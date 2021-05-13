МАУ отменяет рейсы в Тель-Авив и обратно
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В связи с обстрелами Израиля с территории Сектора Газа компания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в аэропорт Тель-Авива и из него.
Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
Рейсы по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев PS778, PS775, PS776, PS777 отменены. Рейс PS 778 TLV - KBP 14 мая перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту.
Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов "Борисполь" и "Бен Гурион".
В случае появления новой информации пассажиры также будут проинформированы по электронной почте, которую они указали при бронировании или покупке билета.
"Безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании МАУ. Поэтому решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива", - отмечается в сообщении авиакомпании.
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Російьский актор Зеленський, який 4 рази відкосив від повістки в армію: "Потрібно негайно зупинити ескалацію конфлікту в Ізраїлі заради життя людей".
Да, з таким головнокомандувачем Ізраїлю було б непереливки. Уявляєте, не дай Боже, таку нікчему президентом під час війни?
- Що там уявляти як ми маємо вже його? "Нада просто перестать стрелять".