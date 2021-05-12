Зеленский поздравил мусульман Украины с окончанием Рамазана
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Президент Владимир Зеленский поздравил мусульманскую общину Украины с окончанием священного месяца Рамазана.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Уважаемая мусульманская община! Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамазан и наступающим праздником Рамазан-Байрам.
Это благословенное время мусульмане отмечают добрыми делами, даря тепло своих сердец не только родным и близким, но и нуждающимся. Пусть этот праздник будет для вас радостным и полным надежд на лучшее. Крепкого вам здоровья, мира и благополучия", - говорится в поздравлении Зеленского.
Топ комментарии
+15 Max Redka
показать весь комментарий12.05.2021 21:55
+7 TarganRun
показать весь комментарий12.05.2021 22:02
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Пожалуйста, подождите...
- Скільки рабинів зараз моляться за те щоб з Зе було все гаразд і він був президентом України і надалі ?
до себе не викопають....Я не антисеміт...))
Але ! Їм тут як медом намазано...
😇
Я щось пропустив...вибачаюсь...
А Атеїсти- теж релігія: Віриш Сам в Себе та останній набій...
😇
Я поважаю Віру інших..але-не люблю коли Мою, атеістичну, ******** та принижують...
😇
Все люди очень внушаемые. Если посмотреть со стороны, то все верующие такими являются.
Меня особенно забавляет тот факт, что одни молятся Богу ладонью, другие двумя пальцами, а третьи- тремя, что приводить меня в изумлении об истинных умственных способностях многих верующих...
Я нікого не чіпаю...
Не чіпайте Мене...
Коли влада відчуває, що їй писець- хапається за будьяку Релігію , щоб біля корита залишитися!
Перевірено всією історію Людства!!
З Повагою!
))
Це сарказм, якщо що ...
до себе не викопають....Я не антисеміт...))
Але ! Їм тут як медом намазано...
😇