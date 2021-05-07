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Новости Политика Украины
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Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ

Состояние экс-владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за год суммарно выросло на 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Forbes.

В 2020 году Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев. Боголюбов в рейтинге занимал 5 место с $1,2 млрд, а Коломойский - восьмое с $1 млрд.

В нынешнем рейтинге Коломойский "обогнал" Боголюбова и занял 4-е место, его состояние выросло до $1,8 млрд. В то же время, Боголюбов остался на пятом месте, однако его состояние выросло до $1,7 млрд. Таким образом, суммарно состояние Боголюбова и Коломойского выросло на $1,3 млрд.

Сферами интересов обоих указываются топливно-энергетический комплекс и инвестиции.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes Украина опубликовал рейтинг ста самых богатых украинцев. Его возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США продали небоскреб компании Коломойского

Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Зелін ляльковод в плюсах. Буратіна теж чухає себе номально. ЗЕлохи зробили себе разом. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 7204
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07.05.2021 11:47
+16
Мертвечук, кум Путлєра, саме при ЗЕленому ...... потрапив у список "Форбс"

5 - Поріг потрапляння у першу сотню найбагатших українців зріс до 125 мільйонів доларів, хоча минулого року достатньо було 90 мільйонів.
4 - 76 із 100 найбагатших українців, збільшили свої за минулий рік. В середньому їхні багатства зросли на +42%, що сумарно складає 44.5 мільярдів доларів.
3 - Вперше в ТОП-100 найбагатших українців потрапив … Віктор Медведчук

Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 9944

Ще раз - кум Путіна вперше потрапив в список Форбс саме за каденції Зеленського, який нібито з ним активно "бореться". Ось що санкції животворні роблять!
2 - Найбільше, за останній рік збагатились Ахметов (+63%), Жеваго (+54%), Коломойський (+44%), Пінчук (+44%).
Тепер розумієте, чому 1+1, СТБ, ICTV та Україна більше не рахують індекси борщу з м'ясом, не розказують про тотальне зубожіння населення та не шукають корупцію Зеленського під кожним деревом у лісі?
1 - На +10 мільярдів збагатилась перша десятка рейтингу за минулий карантинно-кризовий рік при Зеленському. Якщо минулого року десять найбагатших українців мали 12.235 мільярдів доларів, то зараз ця сума перевищує 22.24 мільярди.

Тож заявлена Зеленським "боротьба" з олігархами і їхнім впливом, виявилась банальною брехнею.
Насправді, Зеленський купує в олігархів лояльне ставлення та медіа-підтримку за кошти державного бюджету.
Поки українці біднішають, улюблені олігархи Зеленського з кожним днем збільшують свої багатства на мільярди гривень.
Зелені чоловічки
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07.05.2021 12:02
+12
Зато они не барижили, как Порошенко !
Да, зебилы ?
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07.05.2021 11:47
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Ну и класс. Передовики стахановского движения.
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07.05.2021 11:44 Ответить
Зелін ляльковод в плюсах. Буратіна теж чухає себе номально. ЗЕлохи зробили себе разом. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 7204
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07.05.2021 11:47 Ответить
Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 371
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07.05.2021 12:02 Ответить
Так зубожіння скінчилося ж)))
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07.05.2021 15:24 Ответить
У вас є інтернет?
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07.05.2021 11:49 Ответить
Новый воин диванный с примечательным ником
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07.05.2021 11:52 Ответить
Ник как ник. Шо фсб-шный куратор прицепил, в том и ходит. Не мешайте, человек на работе. Лахта на шару денег не платит. А ему кредит за велик гасить.
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07.05.2021 11:59 Ответить
Как ваше имя? - К-к-кротов, мать вашу так!
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07.05.2021 12:30 Ответить
Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 719 Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 719 Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1532

