Зеленський привітав мусульман України із закінченням Рамазана
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Президент Володимир Зеленський привітав мусульманську громаду України з закінченням священного місяця Рамазана.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Шановна мусульманська громадо! Щиро вітаю вас із завершенням священного місяця Рамазан і прийдешнім святом Рамазан-Байрам.
Цей благословенний час мусульмани відзначають добрими справами, даруючи тепло своїх сердець не лише рідним і близьким, а й нужденним. Нехай це свято буде для вас радісним та сповненим надій на краще. Міцного вам здоров‘я, миру і благополуччя", - говориться в привітанні Зеленського.
Топ коментарі
+15 Max Redka
показати весь коментар12.05.2021 21:55
+7 TarganRun
показати весь коментар12.05.2021 22:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Скільки рабинів зараз моляться за те щоб з Зе було все гаразд і він був президентом України і надалі ?
до себе не викопають....Я не антисеміт...))
Але ! Їм тут як медом намазано...
😇
Я щось пропустив...вибачаюсь...
А Атеїсти- теж релігія: Віриш Сам в Себе та останній набій...
😇
Я поважаю Віру інших..але-не люблю коли Мою, атеістичну, ******** та принижують...
😇
Все люди очень внушаемые. Если посмотреть со стороны, то все верующие такими являются.
Меня особенно забавляет тот факт, что одни молятся Богу ладонью, другие двумя пальцами, а третьи- тремя, что приводить меня в изумлении об истинных умственных способностях многих верующих...
Я нікого не чіпаю...
Не чіпайте Мене...
Коли влада відчуває, що їй писець- хапається за будьяку Релігію , щоб біля корита залишитися!
Перевірено всією історію Людства!!
З Повагою!
))
Це сарказм, якщо що ...
до себе не викопають....Я не антисеміт...))
Але ! Їм тут як медом намазано...
😇