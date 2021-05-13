Список самых богатых людей Украины обновился на 21%, - Forbes
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Журнал "Forbes – Украина" составил рейтинг 100 самых богатых украинцев. В него вошли представители промышленности, металлургии, фармацевтики, IT, АПК, энергетики и других.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные издания "Forbes-Украина".
Авторы рейтинга отмечают, что для того, чтобы определить сотню богатейших, было оценено состояние более 200 миллионеров, более полутысячи их бизнесов, а также принадлежащие им объекты в Украине и за рубежом.
"Самые состоятельные люди Украины знавали и лучшие времена: 2013-й по-прежнему остается самым успешным для отечественного капитализма. Однако украинские активы прибавили в стоимости за прошедший год. 76 участников из первой сотни украинского списка увеличили свое состояние за год. Богатство первой сотни выросло на 42% - до $44,5 млрд. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в топ-100 впервые, семеро - вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков - наибольшее представительство - в IT и энергетике", - говорится в превью к рейтингу.
В первую десятку топ-100 попали представители металлургической отрасли, ритейла, ТЭК и пищевой промышленности, в частности: Ринат Ахметов ($7,6 млрд), Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Александр и Галина Гереги ($1,7 млрд), Петр Порошенко ($1,6 млрд).
Далее следуют бизнесмены, которые занимаются недвижимостью, АПК. Стоит отметить, что в топ-100 есть также представители фармацевтики, в частности, владелец фармацевтической компании "Дарница" Глеб Загорий ($300 млн, 31-е место).
Также в списке присутствуют представители транспортной отрасли - совладельцы группы терминалов TIS Андрей Ставницер ($215 млн, 49 место) и Егор Гребенников ($200 млн, 52 место), и IT-технологий, в частности: Александр Косован ($235 млн, 43-е место), Катерина Костерева ($190 млн, 56-е место).
Замыкают топ-100 богатейших представители пищевой отрасли, розничной торговли и недвижимости, в частности: Руслан Шостак ($140 млн, 87-е место), Александр Суходольский ($130 млн, - 94 место), Александр Слободян ($125 млн, 100-е место).
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Ты согласен со мной, дрыщ зебанутый?
список не включает дейсвующих гарсонов, заняты они - все в бегах от столика к столику....
ну и недоумки, конечно...
п.с. 44,5 лярдів доларів - сума статків, сукупно збільшених олігархами за останній рік. Можна з певненістю стверджувати, що це саме ті кошти, які вкрадені олігархами в українського державного бюджету.
тот же Порошенко как бы многим того не хотелось олигархом не является! Олигарх - это связь бизнеса с политикой (без политики нет твоего бизнеса, без бизнеса нет политики).
Под понятие "олигарха" попадают только те, кто контролирует естественные монополии, энергетика, нефть/газ и через политику может устанавливать цены. Из того списка олигархами пожалуй являются: Ахметов - энергетика, металлургия; Коломойский - авиаперелеты, металлургия, нефтехим, медиа; Фирташ - нефтехим, энергетика; Медведчук - нефтехим, медиа.....
А теперь вспомним кто такой Порошенко: кондитерка Рошен, ТРК "Прямий", пару мелких заводов с такими же мелкими контрактами на оборонку (причем половина этих контрактов нагнулась еще при его правлении). Его ОСНОВНОЙ бизнес, по сути не зависит от его политической деятельности и никак не влиял на цифры в платежке населения или чеках на АЗС....