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Зеленский поздравил мусульман Украины с окончанием Рамазана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский поздравил мусульман Украины с окончанием Рамазана

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульманскую общину Украины с окончанием священного месяца Рамазана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Уважаемая мусульманская община! Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамазан и наступающим праздником Рамазан-Байрам.

Это благословенное время мусульмане отмечают добрыми делами, даря тепло своих сердец не только родным и близким, но и нуждающимся. Пусть этот праздник будет для вас радостным и полным надежд на лучшее. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия", - говорится в поздравлении Зеленского.

Также читайте: Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Рамазана? Я думав правильно Рамадан.
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12.05.2021 21:55
+7
может все таки Рамадана? А тупицы цензора?
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12.05.2021 22:02
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Скоро народ разбежится по другим странам, надо будет или мусульман приглашать или китайцев или еще кого- работать некому.
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12.05.2021 21:47 Ответить
мусульмане каких стран будут работать взагали, и за копейки в частности?
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12.05.2021 21:50 Ответить
ПИТАННЯ :

- Скільки рабинів зараз моляться за те щоб з Зе було все гаразд і він був президентом України і надалі ? Зеленский поздравил мусульман Украины с окончанием Рамазана - Цензор.НЕТ 5624
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12.05.2021 21:49 Ответить
Земля обітована-чого Земельку продали та НАХмана
до себе не викопають....Я не антисеміт...))
Але ! Їм тут як медом намазано...
😇
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12.05.2021 21:52 Ответить
Мені до тих хасидів все одно - як туристи хай їдуть в Україну витрачають тут грощі, це добре, а от до клоуна на місці президента України мені не все одно, бо це не цирк.
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12.05.2021 21:58 Ответить
До ньго, кловуна, таке ж саме було...)))
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12.05.2021 22:01 Ответить
А з початком теж поздоровляв??
Я щось пропустив...вибачаюсь...
А Атеїсти- теж релігія: Віриш Сам в Себе та останній набій...
😇
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12.05.2021 21:50 Ответить
Таки да! Атеисты тоже верят в ничего и в свою индюшачую напыщенность....
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12.05.2021 21:51 Ответить
Вам видніше....
Я поважаю Віру інших..але-не люблю коли Мою, атеістичну, ******** та принижують...
😇
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12.05.2021 21:57 Ответить
Таки да! Атеисты тоже верят в ничего и в свою индюшачую напыщенность...

Все люди очень внушаемые. Если посмотреть со стороны, то все верующие такими являются.
Меня особенно забавляет тот факт, что одни молятся Богу ладонью, другие двумя пальцами, а третьи- тремя, что приводить меня в изумлении об истинных умственных способностях многих верующих...
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12.05.2021 22:03 Ответить
Та їхня Панська справа!
Я нікого не чіпаю...
Не чіпайте Мене...
Коли влада відчуває, що їй писець- хапається за будьяку Релігію , щоб біля корита залишитися!
Перевірено всією історію Людства!!
З Повагою!
))
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12.05.2021 22:09 Ответить
Молятся сердцем , а не пальцами или ладонью...Поговорить на пробовали? Почитать , типа Библии? Дальше не будем про умственные способности разных комментаторов....
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12.05.2021 22:39 Ответить
Сердцем ?? А мозок нащо ??
Це сарказм, якщо що ...
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13.05.2021 00:07 Ответить
МОЗОК ТАКОЖ ПОТРИБЕН, ЗГОДЕН, ЩОБ НЕ ЗАБЛУКАТИ!
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13.05.2021 21:26 Ответить
Думєте віра чисто в рухах пальців скоцентрована ? Зеленський привітав мусульман України із закінченням Рамазана - Цензор.НЕТ 4541
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13.05.2021 16:12 Ответить
Земля обітована-чого Земельку продали та НАХмана
до себе не викопають....Я не антисеміт...))
Але ! Їм тут як медом намазано...
😇
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12.05.2021 21:54 Ответить
Рамазана? Я думав правильно Рамадан.
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12.05.2021 21:55 Ответить
Кадырка везде мерещится 😁😁😁😁
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12.05.2021 22:06 Ответить
Может Рамадан? Или на нашего *********** нахлынули влажные мечты, как он встанет перед ****** на колени а Рамзал сзади его "извинит"))))
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12.05.2021 22:00 Ответить
Рамазана??? Вы серъезно? Не Рамадана, не?
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12.05.2021 22:01 Ответить
Может вообще Рамзана?
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12.05.2021 22:02 Ответить
может все таки Рамадана? А тупицы цензора?
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12.05.2021 22:02 Ответить
Это по правилам нового правописания. Зеленський привітав мусульман України із закінченням Рамазана - Цензор.НЕТ 8685
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12.05.2021 22:08 Ответить
Новояз...))
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12.05.2021 22:10 Ответить
и кому это нах надо?
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12.05.2021 22:10 Ответить
Патамуша лохдаун-потреба поспілкуватися-пособачитися...))
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12.05.2021 22:12 Ответить
Шо воно там прогундосило?
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12.05.2021 22:11 Ответить
Рамадан и Рамазан оба правильно. В разных языках по-разному произносится. Все-таки это общее поздравление, а не для конкретного народа.
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12.05.2021 22:20 Ответить
А что, Кадыров уже закончился? Опять Вове извинятся...
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12.05.2021 22:21 Ответить
Зеленський привітав мусульман України із закінченням Рамазана - Цензор.НЕТ 6437

Зеленський привітав мусульман України із закінченням Рамазана - Цензор.НЕТ 4334
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12.05.2021 22:23 Ответить
позвоню сегодня Рамазану ....узнаю ....может Рамадан уже переименовали ? Зеленський привітав мусульман України із закінченням Рамазана - Цензор.НЕТ 5838
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12.05.2021 22:25 Ответить
Зеленський привітав мусульман України із закінченням Рамазана - Цензор.НЕТ 1945
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12.05.2021 23:25 Ответить
Рамада́н (араб. رمضان‎ [ra.ma.dˤaːn]) или Рамаза́н (тур. Ramazan [ɾɑmɑˈzɑn]) - месяц обязательного для мусульман поста (саум), является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости.
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12.05.2021 23:39 Ответить
Хоспаді ... Вдень не їдять, вечором запихаються, чи що ??
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13.05.2021 00:06 Ответить
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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13.05.2021 05:56 Ответить
 
 