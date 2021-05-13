РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12729 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
11 532 14
Forbes (90) богатство (176) рейтинг (1617) миллионеры (83)

Список самых богатых людей Украины обновился на 21%, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Список самых богатых людей Украины обновился на 21%, - Forbes

Журнал "Forbes – Украина" составил рейтинг 100 самых богатых украинцев. В него вошли представители промышленности, металлургии, фармацевтики, IT, АПК, энергетики и других.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные издания "Forbes-Украина".

Авторы рейтинга отмечают, что для того, чтобы определить сотню богатейших, было оценено состояние более 200 миллионеров, более полутысячи их бизнесов, а также принадлежащие им объекты в Украине и за рубежом.

"Самые состоятельные люди Украины знавали и лучшие времена: 2013-й по-прежнему остается самым успешным для отечественного капитализма. Однако украинские активы прибавили в стоимости за прошедший год. 76 участников из первой сотни украинского списка увеличили свое состояние за год. Богатство первой сотни выросло на 42% - до $44,5 млрд. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в топ-100 впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков - наибольшее представительство - в IT и энергетике", - говорится в превью к рейтингу.

В первую десятку топ-100 попали представители металлургической отрасли, ритейла, ТЭК и пищевой промышленности, в частности: Ринат Ахметов ($7,6 млрд), Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Александр и Галина Гереги ($1,7 млрд), Петр Порошенко ($1,6 млрд).

Далее следуют бизнесмены, которые занимаются недвижимостью, АПК. Стоит отметить, что в топ-100 есть также представители фармацевтики, в частности, владелец фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий ($300 млн, 31-е место).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ

Также в списке присутствуют представители транспортной отрасли - совладельцы группы терминалов TIS Андрей Ставницер ($215 млн, 49 место) и Егор Гребенников ($200 млн, 52 место), и IT-технологий, в частности: Александр Косован ($235 млн, 43-е место), Катерина Костерева ($190 млн, 56-е место).

Замыкают топ-100 богатейших представители пищевой отрасли, розничной торговли и недвижимости, в частности: Руслан Шостак ($140 млн, 87-е место), Александр Суходольский ($130 млн, - 94 место), Александр Слободян ($125 млн, 100-е место).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Снова Форбс делает из Коломойского нищету с какими то жалким 1,8 миллиардом долларов. Ещё полтора года назад: Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. 05.07.19
показать весь комментарий
13.05.2021 09:27
+11
А обычные люди скидываются по 100 гривен на армию, потому что больше не могут. Я повторюсь, смотрел передачу, как волонтёры поздравляли детей, погибших воинов, с днём святого Миколая. Так меня поразила нищета в которой живут родственники погибших на Донбассе. А Ахметов приписал пару миллиардов..
показать весь комментарий
13.05.2021 09:38
+8
Даже зебанутый Нестор признал, что Петро - святый, а бубочка - кучка ЗЕленого говна.
Ты согласен со мной, дрыщ зебанутый?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Снова Форбс делает из Коломойского нищету с какими то жалким 1,8 миллиардом долларов. Ещё полтора года назад: Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. 05.07.19
показать весь комментарий
13.05.2021 09:27 Ответить
Проте святого Петра возвеличив! Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes - Цензор.НЕТ 6680
показать весь комментарий
13.05.2021 09:45 Ответить
Даже зебанутый Нестор признал, что Петро - святый, а бубочка - кучка ЗЕленого говна.
Ты согласен со мной, дрыщ зебанутый?
показать весь комментарий
13.05.2021 10:05 Ответить
Чмо, тебе ніколи не вчили, як до людей звертатися?
показать весь комментарий
13.05.2021 11:30 Ответить
Дрыщ, для меня зебанутые не люди, а тупое быдло.
показать весь комментарий
13.05.2021 12:51 Ответить
Та я вже зрозумів, що ти кончене сцикливе чмо, котре самостверджується в інтернеті.
показать весь комментарий
13.05.2021 13:19 Ответить
Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes - Цензор.НЕТ 542
показать весь комментарий
13.05.2021 10:17 Ответить
"Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании $470 млрд через офшорные компании на Кипре." Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes - Цензор.НЕТ 3548
показать весь комментарий
13.05.2021 10:28 Ответить
ps
список не включает дейсвующих гарсонов, заняты они - все в бегах от столика к столику....
ну и недоумки, конечно...
показать весь комментарий
13.05.2021 09:27 Ответить
А обычные люди скидываются по 100 гривен на армию, потому что больше не могут. Я повторюсь, смотрел передачу, как волонтёры поздравляли детей, погибших воинов, с днём святого Миколая. Так меня поразила нищета в которой живут родственники погибших на Донбассе. А Ахметов приписал пару миллиардов..
показать весь комментарий
13.05.2021 09:38 Ответить
76 участников из первой сотни украинского списка увеличили свое состояние за год. Богатство первой сотни выросло на 42% - до $44,5 млрд. Источник: https://censor.net/ru/n3264943

п.с. 44,5 лярдів доларів - сума статків, сукупно збільшених олігархами за останній рік. Можна з певненістю стверджувати, що це саме ті кошти, які вкрадені олігархами в українського державного бюджету.
показать весь комментарий
13.05.2021 09:54 Ответить
Не все миллионеры/миллиардеры являются олигархами!!!
тот же Порошенко как бы многим того не хотелось олигархом не является! Олигарх - это связь бизнеса с политикой (без политики нет твоего бизнеса, без бизнеса нет политики).
Под понятие "олигарха" попадают только те, кто контролирует естественные монополии, энергетика, нефть/газ и через политику может устанавливать цены. Из того списка олигархами пожалуй являются: Ахметов - энергетика, металлургия; Коломойский - авиаперелеты, металлургия, нефтехим, медиа; Фирташ - нефтехим, энергетика; Медведчук - нефтехим, медиа.....
А теперь вспомним кто такой Порошенко: кондитерка Рошен, ТРК "Прямий", пару мелких заводов с такими же мелкими контрактами на оборонку (причем половина этих контрактов нагнулась еще при его правлении). Его ОСНОВНОЙ бизнес, по сути не зависит от его политической деятельности и никак не влиял на цифры в платежке населения или чеках на АЗС....
показать весь комментарий
13.05.2021 10:20 Ответить
...о чём это говорит!!?))).. увеличивается количество обеспеченных людей - страна богатеет - скоро догоним и перегоним наверное ....., кого - нибудь!! Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes - Цензор.НЕТ 2121 ...больше оптимизму , господа
показать весь комментарий
13.05.2021 09:58 Ответить
Прочлось список самых убогих ...
показать весь комментарий
13.05.2021 13:40 Ответить
 
 