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На Миколаївщині ремонтують останні 8 км траси Н-14, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Миколаївщині ремонтують останні 8 км траси Н-14, - ОДА

Капітальний ремонт траси Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв буде повністю завершено в цьому році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник голови Миколаївської ОДА Ігор Кузьмін.

Ремонт траси Н-14 почали торік, а зараз в рамках президентської програми "Велике будівництво" завершать останні 8 км від села Возсіятське до кордону з Кіровоградською областю.

"Доїхати з Кропивницького в Миколаїв можна за дві години, адже в межах обох областей є якісне і надійне дорожнє покриття. А з Дніпра в Миколаїв - за 3-4 години", - зазначив Кузьмін.

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За словами чиновника, дорога на південь стає більш комфортною, що в свою чергу стимулює туризм. Наприклад, недавно в Коблево пройшов IRONmaracas Extreme Fest, який зібрав 700 учасників і близько 3 тис. глядачів.

Нагадаємо, нещодавно біля Одеси відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман. За словами координатора "Великого будівництва", заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, про постійні пробки на під'їздах до Одеси в цьому місці можна забути. В рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського міст не тільки відремонтували, але і розширили до шести смуг.

Автор: Анастасія Потіха
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Скільки років бездоріжжя... Це приємно.
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12.05.2021 17:13 Відповісти
Я буду радоваться таким новостям, когда подрядчик будет отвечать своим кошельком за состояние дороги, что он сделал в течении лет 5 хотя бы!
А так, это все освоение бюджета и дерибан. Через 2 года начнет ремонт этого участка опять таки за наши деньги! Вечный бизнес по украински. На Николаевщине ремонтируют последние 8 км трассы Н-14, - ОГА - Цензор.НЕТ 4271
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12.05.2021 17:25 Відповісти
неужели кроме этих 8 км ниче не осталось?
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12.05.2021 17:27 Відповісти
Одно лето как-то простоит..
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12.05.2021 17:30 Відповісти
 
 