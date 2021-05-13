РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9445 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
560 13
Австрия (734) вакцина (3815) евроинтеграция (2116) МИД (6654) Кулеба Дмитрий (2643) Шалленберг Александр (37)

Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом укрепление отношений двух стран в сферах политики, безопасности, торговли и инвестициий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках рабочего визита Кулебы в Словакию 13 мая.

"Собеседники уделили особое внимание продвижению европейской интеграции Украины, а также более широкому доступу нашего государства к вакцинам от COVID-19", - говорится в сообщении.

Главы украинского и австрийской дипломатии обсудили пути увеличения объемов торговли и привлечения инвестиций, что поспособствует восстановлению национальных экономик на фоне пандемии COVID-19. Министры также обсудили выполнение договоренностей, достигнутых по итогам заседания украинско-австрийской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономических связей 27 апреля.

Кулеба и Шалленберг также затронули вопросы подготовки саммита инаугурации Крымской платформы.

Читайте также: Несмотря на анонсированный РФ отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Так співпало, сьогодні розмовляв з австрійським бізнесменом за кавою, 15 років в Україні. Зараз згортається і виводить капітал. Каже, що при зелебобіках ловити нема чого. Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9674
показать весь комментарий
13.05.2021 18:02
+1
Руских может немного напрячь созвучие фамилий . Но основное , - идёт своим чередом . Украина идёт в Европу .
показать весь комментарий
13.05.2021 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доступ простой! Берете бабки и покупаете вакцины!!!! А не по карманам через дороги!!!
показать весь комментарий
13.05.2021 18:01 Ответить
Ви пропнуєте здирати асфальт?
показать весь комментарий
13.05.2021 18:03 Ответить
Так співпало, сьогодні розмовляв з австрійським бізнесменом за кавою, 15 років в Україні. Зараз згортається і виводить капітал. Каже, що при зелебобіках ловити нема чого. Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9674
показать весь комментарий
13.05.2021 18:02 Ответить
А при Овоще значит у него всё нормально было. Угу-угу... Кулеба обсудил с австрийским коллегой Шалленбергом евроинтеграцию и расширение доступа Украины к вакцинам от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5361
показать весь комментарий
13.05.2021 18:12 Ответить
Не знаю ,как при Овоще, но такого треша не было с 2013 года.

Кулеба обговорив з австрійським колегою Шалленбергом євроінтеграцію і розширення доступу України до вакцин від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8175
показать весь комментарий
13.05.2021 19:03 Ответить
Я в последнее время частенько общаюсь с коллегами и клиентами. После дежурного про здоровье и семью разговор плавно перетекает на тему жизни в стране вообще и экономики в частности. Так вот общий смысл всех разговоров можно вкратце охарактеризовать такой фразой -- "такой жопы в стране не было уже очень давно, минимум с 2013 года". И происходящее сейчас в стране многим из собеседников все более и более напоминает именно 2013 год.
показать весь комментарий
13.05.2021 18:16 Ответить
Тоже так, нагленько? - "Шелленберг, а че до сих пор вакцину не привез?"
показать весь комментарий
13.05.2021 18:02 Ответить
Зайдёт Украина в ЕС, провакцинируется -- и обратно выйдет...*)
показать весь комментарий
13.05.2021 18:18 Ответить
Руских может немного напрячь созвучие фамилий . Но основное , - идёт своим чередом . Украина идёт в Европу .
показать весь комментарий
13.05.2021 18:28 Ответить
Ну так по віку може бути внуком начальника політичної розвідки третього рейху.
показать весь комментарий
13.05.2021 19:09 Ответить
 
 