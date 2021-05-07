УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7650 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 410 60
Forbes (37) Боголюбов (91) Коломойський (1420)

Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ

Статки ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова за рік сумарно зросли на 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Forbes.

У 2020 році Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців. Боголюбов у рейтингу посідав 5 місце із $1,2 млрд, а Коломойський - восьме з $1 млрд.

У нинішньому рейтингу Коломойський "обігнав" Боголюбова і посів 4-те місце, його статки зросли до $1,8 млрд. Водночас Боголюбов залишився на п'ятому місці, однак його статки зросли до $1,7 млрд. Таким чином, сумарно статки Боголюбова і Коломойського зросли на $1,3 млрд.

Сферами інтересів обох вказуються паливно-енергетичний комплекс та інвестиції.

Раніше повідомлялося, що журнал Forbes Україна опублікував рейтинг ста найбагатших українців. Його очолили Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США продали хмарочос компанії Коломойського

Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Зелін ляльковод в плюсах. Буратіна теж чухає себе номально. ЗЕлохи зробили себе разом. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 7204
показати весь коментар
07.05.2021 11:47
+16
Мертвечук, кум Путлєра, саме при ЗЕленому ...... потрапив у список "Форбс"

5 - Поріг потрапляння у першу сотню найбагатших українців зріс до 125 мільйонів доларів, хоча минулого року достатньо було 90 мільйонів.
4 - 76 із 100 найбагатших українців, збільшили свої за минулий рік. В середньому їхні багатства зросли на +42%, що сумарно складає 44.5 мільярдів доларів.
3 - Вперше в ТОП-100 найбагатших українців потрапив … Віктор Медведчук

Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 9944

Ще раз - кум Путіна вперше потрапив в список Форбс саме за каденції Зеленського, який нібито з ним активно "бореться". Ось що санкції животворні роблять!
2 - Найбільше, за останній рік збагатились Ахметов (+63%), Жеваго (+54%), Коломойський (+44%), Пінчук (+44%).
Тепер розумієте, чому 1+1, СТБ, ICTV та Україна більше не рахують індекси борщу з м'ясом, не розказують про тотальне зубожіння населення та не шукають корупцію Зеленського під кожним деревом у лісі?
1 - На +10 мільярдів збагатилась перша десятка рейтингу за минулий карантинно-кризовий рік при Зеленському. Якщо минулого року десять найбагатших українців мали 12.235 мільярдів доларів, то зараз ця сума перевищує 22.24 мільярди.

Тож заявлена Зеленським "боротьба" з олігархами і їхнім впливом, виявилась банальною брехнею.
Насправді, Зеленський купує в олігархів лояльне ставлення та медіа-підтримку за кошти державного бюджету.
Поки українці біднішають, улюблені олігархи Зеленського з кожним днем збільшують свої багатства на мільярди гривень.
Зелені чоловічки
показати весь коментар
07.05.2021 12:02
+12
Зато они не барижили, как Порошенко !
Да, зебилы ?
показати весь коментар
07.05.2021 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и класс. Передовики стахановского движения.
показати весь коментар
07.05.2021 11:44 Відповісти
Зелін ляльковод в плюсах. Буратіна теж чухає себе номально. ЗЕлохи зробили себе разом. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 7204
показати весь коментар
07.05.2021 11:47 Відповісти
Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 371
показати весь коментар
07.05.2021 12:02 Відповісти
Так зубожіння скінчилося ж)))
показати весь коментар
07.05.2021 15:24 Відповісти
У вас є інтернет?
показати весь коментар
07.05.2021 11:49 Відповісти
Новый воин диванный с примечательным ником
показати весь коментар
07.05.2021 11:52 Відповісти
Ник как ник. Шо фсб-шный куратор прицепил, в том и ходит. Не мешайте, человек на работе. Лахта на шару денег не платит. А ему кредит за велик гасить.
показати весь коментар
07.05.2021 11:59 Відповісти
Как ваше имя? - К-к-кротов, мать вашу так!
показати весь коментар
07.05.2021 12:30 Відповісти
Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 719 Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 719 Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1532

