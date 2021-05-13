МАУ скасувала рейси в Тель-Авів і назад

У зв'язку з обстрілами Ізраїлю з території Сектору Гази компанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейси в аеропорт Тель-Авіва і з нього.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Рейси за маршрутом Київ - Тель-Авів - Київ PS778, PS775, PS776, PS777 скасовані. Рейс PS 778 TLV - KBP 14 травня перенесено на 8:40, з прибуттям до Києва об 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту.

Пасажирів просять уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропортів "Бориспіль" і "Бен Гуріон".

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У разі появи нової інформації пасажири також будуть проінформовані електронною поштою, яку вони вказали при бронюванні чи придбанні квитка.

"Безпека пасажирів і екіпажів є першим пріоритетом авіакомпанії МАУ. Тому рішення про здійснення рейсів переглядатиметься кожні 24 години з урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів в аеропорт Тель-Авіва", - наголошується в повідомленні авіакомпанії.