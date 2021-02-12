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В США продали небоскреб компании Коломойского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

В США продали небоскреб компании Коломойского

Американская компания купила небоскреб в Кливленде у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Цена сделки не разглашается.

В январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн. Теперь 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать.

В США продали небоскреб компании Коломойского 01

Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.

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Выручка от продажи будет храниться на депонировании, а бывший владелец здания Optima останется втянутым в судебный процесс.

Также читайте: Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн
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Топ комментарии
+30
В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 9228
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12.02.2021 16:45
+20
Что скажите, пан президент? П-ц все ближе?
В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 3600
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12.02.2021 16:41
+18
один мамині тачки, інший хмарочоси -- совпадєніє? В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2097
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12.02.2021 16:39
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Правила форума Совет форумчан
Там есть доля каждого украинца)))))), точнее была😁😁😁😁
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12.02.2021 16:39 Ответить
Ты пойди к Путлеру свою долю попроси. Небоскреб Каломойского жалкая хатынка по сравнению с "дачей" *****
В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 5033
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12.02.2021 16:44 Ответить
Яке наше діло до хатинок *****? Нехай пацаки з ним самі розбираються.
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13.02.2021 08:27 Ответить
ще яке. Нехай лехторат задуповців бачить до чого веде сруцький мир в цілому та сМердечук особисто
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13.02.2021 10:24 Ответить
Про аналог "Плану Маршалла" для України"... Та "де взяти гроші" на його втілення в життя?

Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:

Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...

Тому я вношу пропозицію,з 10-ти пунктів яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:

1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.

-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти та інші активи олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...

2. Другий етап. Початок активних дій.

- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків активи - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.

3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.

4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".

5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.

6. Четвертий етап. Конфіскація в Україні всіх активів,, на придбання яіких у власників немає підтверджень їх доходами. Це для тих бариг, які не мають активів за кордоном, а лише в Україні. При їх добровільній здачі активів (до четвертого етапу) алииьи їм лише житло, передбачене нинішніми нормами і на 15 років заборонити їм займати любі посади в держаних органах, та на державних підприємствах

7 Як бути з олігархами?

-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!

8.Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)

9. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?

- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.

10. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?

-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.

-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.

-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!

- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
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12.02.2021 17:31 Ответить
один мамині тачки, інший хмарочоси -- совпадєніє? В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2097
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12.02.2021 16:39 Ответить
Что скажите, пан президент? П-ц все ближе?
В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 3600
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12.02.2021 16:41 Ответить
Передайте Игорю Валерьевичу его любимую композицию британского ВИА "Тени" :

The Shadows - F.B.I.
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12.02.2021 16:55 Ответить
Щоб було що конфісковувать.при нагоді В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 8416
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12.02.2021 16:42 Ответить
Поздравления Вовке -его имя прочно впысывается в скандальные истории США- ведь Беня это ПАПА-поддержка - его "липецкого бизнеса", его президентства - практически его ФСЕ!
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12.02.2021 16:43 Ответить
В Америке еврей без небоскреба лузер.
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12.02.2021 16:43 Ответить
Третій тиждень каденції Байдена.
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12.02.2021 16:44 Ответить
далі буде )))
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12.02.2021 16:48 Ответить
В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 9228
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12.02.2021 16:45 Ответить
Интересно Каломойша готовится к знакомству с сокамерниками? Разрабатывает пальцем свой анальный проход? В американской тюрьме эта бородатая ***** будет пользоваться спросом...
Надеюсь, лет десять...
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12.02.2021 16:46 Ответить
В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2519
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12.02.2021 16:50 Ответить
Теперь эта бородатая падла ещё больше с нас сдоит. А ЗЕ ему в этом поможет.
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12.02.2021 16:49 Ответить
Коли йде справа про бабло, євреї дуже жорстокі один до одного...
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12.02.2021 16:52 Ответить
во как в сша работает система, летом арестовали а зимой уже продали . у нашей системы на эту операцию ушло бы лет 20)))
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12.02.2021 16:52 Ответить
ниче...игорьвалеричь все тут отобъет за неделю....
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12.02.2021 16:53 Ответить
«Дело о защите репутации»: суду в США даны разъяснения, как Дубинский уклонялся от повестки

Бывший глава Закарпатской ОГА, адвокат Геннадий Москаль предоставил Федеральному окружному суду США в Южном округе Нью-Йорка письменные объяснения относительно уклонения нардепа Александра Дубинского от повестки этого суда.

