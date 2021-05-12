На Миколаївщині ремонтують останні 8 км траси Н-14, - ОДА

Капітальний ремонт траси Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв буде повністю завершено в цьому році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник голови Миколаївської ОДА Ігор Кузьмін.

Ремонт траси Н-14 почали торік, а зараз в рамках президентської програми "Велике будівництво" завершать останні 8 км від села Возсіятське до кордону з Кіровоградською областю.

"Доїхати з Кропивницького в Миколаїв можна за дві години, адже в межах обох областей є якісне і надійне дорожнє покриття. А з Дніпра в Миколаїв - за 3-4 години", - зазначив Кузьмін.

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За словами чиновника, дорога на південь стає більш комфортною, що в свою чергу стимулює туризм. Наприклад, недавно в Коблево пройшов IRONmaracas Extreme Fest, який зібрав 700 учасників і близько 3 тис. глядачів.

Нагадаємо, нещодавно біля Одеси відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман. За словами координатора "Великого будівництва", заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, про постійні пробки на під'їздах до Одеси в цьому місці можна забути. В рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського міст не тільки відремонтували, але і розширили до шести смуг.