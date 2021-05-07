Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ

Состояние экс-владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за год суммарно выросло на 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Forbes.

В 2020 году Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев. Боголюбов в рейтинге занимал 5 место с $1,2 млрд, а Коломойский - восьмое с $1 млрд.

В нынешнем рейтинге Коломойский "обогнал" Боголюбова и занял 4-е место, его состояние выросло до $1,8 млрд. В то же время, Боголюбов остался на пятом месте, однако его состояние выросло до $1,7 млрд. Таким образом, суммарно состояние Боголюбова и Коломойского выросло на $1,3 млрд.

Сферами интересов обоих указываются топливно-энергетический комплекс и инвестиции.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes Украина опубликовал рейтинг ста самых богатых украинцев. Его возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

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