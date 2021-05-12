Зеленський привітав мусульман України із закінченням Рамазана

Президент Володимир Зеленський привітав мусульманську громаду України з закінченням священного місяця Рамазана.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Шановна мусульманська громадо! Щиро вітаю вас із завершенням священного місяця Рамазан і прийдешнім святом Рамазан-Байрам.

Цей благословенний час мусульмани відзначають добрими справами, даруючи тепло своїх сердець не лише рідним і близьким, а й нужденним. Нехай це свято буде для вас радісним та сповненим надій на краще. Міцного вам здоров‘я, миру і благополуччя", - говориться в привітанні Зеленського.

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