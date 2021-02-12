В США продали небоскреб компании Коломойского
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Американская компания купила небоскреб в Кливленде у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Цена сделки не разглашается.
В январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн. Теперь 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать.
Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.
Выручка от продажи будет храниться на депонировании, а бывший владелец здания Optima останется втянутым в судебный процесс.
Пожалуйста, подождите...
Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:
Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...
Тому я вношу пропозицію,з 10-ти пунктів яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:
1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.
-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти та інші активи олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...
2. Другий етап. Початок активних дій.
- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків активи - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.
3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.
4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".
5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.
6. Четвертий етап. Конфіскація в Україні всіх активів,, на придбання яіких у власників немає підтверджень їх доходами. Це для тих бариг, які не мають активів за кордоном, а лише в Україні. При їх добровільній здачі активів (до четвертого етапу) алииьи їм лише житло, передбачене нинішніми нормами і на 15 років заборонити їм займати любі посади в держаних органах, та на державних підприємствах
7 Як бути з олігархами?
-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
8.Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)
9. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?
- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.
10. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?
-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.
-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.
-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!
- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
The Shadows - F.B.I.
Надеюсь, лет десять...
Бывший глава Закарпатской ОГА, адвокат Геннадий Москаль предоставил Федеральному окружному суду США в Южном округе Нью-Йорка письменные объяснения относительно уклонения нардепа Александра Дубинского от повестки этого суда.
О деталях Москаль сообщил на своей странице в Facebook и официальном сайте.
Как известно, Москаль представляет интересы гражданина США Алекса Ровта в Украине.
Речь идет об исках Ровта относительно Дубинского, телеканала "1+1" и авторов программы "Гроши" в Соломенский и Подольский районные суды Киева, а также в Окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка.
Предметом исков является защита чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержение "заведомо ложной информации", ранее распространенной Дубинским относительно Ровта. С целью обеспечения иска Ровт просил наложить арест на все имущество ответчиков.
Кроме того, Ровт просил Федеральный суд США истребовать и принять к рассмотрению дело "по отмыванию на территории США средств, полученных преступным путем конечным бенефициаром "1+1" Игорем Коломойским.
Американский суд направил в Министерство юстиции Украины судебные повестки для Дубинского и авторов программы "Гроши", которые, согласно международным обязательствам Украины, должны быть вручены.
Однако в течение почти года ни министерство, ни украинские суды этого так и не сделали.
В связи с этим Москаль обратился к американскому Минюсту с просьбой ввести персональные санкции в отношении министра юстиции Украины Дениса Малюськи и Александра Дубинского "за невыполнение международных обязательств и поручений суда г. Нью-Йорк".
Кроме того, Москаль предоставил обширные объяснения суду Нью-Йорка о хронологии и обстоятельствах невручения повестки Дубинскому.
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Помнится, Беня тогда выплетал, что в стране всё будет чики-пуки потому, что президентом должен стать просто "честный" парень.....
Ну, и что мы имеем в итоге: прорыв или скачок ?
Просто офисный центр, и скорее всего, с долгами.
- за 34 ляма украденых баксов.
українською: Виторг від продажу зберігатимуть на депонуванні