В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2214 В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2214 В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2214 В США продали небоскреб компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2214

О деталях Москаль сообщил на своей странице в Facebook и официальном сайте.
Как известно, Москаль представляет интересы гражданина США Алекса Ровта в Украине.
Речь идет об исках Ровта относительно Дубинского, телеканала "1+1" и авторов программы "Гроши" в Соломенский и Подольский районные суды Киева, а также в Окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка.
Предметом исков является защита чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержение "заведомо ложной информации", ранее распространенной Дубинским относительно Ровта. С целью обеспечения иска Ровт просил наложить арест на все имущество ответчиков.
Кроме того, Ровт просил Федеральный суд США истребовать и принять к рассмотрению дело "по отмыванию на территории США средств, полученных преступным путем конечным бенефициаром "1+1" Игорем Коломойским.
Американский суд направил в Министерство юстиции Украины судебные повестки для Дубинского и авторов программы "Гроши", которые, согласно международным обязательствам Украины, должны быть вручены.
Однако в течение почти года ни министерство, ни украинские суды этого так и не сделали.
В связи с этим Москаль обратился к американскому Минюсту с просьбой ввести персональные санкции в отношении министра юстиции Украины Дениса Малюськи и Александра Дубинского "за невыполнение международных обязательств и поручений суда г. Нью-Йорк".
Кроме того, Москаль предоставил обширные объяснения суду Нью-Йорка о хронологии и обстоятельствах невручения повестки Дубинскому.
.........
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12.02.2021 16:56 Ответить
А шо там Гордон? Нет желания взять опять интервью у Бени и поинтересоваться, как он оценивает правление преЗдента?
Помнится, Беня тогда выплетал, что в стране всё будет чики-пуки потому, что президентом должен стать просто "честный" парень.....
Ну, и что мы имеем в итоге: прорыв или скачок ?
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12.02.2021 17:01 Ответить
Как всегда. Кидок.
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12.02.2021 17:22 Ответить
Имеем и прорыв, и скачок. У пенсионеров после получения январских платёжек: у страдающих проблемами желудочно-кишечного тракта - прорыв, у гипертоников - скачок.
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12.02.2021 17:25 Ответить
скачок після кидалова.
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12.02.2021 18:07 Ответить
Гордон консультируется с СБУ какие вопросы надо задать.
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12.02.2021 18:33 Ответить
17 млн это три квартиры в центре Киева, а у них целый небоскреб.
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12.02.2021 17:11 Ответить
20 этажей это не небоскрёб в Киеве,а тем более - в Америке.
Просто офисный центр, и скорее всего, с долгами.
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12.02.2021 18:35 Ответить
И это ещё при том, что Беня прикупил его в двое дороже:

- за 34 ляма украденых баксов.
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13.02.2021 01:04 Ответить
Ждем повышения тарифов на всё по ходу. Страна для олигархов, ****.
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12.02.2021 17:29 Ответить
Ну "небоскрёб" это громко сказано. В Кливленде особо небоскрёбов нет. Если только не называть термином обычные многоэтажки...
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12.02.2021 17:48 Ответить
Политические преследования. Все знают. Все-это воровской кодлан Коломойского.
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12.02.2021 17:48 Ответить
У США продали хмарочос компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 1200
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12.02.2021 18:52 Ответить
Виручка від продажу зберігатиметься на депонуванні Джерело: https://censor.net/ua/n3247652

українською: Виторг від продажу зберігатимуть на депонуванні
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12.02.2021 20:03 Ответить
22-этажный небоскреб в Кливленде (США). Нижние девять этажей планируют переоборудовать под квартиры. Господи, какое же низкое небо в этой вашей Америке! Как там вообще люди живут? Хорошо хоть догадались квартиры разместить внизу небоскреба. На 20 этаже от скрежета можно сойти с ума, Цензор.
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12.02.2021 21:01 Ответить
 
 