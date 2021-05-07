Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ

Статки ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова за рік сумарно зросли на 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Forbes.

У 2020 році Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців. Боголюбов у рейтингу посідав 5 місце із $1,2 млрд, а Коломойський - восьме з $1 млрд.

У нинішньому рейтингу Коломойський "обігнав" Боголюбова і посів 4-те місце, його статки зросли до $1,8 млрд. Водночас Боголюбов залишився на п'ятому місці, однак його статки зросли до $1,7 млрд. Таким чином, сумарно статки Боголюбова і Коломойського зросли на $1,3 млрд.

Сферами інтересів обох вказуються паливно-енергетичний комплекс та інвестиції.

Раніше повідомлялося, що журнал Forbes Україна опублікував рейтинг ста найбагатших українців. Його очолили Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

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