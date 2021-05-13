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Forbes (37) багатство (45) рейтинг (696) мільйонери (22)

Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes

Журнал "Forbes - Україна" склав рейтинг 100 найбагатших українців. До нього увійшли представники промисловості, металургії, фармацевтики, IT, АПК, енергетики та інших.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані видання "Forbes-Україна".

Автори рейтингу зазначають, що для того, щоб визначити сотню найбагатших, було оцінено статки понад 200 мільйонерів, понад пів тисячі їхніх бізнесів, а також належні до них об'єкти в Україні і за кордоном.

"Найзаможніші люди України знали й кращі часи: 2013-й як і раніше залишається найуспішнішим для вітчизняного капіталізму. Однак українські активи додали у вартості за минулий рік. 76 учасників з першої сотні українського списку збільшили свої статки за рік. Багатство першої сотні зросло на 42% - до $44,5 млрд. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили в 100 найзаможніших уперше, семеро - повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків - найбільше представництво - в IT і енергетиці", - йдеться в прев’ю до рейтингу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 8 тис. українців заробили торік понад 1 млн гривень, троє - більш ніж 1 млрд

У першу десятку сотки найкращих потрапили представники металургійної галузі, ритейлу, ПЕК і харчової промисловості, зокрема: Рінат Ахметов ($7,6 млрд), Ігор Коломойський ($1,8 млрд), Олександр і Галина Гереги ($1,7 млрд), Петро Порошенко ($1,6 млрд). Далі йдуть бізнесмени, які займаються нерухомістю, АПК. Варто зазначити, що в серед ста найкращих є також представники фармацевтики, зокрема, співвласник фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій ($300 млн, 31-е місце). Також у списку присутні представники транспортної галузі - співвласники групи терміналів TIS Андрій Ставніцер ($215 млн, 49 місце) і Єгор Гребенников ($200 млн, 52 місце), і IT-технологій, зокрема: Олександр Косован ($235 млн, 43-е місце), Катерина Костерева ($190 млн, 56-е місце).

Замикають список 100 найбагатших представники харчової галузі, роздрібної торгівлі та нерухомості, зокрема: Руслан Шостак ($140 млн, 87-е місце), Олександр Суходольський ($130 млн, - 94 місце), Олександр Слободян ($125 млн, 100-те місце).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Снова Форбс делает из Коломойского нищету с какими то жалким 1,8 миллиардом долларов. Ещё полтора года назад: Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. 05.07.19
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13.05.2021 09:27
+11
А обычные люди скидываются по 100 гривен на армию, потому что больше не могут. Я повторюсь, смотрел передачу, как волонтёры поздравляли детей, погибших воинов, с днём святого Миколая. Так меня поразила нищета в которой живут родственники погибших на Донбассе. А Ахметов приписал пару миллиардов..
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13.05.2021 09:38
+8
Даже зебанутый Нестор признал, что Петро - святый, а бубочка - кучка ЗЕленого говна.
Ты согласен со мной, дрыщ зебанутый?
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13.05.2021 10:05
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Снова Форбс делает из Коломойского нищету с какими то жалким 1,8 миллиардом долларов. Ещё полтора года назад: Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. 05.07.19
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13.05.2021 09:27 Відповісти
Проте святого Петра возвеличив! Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes - Цензор.НЕТ 6680
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13.05.2021 09:45 Відповісти
Даже зебанутый Нестор признал, что Петро - святый, а бубочка - кучка ЗЕленого говна.
Ты согласен со мной, дрыщ зебанутый?
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13.05.2021 10:05 Відповісти
Чмо, тебе ніколи не вчили, як до людей звертатися?
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13.05.2021 11:30 Відповісти
Дрыщ, для меня зебанутые не люди, а тупое быдло.
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13.05.2021 12:51 Відповісти
Та я вже зрозумів, що ти кончене сцикливе чмо, котре самостверджується в інтернеті.
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13.05.2021 13:19 Відповісти
Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes - Цензор.НЕТ 542
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13.05.2021 10:17 Відповісти
"Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании $470 млрд через офшорные компании на Кипре." Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes - Цензор.НЕТ 3548
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13.05.2021 10:28 Відповісти
ps
список не включает дейсвующих гарсонов, заняты они - все в бегах от столика к столику....
ну и недоумки, конечно...
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13.05.2021 09:27 Відповісти
А обычные люди скидываются по 100 гривен на армию, потому что больше не могут. Я повторюсь, смотрел передачу, как волонтёры поздравляли детей, погибших воинов, с днём святого Миколая. Так меня поразила нищета в которой живут родственники погибших на Донбассе. А Ахметов приписал пару миллиардов..
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13.05.2021 09:38 Відповісти
76 участников из первой сотни украинского списка увеличили свое состояние за год. Богатство первой сотни выросло на 42% - до $44,5 млрд. Источник: https://censor.net/ru/n3264943

п.с. 44,5 лярдів доларів - сума статків, сукупно збільшених олігархами за останній рік. Можна з певненістю стверджувати, що це саме ті кошти, які вкрадені олігархами в українського державного бюджету.
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13.05.2021 09:54 Відповісти
Не все миллионеры/миллиардеры являются олигархами!!!
тот же Порошенко как бы многим того не хотелось олигархом не является! Олигарх - это связь бизнеса с политикой (без политики нет твоего бизнеса, без бизнеса нет политики).
Под понятие "олигарха" попадают только те, кто контролирует естественные монополии, энергетика, нефть/газ и через политику может устанавливать цены. Из того списка олигархами пожалуй являются: Ахметов - энергетика, металлургия; Коломойский - авиаперелеты, металлургия, нефтехим, медиа; Фирташ - нефтехим, энергетика; Медведчук - нефтехим, медиа.....
А теперь вспомним кто такой Порошенко: кондитерка Рошен, ТРК "Прямий", пару мелких заводов с такими же мелкими контрактами на оборонку (причем половина этих контрактов нагнулась еще при его правлении). Его ОСНОВНОЙ бизнес, по сути не зависит от его политической деятельности и никак не влиял на цифры в платежке населения или чеках на АЗС....
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13.05.2021 10:20 Відповісти
...о чём это говорит!!?))).. увеличивается количество обеспеченных людей - страна богатеет - скоро догоним и перегоним наверное ....., кого - нибудь!! Список найбагатших людей України оновився на 21%, - Forbes - Цензор.НЕТ 2121 ...больше оптимизму , господа
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13.05.2021 09:58 Відповісти
Прочлось список самых убогих ...
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13.05.2021 13:40 Відповісти
 
 