Злой у тебя юмор. Но мне, *****, нравится!!!
показати весь коментар
07.05.2021 12:47 Відповісти
Злой юмор - это придумать подопечному ник Kktktk
показати весь коментар
07.05.2021 12:50 Відповісти
Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 3006
показати весь коментар
07.05.2021 11:49 Відповісти
Петро Олексійович на почесному 7-му місці.
показати весь коментар
07.05.2021 11:50 Відповісти
Ахметов и Беня Зебизян уже не беспокоят, главное где ж там Порох, а то что тебе ребята в 2-3 раза за два года поднялись, так то такая борьба с олигархами)))
показати весь коментар
07.05.2021 11:55 Відповісти
Зато они не барижили, как Порошенко !
Да, зебилы ?
показати весь коментар
07.05.2021 11:47 Відповісти
а нельзя напомнить факты "барыжничества Порошенко"?
а то, смотрю, вся "лево-охоронна сыстэма" уже больше 2 лет пытается те факты найти - но что-то ни одного не найдут...
показати весь коментар
07.05.2021 11:49 Відповісти
Він мав 1,5 лрд, а потім збагатився у 82 разів - так сказав на стадіоні Буба, а буба ніколи не бреше. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 4335
показати весь коментар
07.05.2021 11:55 Відповісти
Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 3206
показати весь коментар
07.05.2021 12:05 Відповісти
То было похоже на сарказм
показати весь коментар
07.05.2021 11:55 Відповісти
Читай внимательно! Слово "барыжили" относится не к Порошенко, а к двум ортодоксальным "патриотам"..... Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 2686
показати весь коментар
07.05.2021 11:57 Відповісти
Давайте хоть за них порадуемся. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 6387
показати весь коментар
07.05.2021 11:47 Відповісти
Як не як, а для них епоха бідності давно скінчилася.
показати весь коментар
07.05.2021 13:27 Відповісти
А починалась?
показати весь коментар
07.05.2021 14:22 Відповісти
Резонно.
показати весь коментар
07.05.2021 14:26 Відповісти
не, такое неинтересно.

малоросов колдобит только, когда Порох купит на западе Дали - и для малоросов же в музее его выставит. Чтоб малоросы увидели не только кино-пра-голобородька.

Малоросов злит, когда им показывают Дали.
Малоросам нравится голобородько.
показати весь коментар
07.05.2021 11:47 Відповісти
кінець епохи бідності
показати весь коментар
07.05.2021 11:48 Відповісти
Ну бубочка ведь обещал - "конец эпохи бедности".....
А вы на него наговариваете , что он обещания не выполняет....
Даже своему врагу петюне - на хлебушек 200 лямов "подкинул"....
показати весь коментар
07.05.2021 11:48 Відповісти
По зеленому!!!
показати весь коментар
07.05.2021 11:48 Відповісти
А соответственно, на эту сумму в миллиардах долларов обеднело население Украины. Для бЕНИ и его "слуг" действительно закончилась эпоха бедности и настала эпоха стабильного процветания. А те, которые "все президенты", скоро затянут ремешки вокруг собственного позвоночника.
показати весь коментар
07.05.2021 11:49 Відповісти
Шмаркля в восхищении !
показати весь коментар
07.05.2021 11:50 Відповісти
Зебуин заднеприводный, открываешь Форбс за прошлый год и сравниваешь с этим
показати весь коментар
07.05.2021 12:24 Відповісти
ну так осел же им ПРОСТИЛ ДОЛГИ в 55 млрд. за приват банк...
показати весь коментар
07.05.2021 12:02 Відповісти
Тай про позов від "Привату" на 470 млрд зелених, нічого не чутно.
показати весь коментар
07.05.2021 12:03 Відповісти
Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 537
22.03.2021
"У Володимира Зеленського є чітка воля боротися з з олігархатом - радник Президента"
www.president.gov.ua › news
Вже поборов, борцунішка.
показати весь коментар
07.05.2021 12:02 Відповісти
Мертвечук, кум Путлєра, саме при ЗЕленому ...... потрапив у список "Форбс"

5 - Поріг потрапляння у першу сотню найбагатших українців зріс до 125 мільйонів доларів, хоча минулого року достатньо було 90 мільйонів.
4 - 76 із 100 найбагатших українців, збільшили свої за минулий рік. В середньому їхні багатства зросли на +42%, що сумарно складає 44.5 мільярдів доларів.
3 - Вперше в ТОП-100 найбагатших українців потрапив … Віктор Медведчук

Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 9944

Ще раз - кум Путіна вперше потрапив в список Форбс саме за каденції Зеленського, який нібито з ним активно "бореться". Ось що санкції животворні роблять!
2 - Найбільше, за останній рік збагатились Ахметов (+63%), Жеваго (+54%), Коломойський (+44%), Пінчук (+44%).
Тепер розумієте, чому 1+1, СТБ, ICTV та Україна більше не рахують індекси борщу з м'ясом, не розказують про тотальне зубожіння населення та не шукають корупцію Зеленського під кожним деревом у лісі?
1 - На +10 мільярдів збагатилась перша десятка рейтингу за минулий карантинно-кризовий рік при Зеленському. Якщо минулого року десять найбагатших українців мали 12.235 мільярдів доларів, то зараз ця сума перевищує 22.24 мільярди.

