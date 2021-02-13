У США продали хмарочос компанії Коломойського

Американська компанія купила хмарочос у Клівленді у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, американська девелоперська компанія K & D Group купила хмарочос 55 Public Square у Клівленді (США) у холдингу Optima Ventures, який пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Ціна угоди не розголошується.

У січні глава K & D Group Дуг Прайс заявляв, що планує купити хмарочос за $ 17 млн. Тепер 22-поверхову офісну будівлю планують частково переобладнати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн

Дев'ять поверхів будівлі мають зайняти квартири, а офіси хочуть розмістити на верхніх поверхах. Сама будівля і її гараж потребують ремонту.

Виручка від продажу зберігатиметься на депонуванні, а колишній власник будівлі Optima залишиться втягнутим у судовий процес.