МАУ скасувала рейси в Тель-Авів і назад
Новини Цензор.НЕТ Події
У зв'язку з обстрілами Ізраїлю з території Сектору Гази компанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейси в аеропорт Тель-Авіва і з нього.
Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Рейси за маршрутом Київ - Тель-Авів - Київ PS778, PS775, PS776, PS777 скасовані. Рейс PS 778 TLV - KBP 14 травня перенесено на 8:40, з прибуттям до Києва об 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту.
Пасажирів просять уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропортів "Бориспіль" і "Бен Гуріон".
У разі появи нової інформації пасажири також будуть проінформовані електронною поштою, яку вони вказали при бронюванні чи придбанні квитка.
"Безпека пасажирів і екіпажів є першим пріоритетом авіакомпанії МАУ. Тому рішення про здійснення рейсів переглядатиметься кожні 24 години з урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів в аеропорт Тель-Авіва", - наголошується в повідомленні авіакомпанії.
Будь ласка, зачекайте...
Російьский актор Зеленський, який 4 рази відкосив від повістки в армію: "Потрібно негайно зупинити ескалацію конфлікту в Ізраїлі заради життя людей".
Да, з таким головнокомандувачем Ізраїлю було б непереливки. Уявляєте, не дай Боже, таку нікчему президентом під час війни?
- Що там уявляти як ми маємо вже його? "Нада просто перестать стрелять".