Тож заявлена Зеленським "боротьба" з олігархами і їхнім впливом, виявилась банальною брехнею.
Насправді, Зеленський купує в олігархів лояльне ставлення та медіа-підтримку за кошти державного бюджету.
Поки українці біднішають, улюблені олігархи Зеленського з кожним днем збільшують свої багатства на мільярди гривень.
Зелені чоловічки
показати весь коментар
07.05.2021 12:02 Відповісти
Нещадная война Бубочки с олигархами во всей красе!
показати весь коментар
07.05.2021 12:10 Відповісти
Интересно, из всех этих бениных и ринатовых миллиардов шмаркле хоть на пачку стиков для айкоса отломится? Есть подозрение, что таки да. Иначе он не еврей, он - позор нации.
показати весь коментар
07.05.2021 12:03 Відповісти
$ 40 млн. зе отримав тільки за те, що погодився піти в презеденти.
показати весь коментар
07.05.2021 12:04 Відповісти
Как ты считаешь, сколько денег продюсер передачи "Спокойной ночи, малыши" отстёгивает Хрюше и Степашке ?
показати весь коментар
07.05.2021 12:35 Відповісти
Витрати на протаскування кретина в президенти давно окупились і тепер одні прибутки.
показати весь коментар
07.05.2021 12:04 Відповісти
спасиба малароссу!
показати весь коментар
07.05.2021 12:04 Відповісти
Нужно обложить налогами олигархов, а с Украинцев мало зарабатывающих полностью отменить налоги и даже в магазинах товары должны пробиваться и малоимущий должен дать карту и все налоги из цены должны списывать. Украинцы от этих платежек сумасшедших и всей этой системы в стране конченной обнищали так, что дальше только голодная смерть, а олигархи в 3 раза богаче стали и вчера опубликовали, что Ахметов стал за год в 3 раза богаче и 7 с чем-то миллиардов долларов уже. Это он богаче стал за счет того, что Украинцы беднее стали. Система в стране должна работать так, что все должны иметь равные условия, а не так, что законы олигархи для себя покупают и у них условия лучше, чем у абсолютного большинства граждан, то бишь он себе покупает режим бога при помощи купленной власти, а власть должна работать на весь народ, но она принимает все под олигархов ибо те деньги дают. И олигархи суды купили и полицию и СБУ и т.д. И олигархи в режиме бога могут грабить и их никто не накажет, как в фильмах про мафию, где мафия покупает копов, только олигархи покупают всех начальников копов и других структур. Украина полностью прогнившая страна из за олигархов. Аристотель и Платон тоже определяли олигархию худшей системой в которой олигархи грабят народ и весь народ нищий, а олигархи сверх богатые. Аристотель писал еще, как уничтожается эта система, что в ней олигархи никогда не наедятся и не угомоняться и будут грабить больше и больше ненасытно и крах олигархической системы наступает, когда народ говорит хватит и происходит восстание против олигархов. В Украине уже были восстания против олигархов - Янукович даже не скрывал, что ставленник Ахметова и партия регионов тоже его партия. Олигархия - это не просто большой бизнес, а это большой бизнес влияющий на власть и использующий ее в своих корыстных целях и тем самым ставя себя выше абсолютного большинства граждан. Пока олигархи будут управлять Украиной, то Украина до тех пор будет уничтожаться и абсолютное большинство будет беднеть, все будут уезжать в другие страны. Зло в Украине побеждает все время и олигархам ничего. Революции выгоняют их менеджеров, а олигархи покупают новых и продолжают грабить, а народ опять в ослах сидит и терпит. Нужна революция против не власти, а против тех, кто над властью - это антиолигархическая революция. Страна в демократии принадлежит большинству народа и народу решать, как жить стране и нужно проводить референдум и провести остракизм и изгнать олигархов за вред государству и с конфискацией имущества. Законы ничего не значат, если их не поддерживает большинство народа и как большинство на референдуме будет голосовать, так и должна жить страна ибо страна принадлежит народу!
показати весь коментар
07.05.2021 12:10 Відповісти
Нужна же хоть какая- то радость зебобикам. Хоть что-то.
показати весь коментар
07.05.2021 12:13 Відповісти
Хочу, что бы зЕлох начал с нами, с украинцами бороться как с коррупцией, пусть коррупционеры почувствуют, как на 7 тысяч, месяц семье прожить!!!
показати весь коментар
07.05.2021 12:19 Відповісти
Ну ладно, там Пинчук и Коломойский, но откуда 25 млрд гривен у Медведчука? А, Венедиктова?
показати весь коментар
07.05.2021 12:42 Відповісти
из трубы, которую он прихватизировал.
показати весь коментар
07.05.2021 13:19 Відповісти
Это демагогия. Из трубы деньгги не сыплются. Нужны конкретные люди, на конкретных должностях в разных странах, труба-то не в Украине начало берет, заинтересованные в процессе. Кто они? Кто их нам поисенно назовет? Вот ведь в чем проблема.
показати весь коментар
07.05.2021 16:26 Відповісти
...борітеся - поборете...
(окрім олігархів) Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5305
показати весь коментар
07.05.2021 13:06 Відповісти
Це і є кінець епохи бідності, а ви 73% лохів думали вашої? Та ні, за ваш рахунок і вже за рахунок ваших дітей. Ви балбеси відправили своїх дітей в рабство до Беннь і Ахметових.
показати весь коментар
07.05.2021 13:20 Відповісти
Беня і Ко глянули в журнал "Форбс" і просльозились від щастя. Це ж треба було так лошариків-виборців розвести на вибори, що обрали Гідранта, який для олігархів як золота рибка, всі бажання виконує. "Кінець епохи бідності" відбувся, тільки не для всіх.
"Спасибо жителям Кривбасса,