Злой у тебя юмор. Но мне, *****, нравится!!!
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07.05.2021 12:47 Ответить
Злой юмор - это придумать подопечному ник Kktktk
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07.05.2021 12:50 Ответить
Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 3006
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07.05.2021 11:49 Ответить
Петро Олексійович на почесному 7-му місці.
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07.05.2021 11:50 Ответить
Ахметов и Беня Зебизян уже не беспокоят, главное где ж там Порох, а то что тебе ребята в 2-3 раза за два года поднялись, так то такая борьба с олигархами)))
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07.05.2021 11:55 Ответить
Зато они не барижили, как Порошенко !
Да, зебилы ?
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07.05.2021 11:47 Ответить
а нельзя напомнить факты "барыжничества Порошенко"?
а то, смотрю, вся "лево-охоронна сыстэма" уже больше 2 лет пытается те факты найти - но что-то ни одного не найдут...
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07.05.2021 11:49 Ответить
Він мав 1,5 лрд, а потім збагатився у 82 разів - так сказав на стадіоні Буба, а буба ніколи не бреше. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 4335
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07.05.2021 11:55 Ответить
Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 3206
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07.05.2021 12:05 Ответить
То было похоже на сарказм
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07.05.2021 11:55 Ответить
Читай внимательно! Слово "барыжили" относится не к Порошенко, а к двум ортодоксальным "патриотам"..... Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 2686
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07.05.2021 11:57 Ответить
Давайте хоть за них порадуемся. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 6387
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07.05.2021 11:47 Ответить
Як не як, а для них епоха бідності давно скінчилася.
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07.05.2021 13:27 Ответить
А починалась?
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07.05.2021 14:22 Ответить
Резонно.
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07.05.2021 14:26 Ответить
не, такое неинтересно.

малоросов колдобит только, когда Порох купит на западе Дали - и для малоросов же в музее его выставит. Чтоб малоросы увидели не только кино-пра-голобородька.

Малоросов злит, когда им показывают Дали.
Малоросам нравится голобородько.
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07.05.2021 11:47 Ответить
кінець епохи бідності
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07.05.2021 11:48 Ответить
Ну бубочка ведь обещал - "конец эпохи бедности".....
А вы на него наговариваете , что он обещания не выполняет....
Даже своему врагу петюне - на хлебушек 200 лямов "подкинул"....
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07.05.2021 11:48 Ответить
По зеленому!!!
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07.05.2021 11:48 Ответить
А соответственно, на эту сумму в миллиардах долларов обеднело население Украины. Для бЕНИ и его "слуг" действительно закончилась эпоха бедности и настала эпоха стабильного процветания. А те, которые "все президенты", скоро затянут ремешки вокруг собственного позвоночника.
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07.05.2021 11:49 Ответить
Шмаркля в восхищении !
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07.05.2021 11:50 Ответить
Зебуин заднеприводный, открываешь Форбс за прошлый год и сравниваешь с этим
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07.05.2021 12:24 Ответить
ну так осел же им ПРОСТИЛ ДОЛГИ в 55 млрд. за приват банк...
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07.05.2021 12:02 Ответить
Тай про позов від "Привату" на 470 млрд зелених, нічого не чутно.
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07.05.2021 12:03 Ответить
Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 537
22.03.2021
"У Володимира Зеленського є чітка воля боротися з з олігархатом - радник Президента"
www.president.gov.ua › news
Вже поборов, борцунішка.
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07.05.2021 12:02 Ответить
Мертвечук, кум Путлєра, саме при ЗЕленому ...... потрапив у список "Форбс"

5 - Поріг потрапляння у першу сотню найбагатших українців зріс до 125 мільйонів доларів, хоча минулого року достатньо було 90 мільйонів.
4 - 76 із 100 найбагатших українців, збільшили свої за минулий рік. В середньому їхні багатства зросли на +42%, що сумарно складає 44.5 мільярдів доларів.
3 - Вперше в ТОП-100 найбагатших українців потрапив … Віктор Медведчук

Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 9944

Ще раз - кум Путіна вперше потрапив в список Форбс саме за каденції Зеленського, який нібито з ним активно "бореться". Ось що санкції животворні роблять!
2 - Найбільше, за останній рік збагатились Ахметов (+63%), Жеваго (+54%), Коломойський (+44%), Пінчук (+44%).
Тепер розумієте, чому 1+1, СТБ, ICTV та Україна більше не рахують індекси борщу з м'ясом, не розказують про тотальне зубожіння населення та не шукають корупцію Зеленського під кожним деревом у лісі?
1 - На +10 мільярдів збагатилась перша десятка рейтингу за минулий карантинно-кризовий рік при Зеленському. Якщо минулого року десять найбагатших українців мали 12.235 мільярдів доларів, то зараз ця сума перевищує 22.24 мільярди.

