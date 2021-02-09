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Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн

Ексвласники "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов подали в суд з вимогою відшкодувати їм $23 млн за конфіскацію комерційної нерухомості бізнесменів у Кентуккі і Далласі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Позов подано американською компанією Optima Ventures, зареєстрованою в штаті Делавер, і її дочірньою компанією. Обидві ці компанії належать Коломойському і Боголюбову.

Згідно з повідомленням у виданні Global Аrbitration Review, відповідний позов подають до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID).

Водночас на сайті ICSID інформації про цей позов наразі немає.

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Як повідомлялося, Мін’юст США 6 серпня подав два цивільні позови про конфіскацію майна до Окружного суду Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість у Луїсвіллі (Кентуккі) та Далласі (Техас) було придбано з використанням незаконно привласнених із ПриватБанку коштів і вона підлягає конфіскації на підставі про порушення федерального законодавства про відмивання грошей.

Ексвласників ПриватБанку звинувачують у тому, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи низку банківських рахунків підставних компаній, передусім у кіпрському відділенні ПриватБанку.

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Топ коментарі
+60
Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 9329
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09.02.2021 19:05
+48
Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3983
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09.02.2021 19:04
+39
Лазоренко тоже верил.
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09.02.2021 19:32
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Все го хоро шего!
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09.02.2021 19:02 Відповісти
Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 9329
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09.02.2021 19:05 Відповісти
нормальниє баригі всігда ідут в обход

Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 7208
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09.02.2021 21:25 Відповісти
а по суботах змушували крутити гайки та развантажувати люміній..........
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10.02.2021 03:22 Відповісти
НЕ *** ШАСТАТЬ...
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09.02.2021 23:29 Відповісти
Я ивеняюсь.... нехай щастить...
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09.02.2021 23:30 Відповісти
Я не удивлюсь, если они его еще и выиграют. А чего?
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09.02.2021 19:02 Відповісти
Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 1233
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09.02.2021 19:31 Відповісти
Лазоренко тоже верил.
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09.02.2021 19:32 Відповісти
в светлое будующее партии, камсамалу и нариду... спекся лавр...
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09.02.2021 23:34 Відповісти
Не выиграют, там нет Печерских судов.
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09.02.2021 19:45 Відповісти
В штурм Капитолия тоже никто не верил...
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09.02.2021 21:21 Відповісти
ну да... теперь сядут 10+ И это ТОЧНО, вкл. бабен... Не?
А, а трампуху поломают на всю жизнь... Не?
Время.. Поп-корн и ждемс...
Даю 10 мес.... не более...
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09.02.2021 23:40 Відповісти
Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 5664
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09.02.2021 19:02 Відповісти
значит подгорело на самом деле) удачи, будет дорого)
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09.02.2021 19:03 Відповісти
Слуги наріда зібрались ділить Укрнафту.
