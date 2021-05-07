Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Состояние экс-владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за год суммарно выросло на 1,3 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Forbes.
В 2020 году Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев. Боголюбов в рейтинге занимал 5 место с $1,2 млрд, а Коломойский - восьмое с $1 млрд.
В нынешнем рейтинге Коломойский "обогнал" Боголюбова и занял 4-е место, его состояние выросло до $1,8 млрд. В то же время, Боголюбов остался на пятом месте, однако его состояние выросло до $1,7 млрд. Таким образом, суммарно состояние Боголюбова и Коломойского выросло на $1,3 млрд.
Сферами интересов обоих указываются топливно-энергетический комплекс и инвестиции.
Ранее сообщалось, что журнал Forbes Украина опубликовал рейтинг ста самых богатых украинцев. Его возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.
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Злой у тебя юмор. Но мне, *****, нравится!!!
Да, зебилы ?
а то, смотрю, вся "лево-охоронна сыстэма" уже больше 2 лет пытается те факты найти - но что-то ни одного не найдут...
малоросов колдобит только, когда Порох купит на западе Дали - и для малоросов же в музее его выставит. Чтоб малоросы увидели не только кино-пра-голобородька.
Малоросов злит, когда им показывают Дали.
Малоросам нравится голобородько.
А вы на него наговариваете , что он обещания не выполняет....
Даже своему врагу петюне - на хлебушек 200 лямов "подкинул"....
22.03.2021
"У Володимира Зеленського є чітка воля боротися з з олігархатом - радник Президента"
www.president.gov.ua › news
Вже поборов, борцунішка.
5 - Поріг потрапляння у першу сотню найбагатших українців зріс до 125 мільйонів доларів, хоча минулого року достатньо було 90 мільйонів.
4 - 76 із 100 найбагатших українців, збільшили свої за минулий рік. В середньому їхні багатства зросли на +42%, що сумарно складає 44.5 мільярдів доларів.
3 - Вперше в ТОП-100 найбагатших українців потрапив … Віктор Медведчук
Ще раз - кум Путіна вперше потрапив в список Форбс саме за каденції Зеленського, який нібито з ним активно "бореться". Ось що санкції животворні роблять!
2 - Найбільше, за останній рік збагатились Ахметов (+63%), Жеваго (+54%), Коломойський (+44%), Пінчук (+44%).
Тепер розумієте, чому 1+1, СТБ, ICTV та Україна більше не рахують індекси борщу з м'ясом, не розказують про тотальне зубожіння населення та не шукають корупцію Зеленського під кожним деревом у лісі?
1 - На +10 мільярдів збагатилась перша десятка рейтингу за минулий карантинно-кризовий рік при Зеленському. Якщо минулого року десять найбагатших українців мали 12.235 мільярдів доларів, то зараз ця сума перевищує 22.24 мільярди.
Тож заявлена Зеленським "боротьба" з олігархами і їхнім впливом, виявилась банальною брехнею.
Насправді, Зеленський купує в олігархів лояльне ставлення та медіа-підтримку за кошти державного бюджету.
Поки українці біднішають, улюблені олігархи Зеленського з кожним днем збільшують свої багатства на мільярди гривень.
Зелені чоловічки
(окрім олігархів)
"Спасибо жителям Кривбасса,
За президента - Пид..раса!"
Неправда!
Результати опитувань показують, що за цього дебіла готові знову голосувати(
Тому нарід, який отримує "об'єективну інформацію" з телека, буде і далі обожати Чмо і ненавидіти Пороха.
Теперішні регулярні "Дві хвилини ненависті" (як в "1984") на ТБ безслідно не проходять, досвід Мордора підтвердує(
слава зебилам!