Тож заявлена Зеленським "боротьба" з олігархами і їхнім впливом, виявилась банальною брехнею.
Насправді, Зеленський купує в олігархів лояльне ставлення та медіа-підтримку за кошти державного бюджету.
Поки українці біднішають, улюблені олігархи Зеленського з кожним днем збільшують свої багатства на мільярди гривень.
Зелені чоловічки
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07.05.2021 12:02 Ответить
Нещадная война Бубочки с олигархами во всей красе!
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07.05.2021 12:10 Ответить
Интересно, из всех этих бениных и ринатовых миллиардов шмаркле хоть на пачку стиков для айкоса отломится? Есть подозрение, что таки да. Иначе он не еврей, он - позор нации.
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07.05.2021 12:03 Ответить
$ 40 млн. зе отримав тільки за те, що погодився піти в презеденти.
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07.05.2021 12:04 Ответить
Как ты считаешь, сколько денег продюсер передачи "Спокойной ночи, малыши" отстёгивает Хрюше и Степашке ?
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07.05.2021 12:35 Ответить
Витрати на протаскування кретина в президенти давно окупились і тепер одні прибутки.
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07.05.2021 12:04 Ответить
спасиба малароссу!
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07.05.2021 12:04 Ответить
Нужно обложить налогами олигархов, а с Украинцев мало зарабатывающих полностью отменить налоги и даже в магазинах товары должны пробиваться и малоимущий должен дать карту и все налоги из цены должны списывать. Украинцы от этих платежек сумасшедших и всей этой системы в стране конченной обнищали так, что дальше только голодная смерть, а олигархи в 3 раза богаче стали и вчера опубликовали, что Ахметов стал за год в 3 раза богаче и 7 с чем-то миллиардов долларов уже. Это он богаче стал за счет того, что Украинцы беднее стали. Система в стране должна работать так, что все должны иметь равные условия, а не так, что законы олигархи для себя покупают и у них условия лучше, чем у абсолютного большинства граждан, то бишь он себе покупает режим бога при помощи купленной власти, а власть должна работать на весь народ, но она принимает все под олигархов ибо те деньги дают. И олигархи суды купили и полицию и СБУ и т.д. И олигархи в режиме бога могут грабить и их никто не накажет, как в фильмах про мафию, где мафия покупает копов, только олигархи покупают всех начальников копов и других структур. Украина полностью прогнившая страна из за олигархов. Аристотель и Платон тоже определяли олигархию худшей системой в которой олигархи грабят народ и весь народ нищий, а олигархи сверх богатые. Аристотель писал еще, как уничтожается эта система, что в ней олигархи никогда не наедятся и не угомоняться и будут грабить больше и больше ненасытно и крах олигархической системы наступает, когда народ говорит хватит и происходит восстание против олигархов. В Украине уже были восстания против олигархов - Янукович даже не скрывал, что ставленник Ахметова и партия регионов тоже его партия. Олигархия - это не просто большой бизнес, а это большой бизнес влияющий на власть и использующий ее в своих корыстных целях и тем самым ставя себя выше абсолютного большинства граждан. Пока олигархи будут управлять Украиной, то Украина до тех пор будет уничтожаться и абсолютное большинство будет беднеть, все будут уезжать в другие страны. Зло в Украине побеждает все время и олигархам ничего. Революции выгоняют их менеджеров, а олигархи покупают новых и продолжают грабить, а народ опять в ослах сидит и терпит. Нужна революция против не власти, а против тех, кто над властью - это антиолигархическая революция. Страна в демократии принадлежит большинству народа и народу решать, как жить стране и нужно проводить референдум и провести остракизм и изгнать олигархов за вред государству и с конфискацией имущества. Законы ничего не значат, если их не поддерживает большинство народа и как большинство на референдуме будет голосовать, так и должна жить страна ибо страна принадлежит народу!
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07.05.2021 12:10 Ответить
Нужна же хоть какая- то радость зебобикам. Хоть что-то.
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07.05.2021 12:13 Ответить
Хочу, что бы зЕлох начал с нами, с украинцами бороться как с коррупцией, пусть коррупционеры почувствуют, как на 7 тысяч, месяц семье прожить!!!
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07.05.2021 12:19 Ответить
Ну ладно, там Пинчук и Коломойский, но откуда 25 млрд гривен у Медведчука? А, Венедиктова?
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07.05.2021 12:42 Ответить
из трубы, которую он прихватизировал.
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07.05.2021 13:19 Ответить
Это демагогия. Из трубы деньгги не сыплются. Нужны конкретные люди, на конкретных должностях в разных странах, труба-то не в Украине начало берет, заинтересованные в процессе. Кто они? Кто их нам поисенно назовет? Вот ведь в чем проблема.
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07.05.2021 16:26 Ответить
...борітеся - поборете...
(окрім олігархів) Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5305
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07.05.2021 13:06 Ответить
Це і є кінець епохи бідності, а ви 73% лохів думали вашої? Та ні, за ваш рахунок і вже за рахунок ваших дітей. Ви балбеси відправили своїх дітей в рабство до Беннь і Ахметових.
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07.05.2021 13:20 Ответить
Беня і Ко глянули в журнал "Форбс" і просльозились від щастя. Це ж треба було так лошариків-виборців розвести на вибори, що обрали Гідранта, який для олігархів як золота рибка, всі бажання виконує. "Кінець епохи бідності" відбувся, тільки не для всіх.
"Спасибо жителям Кривбасса,