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09.02.2021 19:03 Відповісти
Наверное иск пошёл по цепочке Кремль - Портнов - Коломойский, Боголюбов.
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09.02.2021 19:03 Відповісти
ну и на последнем закончится... сглотнет...
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09.02.2021 23:47 Відповісти
А пупок не развяжется?
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09.02.2021 19:03 Відповісти
Жиды охренели уже. Мало наворовали тут, так они ещё и там хотят оттяпать от гринго кусочек пирога. Иудеи хитровыструганные.
Я бы их всех там по тюрягам расовал.
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09.02.2021 19:04 Відповісти
в США такий фокус не пройде...Скоріше зробить собі пластичну операцію і буде ховатися десь на Кубі як Розіта Коломбо...
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09.02.2021 19:09 Відповісти
Та там в Нью Йорке их больше чем в Израиле Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 111! Так где же жиды? И кто они такие? Никто не может дать ответ на вопрос - почему в других странах нету такого ажиотажа?! Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 5268
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09.02.2021 21:18 Відповісти
Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3983
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09.02.2021 19:04 Відповісти
Dead or alive
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09.02.2021 19:11 Відповісти
Ани абиделись. А вообще, текущий период(февраль-март) - период предъявления обвинений. Задача у клоуна сыграть на трубе, но так, чтобы и страна осталась целой, и беня сытым.
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09.02.2021 19:05 Відповісти
ГУБАМИ, ИЛИ ХРЕНОМ?
Хотя да,... главное, шоб жопку не порвали...
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09.02.2021 23:51 Відповісти
Рабиновича подключайте, вам по масти будет! фсавай срана ахромная!!! Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3152
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09.02.2021 19:06 Відповісти
Прокуроры их там ждут-не дождутся. В США хуцпа не катит.
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09.02.2021 19:06 Відповісти
Пусть прилетят в США и разберутся на месте.
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09.02.2021 19:06 Відповісти
Вони "явку з повинною" ще не підготували - довгий текст виходить.
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09.02.2021 19:22 Відповісти
Ух ти! Це має бути цікаво! Запасаюсь попкорном.🙂
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09.02.2021 19:07 Відповісти
Особенно когда вылезет на свет божий роль Зели и квартала в отмывании преступных средств. Кому-то будет совсем не смешно.
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09.02.2021 19:38 Відповісти
А зеле нужно запасаться памперсами.🙂
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09.02.2021 20:29 Відповісти
бабла не хватит... прокладки..., а на крайняк - газета комсомолец украины... Или "ПРАВДА" - та по-плотнее будет...
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09.02.2021 23:55 Відповісти
А почему нас об этом информирует брехливый путинский интерфакс?
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09.02.2021 19:12 Відповісти
Вы бы еще Капитолий штурмовать полезли, дважи Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 841
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09.02.2021 19:16 Відповісти
Если они посоветовались с раввином, или, хотя бы, с Рабиновичем, то, тогда у них есть шансы, несмотря на все их мансы
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09.02.2021 19:16 Відповісти
189- й левел..
учитесь,это вам не Буратину
Президентом сделатьКоломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 5351
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09.02.2021 19:19 Відповісти
Исходить надо из того, что Коломойскому Украина -- единственная спасительная бухта -- со всеми вытекающими отсюда экономическими и политическими последствиями.
Пропасть он ей не даст, но и развернуться не позволит...