За президента - Пид..раса!"
показати весь коментар
07.05.2021 14:11 Відповісти
Бідні - бідніють, багаті - багатіють - ось головна ціль, цієї мерзотної,"зеленої" влади! Якби вони знали, як же їх ненавидить, все населення України! Не розумію, чому ми всі це терпимо?! Чому до них це не доходить?!
показати весь коментар
07.05.2021 14:19 Відповісти
"...Якби вони знали, як же їх ненавидить, все населення України!.."
Неправда!
Результати опитувань показують, що за цього дебіла готові знову голосувати(
показати весь коментар
07.05.2021 14:26 Відповісти
Ви дійсно вірите в це опитування?!! Чи Ви не спілкуєтесь з друзями? В моєму оточенні у всіх просто злість та безсилля!
показати весь коментар
07.05.2021 14:50 Відповісти
Зливні бачки Медведчука, які почали гасити рейтинг Гідранта закрили, але тепер рейтингові канали Коломойського, Фірташа, Пінчука, Ахметова разом підтримують рейтинг влади.
Тому нарід, який отримує "об'єективну інформацію" з телека, буде і далі обожати Чмо і ненавидіти Пороха.
Теперішні регулярні "Дві хвилини ненависті" (як в "1984") на ТБ безслідно не проходять, досвід Мордора підтвердує(
показати весь коментар
07.05.2021 15:06 Відповісти
Особисто я, знаходжусь в об'єктивній опозиції, як до минулих влад, так і до теперішньої.На превеликий жаль, у попередньої влади були дуже суттєві прорахунки. Але, якщо їх порівнювати з теперішніми! - то "просто" не вистачає культурних слів!😧
показати весь коментар
07.05.2021 15:30 Відповісти
Последние пару лет укролигархи при намеренном попустительстве(возможно и за долю малую) , провластной"зелени"и их наимудрейшего предводителя, уверено продвигают народ "от состояния бедности к состоянию нищеты"..Для зебилья, ими запущен миф о грядущей деолигархализации.
показати весь коментар
07.05.2021 14:41 Відповісти
Можно подумать зебилы не знали, что они голосуют за преза Беню... А Буратино только ширма... Зато Теперь мы все хлебаем Зеленые Щи...
показати весь коментар
07.05.2021 16:34 Відповісти
и всё ведь это за счёт не только зебилов, а и всех украинцев за счёт повышение коммуналки, тарифов, стоимости продуктов питания...
слава зебилам!
показати весь коментар
08.05.2021 11:47 Відповісти
 
 