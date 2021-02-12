В США продали небоскреб компании Коломойского

Американская компания купила небоскреб в Кливленде у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Цена сделки не разглашается.

В январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн. Теперь 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать.

Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.

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Выручка от продажи будет храниться на депонировании, а бывший владелец здания Optima останется втянутым в судебный процесс.

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