...как бы он ещё Президентом не стал -- в стране невиданных чудес -- Украине...*)
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09.02.2021 19:20 Відповісти
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не .. следующим презом станет бойко .. ну на крайняк шарий !
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09.02.2021 19:24 Відповісти
Возможна ещё одна марионетка Коломойского. Но марионетка -- изделие одноразовое.
Как пример -- Путин и Медведев -- ***** и фуфло.
Власть надо брать всерьёз и надолго! -- как диктаторам, так и демократам...
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09.02.2021 19:39 Відповісти
Дядя, ты отягощён ущербным совковым образованием и совковыми же мифами про дедушку Ленина и "брать власть". Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3559 Вова Бланк был такой же как и Вова Зеленский, только не у Бени а у Кайзера на кукане Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 2310
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09.02.2021 21:16 Відповісти
Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 7277
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09.02.2021 19:20 Відповісти
Пісенька "Про мальчіка Бєню, який любив гроші" - YouTube

..
..Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн - Цензор.НЕТ 5037.....
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09.02.2021 19:21 Відповісти
песня о мальчике Бєнє, которий очень любил Родину
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09.02.2021 22:51 Відповісти
Что ж, всякое бывает,и на "О"бывает,и на "Е"бывает! Они властям США на 23 млн.,а власти США им на 23 млрд.! Самое смешное впереди!
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09.02.2021 19:23 Відповісти
Спецом запутывают дела по своим оборудкам, чтобы тянуть время. Это и дураку понятно.
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09.02.2021 19:26 Відповісти
Чомусь я більше вірю Мінюсту США.
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09.02.2021 19:27 Відповісти
А **** Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 171
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09.02.2021 19:27 Відповісти
Україна схожа на жертву, за яку воюють тигри(західні ТНК) і шакали(паРаша). Що обере ця жертва? Якого хижака?
Дивно, якщо я обрав би свого ката і став би щасливим.
____________
Зєлю геть. Дострокові. Нам треба УКРАЇНСЬКИЙ керівник, а не той, що залежить від іноземців.
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09.02.2021 19:36 Відповісти
И первой в этом начинании была Йуля Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 6792
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10.02.2021 01:06 Відповісти
А чому так скромно? Якісь нещасні 23 млн.?
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09.02.2021 19:29 Відповісти
а если выиграют в суде США то что будут говорить критики? зрада будет тотальная Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 8460
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09.02.2021 19:30 Відповісти
Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 4300
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09.02.2021 19:38 Відповісти
Это называется конгинтивный диссонанс)))
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09.02.2021 19:39 Відповісти
выиграют о чем? что не они скиздили бабло из Привата, на которое накупили офисных зданий в США? Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 7989
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09.02.2021 21:18 Відповісти
Ну правильно ,РАНЬШЕ СЯДЕШЬ-РАНЬШЕ ВЫЙДЕШЬ ... Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 7933
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09.02.2021 19:30 Відповісти
Коломойський і Боголюбов подають позов на уряд США.
Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 641
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09.02.2021 19:30 Відповісти
Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3241 Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 9050
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09.02.2021 19:31 Відповісти
коментар відмічено як спам
Єдиний олігарх, який став на бік України в 2014му.
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09.02.2021 19:42 Відповісти
на бік защиты своего бабла и отжатия чужого майна под шумок он встал Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3067
а также на бік обворовывания вкладчиков и клиентов своего банка - резко выдал 97% кредитов банка себе любимому (своим подставным прокладкам) - и высадил в офшоры через Кипрский филиал Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 6774
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09.02.2021 21:20 Відповісти
это типа из серии - Бей первым Фредди !!! ну-ну...посмотрим что будет с пейсатыми камикадзе Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 6259
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09.02.2021 19:33 Відповісти
Жиди геть зовсім з рейок зійшли. Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 1347
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09.02.2021 19:35 Відповісти
вотето они попадут.....
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09.02.2021 19:40 Відповісти
Найбільше банківське шахрайство у світі. Чому американське ФБР не відпустить Коломойського: розслідування.

За результатами розслідування ФБР, Міністерство Юстиції США вимагає через суд конфіскувати черговий хмарочос у компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.
У документах будівля фігурує як "П'ятдесят п'ять Паблік Сквер", у Клівленді її також знають, як колишній офіс тамтешнього обленерго. Хмарочос близько ста метрів заввишки на сорок тисяч квадратних метрів. Зараз ним володіє компанія із так званої групи "Оптіма" - це мережа контор, які понастворювали Мордекай Корф і Уріель Лейбер - американські партнери Коломойського і Боголюбова.
Хмарочос у Клівленді їхня контора купила у 2008 році за 34 мільйони доларів.
У судовій скарзі американський уряд сьогодні стверджує, що 12 мільйонів доларів із цього платежу були вкрадені в українського ПриватБанку.
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09.02.2021 19:40 Відповісти
Американці детально показують звідки взялися ці гроші. Спершу їх позичив у ПриватБанку "Південний гірничозбагачувальний комбінат".

І банк, і комбінат в той момент контролювали Коломойський і Боголюбов.
28 червня 2008 року Південний ГЗК отримав у ПриватБанку 28 мільйонів доларів позики - нібито на розвиток своєї поточної діяльності, тобто перероблення руди.

Насправді гроші не вкладали у виробництво.
Вони побігли по десятках рахунків в українському і кіпрському ПриватБанках, від компанії до компанії - загалом десятки транзакцій.
Зрештою, 10 липня 2008 року о сьомій годині вісім хвилин вечора, 12 мільйонів доларів опинилися на рахунку кінцевого отримувача, і пішли на купівлю хмарочосу "55 Паблік Сквер" у Клівленді.

І тепер американці стверджують - те, що куплено на крадені гроші, є незаконним активом і має бути конфісковане у нинішніх власників.

