Коломойский и Боголюбов подали иск к властям США на $23 млн
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Экс-владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов подали в суд с требованием возместить им $23 млн за конфискацию коммерческой недвижимости бизнесменов в Кентукки и Далласе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Иск подан американской компанией Optima Ventures, зарегистрированной в штате Делавэр, и ее дочерней компанией. Обе эти компании принадлежат Коломойскому и Боголюбову.
Согласно сообщению в издании Global Аrbitration Review, соответствующий иск подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).
В то же время, на сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует.
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Как сообщалось, Минюст США 6 августа подал два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из "ПриватБанка" средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.
Экс-владельцев "ПриватБанка" обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении "ПриватБанка".
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Пожалуйста, подождите...
А, а трампуху поломают на всю жизнь... Не?
Время.. Поп-корн и ждемс...
Даю 10 мес.... не более...
Я бы их всех там по тюрягам расовал.
Хотя да,... главное, шоб жопку не порвали...
учитесь,это вам не Буратину
Президентом сделать
Пропасть он ей не даст, но и развернуться не позволит...
...как бы он ещё Президентом не стал -- в стране невиданных чудес -- Украине...*)
Как пример -- Путин и Медведев -- ***** и фуфло.
Власть надо брать всерьёз и надолго! -- как диктаторам, так и демократам...
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Дивно, якщо я обрав би свого ката і став би щасливим.
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Зєлю геть. Дострокові. Нам треба УКРАЇНСЬКИЙ керівник, а не той, що залежить від іноземців.
а также на бік обворовывания вкладчиков и клиентов своего банка - резко выдал 97% кредитов банка себе любимому (своим подставным прокладкам) - и высадил в офшоры через Кипрский филиал
За результатами розслідування ФБР, Міністерство Юстиції США вимагає через суд конфіскувати черговий хмарочос у компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.
У документах будівля фігурує як "П'ятдесят п'ять Паблік Сквер", у Клівленді її також знають, як колишній офіс тамтешнього обленерго. Хмарочос близько ста метрів заввишки на сорок тисяч квадратних метрів. Зараз ним володіє компанія із так званої групи "Оптіма" - це мережа контор, які понастворювали Мордекай Корф і Уріель Лейбер - американські партнери Коломойського і Боголюбова.
Хмарочос у Клівленді їхня контора купила у 2008 році за 34 мільйони доларів.
У судовій скарзі американський уряд сьогодні стверджує, що 12 мільйонів доларів із цього платежу були вкрадені в українського ПриватБанку.
І банк, і комбінат в той момент контролювали Коломойський і Боголюбов.
28 червня 2008 року Південний ГЗК отримав у ПриватБанку 28 мільйонів доларів позики - нібито на розвиток своєї поточної діяльності, тобто перероблення руди.
Насправді гроші не вкладали у виробництво.
Вони побігли по десятках рахунків в українському і кіпрському ПриватБанках, від компанії до компанії - загалом десятки транзакцій.
Зрештою, 10 липня 2008 року о сьомій годині вісім хвилин вечора, 12 мільйонів доларів опинилися на рахунку кінцевого отримувача, і пішли на купівлю хмарочосу "55 Паблік Сквер" у Клівленді.
І тепер американці стверджують - те, що куплено на крадені гроші, є незаконним активом і має бути конфісковане у нинішніх власників.
Пів року тому Мін'юст США подав два аналогічні позови щодо офісних комплексів у Далласі та Луїсвіллі.
Хмарочос у Клівленді поки не чіпали, але у грудні стало відомо, що Коломойський і Боголюбов намагаються продати цей будинок.
Мін'юст встиг першим - продаж будинку заблокували через суд і подали позов про конфіскацію.
студєнт" ...дубіна..
КУДИ ВИ ДВА ЧМИРІ ПОЛІЗЛИ?
ЧИ ЗАРУЧИЛИСЬ ПІДТРИМКОЮ КАЦАПІВ, ТАК ЦЕ ДО ОДНОЇ ДУПИ ..
Дай Бог щоб посадили і першого і другого як Лазаренка.
куда нибуть по лёндонам да стокгольмам......
как же всё таки проверить теорию относительности и непорвать себе черту - вот чем маялся
Шекспир а конверт с ответом вскрыли только в ХХІ веке.............