Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн

Ексвласники "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов подали в суд з вимогою відшкодувати їм $23 млн за конфіскацію комерційної нерухомості бізнесменів у Кентуккі і Далласі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Позов подано американською компанією Optima Ventures, зареєстрованою в штаті Делавер, і її дочірньою компанією. Обидві ці компанії належать Коломойському і Боголюбову.

Згідно з повідомленням у виданні Global Аrbitration Review, відповідний позов подають до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID).

Водночас на сайті ICSID інформації про цей позов наразі немає.

Читайте також: Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову в задоволенні позову до України на $6 млрд, - Малюська

Як повідомлялося, Мін’юст США 6 серпня подав два цивільні позови про конфіскацію майна до Окружного суду Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість у Луїсвіллі (Кентуккі) та Далласі (Техас) було придбано з використанням незаконно привласнених із ПриватБанку коштів і вона підлягає конфіскації на підставі про порушення федерального законодавства про відмивання грошей.

Ексвласників ПриватБанку звинувачують у тому, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи низку банківських рахунків підставних компаній, передусім у кіпрському відділенні ПриватБанку.