Пів року тому Мін'юст США подав два аналогічні позови щодо офісних комплексів у Далласі та Луїсвіллі.
Хмарочос у Клівленді поки не чіпали, але у грудні стало відомо, що Коломойський і Боголюбов намагаються продати цей будинок.
Мін'юст встиг першим - продаж будинку заблокували через суд і подали позов про конфіскацію.
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09.02.2021 19:42 Відповісти
Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3272 "...учісь студєнт" ...дубіна..
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09.02.2021 19:54 Відповісти
Они шо, реально попутали "печерский" суд с "флоридским"? Я их понимаю, я вот тоже дох. не общался с носителями бритиша, мне вот кажется, шо они меня понимают... но это **** не так!
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09.02.2021 19:55 Відповісти
Скоро цих два чорта на американських тюремних нарах будуть відпочивати.
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09.02.2021 19:57 Відповісти
Щас беня коломойша, для разминки, отобьет мелочовку, а потом пойдет по крупняку, авторитет надо подтверждать делом.
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09.02.2021 19:57 Відповісти
Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3940
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09.02.2021 20:12 Відповісти
Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 8068
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09.02.2021 20:19 Відповісти
"Тыпилы, мля..." (с) Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 3821
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09.02.2021 20:22 Відповісти
невже в печерський?
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09.02.2021 20:26 Відповісти
Ну раз подал в суд,значит совсем бейцы зажали в тиски!
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09.02.2021 20:27 Відповісти
Бесстрашные!!!
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09.02.2021 20:28 Відповісти
Как тебе такое, Илон маск !!! Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 406

Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 224
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09.02.2021 20:33 Відповісти
Кирдык пендосам! Барышевский суд их уничтожит!!!!
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09.02.2021 20:38 Відповісти
Видно у Бени с его дружком совсем дела фиговые, раз они за такой мизер в 23лимона судятся с дядюшкой Сэмом
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09.02.2021 20:41 Відповісти
Удачи тебе КАЛОмойша.
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09.02.2021 21:04 Відповісти
Як же ці двоє вже остогидли! Падлючі шахраї стали в позу ображених і винуватять тих, кого обібрали! Феєричні мерзотники!
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09.02.2021 21:30 Відповісти
Экс-владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов подали в суд с требованием возместить им $23 млн за конфискацию коммерческой недвижимости бизнесменов в Кентукки и Даллас Источник: https://censor.net/ru/n3246959

КУДИ ВИ ДВА ЧМИРІ ПОЛІЗЛИ?

ЧИ ЗАРУЧИЛИСЬ ПІДТРИМКОЮ КАЦАПІВ, ТАК ЦЕ ДО ОДНОЇ ДУПИ .. Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 5362
Дай Бог щоб посадили і першого і другого як Лазаренка.
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09.02.2021 21:52 Відповісти
Два смешных ********. 😁
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09.02.2021 22:07 Відповісти
Надо было ЗЕ, как свидетеля вписать. Ну, шоб уж наверняка. Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 6194
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09.02.2021 22:25 Відповісти
Беня ещё может спустить на них свору квартальных Зе.
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09.02.2021 23:07 Відповісти
У мене в питаннях що стосується мохнорилого бені-- є один невідомий напрямок. Чому після націоналізації "Приватбанку" не були порушені кримінальні справи проти бувших власників і відповідньо позови проти злочинців за нанесену шкоду? Це недопрацювання чи злочинне невиконання своїх службових обов"язківі тодішніми правоохоронними органами було однією з причин поразки Порошенка.
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09.02.2021 23:58 Відповісти
Какие отвратительные рожи...
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10.02.2021 00:33 Відповісти
Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США.........ююююююю надеюсь в печерский а

куда нибуть по лёндонам да стокгольмам......
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10.02.2021 03:12 Відповісти
ну вот и беню в клоуны записали... а у нас оне важный перес и особа приближённая к шаурме
как же всё таки проверить теорию относительности и непорвать себе черту - вот чем маялся
Шекспир а конверт с ответом вскрыли только в ХХІ веке.............
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10.02.2021 03:29 Відповісти
"Скромняги",против Украины на 6 млрд$,украли 5,5млрд У КАЖДОГО украинца,ещё и иски и НЕ ТОЛЬКО не лишились собственности,а имеют наглость иски подавать.Тухлое государство,защищающее уродов. Но с США у них не пройдет. Дадут просраться!
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10.02.2021 07:14 Відповісти
Не заметили как из игроков превратились в игрунов.
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10.02.2021 07:17 Відповісти
Ну теперь дело за малым, осталось: выиграть суд, потребовать всю сумму наличкой "двадцатками" и "десятками" и лично обоим поехать за кешем. В один конец Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн - Цензор.НЕТ 209
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10.02.2021 07:44 Відповісти
 
 