За президента - Пид..раса!"
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07.05.2021 14:11 Ответить
Бідні - бідніють, багаті - багатіють - ось головна ціль, цієї мерзотної,"зеленої" влади! Якби вони знали, як же їх ненавидить, все населення України! Не розумію, чому ми всі це терпимо?! Чому до них це не доходить?!
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07.05.2021 14:19 Ответить
"...Якби вони знали, як же їх ненавидить, все населення України!.."
Неправда!
Результати опитувань показують, що за цього дебіла готові знову голосувати(
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07.05.2021 14:26 Ответить
Ви дійсно вірите в це опитування?!! Чи Ви не спілкуєтесь з друзями? В моєму оточенні у всіх просто злість та безсилля!
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07.05.2021 14:50 Ответить
Зливні бачки Медведчука, які почали гасити рейтинг Гідранта закрили, але тепер рейтингові канали Коломойського, Фірташа, Пінчука, Ахметова разом підтримують рейтинг влади.
Тому нарід, який отримує "об'єективну інформацію" з телека, буде і далі обожати Чмо і ненавидіти Пороха.
Теперішні регулярні "Дві хвилини ненависті" (як в "1984") на ТБ безслідно не проходять, досвід Мордора підтвердує(
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07.05.2021 15:06 Ответить
Особисто я, знаходжусь в об'єктивній опозиції, як до минулих влад, так і до теперішньої.На превеликий жаль, у попередньої влади були дуже суттєві прорахунки. Але, якщо їх порівнювати з теперішніми! - то "просто" не вистачає культурних слів!😧
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07.05.2021 15:30 Ответить
Последние пару лет укролигархи при намеренном попустительстве(возможно и за долю малую) , провластной"зелени"и их наимудрейшего предводителя, уверено продвигают народ "от состояния бедности к состоянию нищеты"..Для зебилья, ими запущен миф о грядущей деолигархализации.
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07.05.2021 14:41 Ответить
Можно подумать зебилы не знали, что они голосуют за преза Беню... А Буратино только ширма... Зато Теперь мы все хлебаем Зеленые Щи...
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07.05.2021 16:34 Ответить
и всё ведь это за счёт не только зебилов, а и всех украинцев за счёт повышение коммуналки, тарифов, стоимости продуктов питания...
слава зебилам!
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08.05.2021 11:47 Ответить
 
 