе в данном месте можно забыть. В рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского мост не только отремонтировали, но и расширили до шести полос.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Скільки років бездоріжжя... Це приємно.
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12.05.2021 17:13 Ответить
Я буду радоваться таким новостям, когда подрядчик будет отвечать своим кошельком за состояние дороги, что он сделал в течении лет 5 хотя бы!
А так, это все освоение бюджета и дерибан. Через 2 года начнет ремонт этого участка опять таки за наши деньги! Вечный бизнес по украински. На Николаевщине ремонтируют последние 8 км трассы Н-14, - ОГА - Цензор.НЕТ 4271
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12.05.2021 17:25 Ответить
неужели кроме этих 8 км ниче не осталось?
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12.05.2021 17:27 Ответить
Одно лето как-то простоит..
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12.05.2021 17:30 Ответить
 
 