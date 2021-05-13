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Союз журналистов призвал Раду не принимать закон "О медиа"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Союз журналистов призвал Раду не принимать закон

Национальный союз журналистов Украины призвал Верховную Раду снять с рассмотрения законопроект "О медиа" и направить его в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа на соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 13 мая.

Кроме того, в НСЖУ призывают начать "реальный диалог" власти с журналистами Украины для осовременивания медийного законодательства, приведение его в соответствие с лучшими европейскими образцами.

"За эти почти полтора года законопроект "О ​​медиа" объединил против себя сотни украинских редакций, журналистов и блогеров, которые вместе с членами НСЖУ поставили свои подписи под заявлением с требованием снять его с рассмотрения в Верховной Раде. Жаль, что власть не слышит журналистов. Несмотря на обещания, текст законопроекта остался неизменным даже после критики европейских экспертов", - отметили в НСЖУ.

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"Из 170 страниц законопроекта обязательства перед ЕС изложены лишь в двух разделах, а основной массив текста описывает, как поставить редакции под контроль, регулировать их работу, запугать и сделать лояльными к власти. Мы, украинские журналисты, считаем необходимым усилить борьбу с российской пропагандой и с враждебным влиянием на национальное информационное пространство. Для этого в стране нужно создать эффективные инструменты, в том числе законодательные. Однако закон "О медиа" не является инструментом. Это документ, который усложняет работу украинских журналистов, а не российских пропагандистов", - добавили в организации.

В союзе журналистов добавили, что каждый адвокат законопроекта "О медиа" войдет в историю как "враг прессы".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Це наїзд на свободу слова? Без сумніву. А ви чого очікували? Совки при владі.
Це вам не пАпередніку булінг влаштовувати.
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13.05.2021 18:41
+3
Та ладно плакаться, нафиг вы были нужны 2 года с языком в опе. Вот и до вас добрались. Не почувствовали себя свободными. Сейчас через желудок дойдет.
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13.05.2021 19:03
+1
Членограй разбушевался , лавры ***** и Лукашенко покоя не дают
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13.05.2021 19:01
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Це наїзд на свободу слова? Без сумніву. А ви чого очікували? Совки при владі.
Це вам не пАпередніку булінг влаштовувати.
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13.05.2021 18:41 Ответить
вы сначала хоть погуглите , что за зверек Томиленко ... и как он любит Медведчуковские СМИ
, а потом делайте выводы. Если Томиленко истерит, значит закон нужно принимать!
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13.05.2021 19:09 Ответить
Спілка журналістів закликала Раду не ухвалювати закон "Про медіа" - Цензор.НЕТ 4372
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13.05.2021 19:26 Ответить
Членограй разбушевался , лавры ***** и Лукашенко покоя не дают
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13.05.2021 19:01 Ответить
Та ладно плакаться, нафиг вы были нужны 2 года с языком в опе. Вот и до вас добрались. Не почувствовали себя свободными. Сейчас через желудок дойдет.
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13.05.2021 19:03 Ответить
если ватный Томиленко , у которого в банном листе больше журналистов, чем в этой его непонятной организации, против закона, значит надо принимать обязательно!!!! и быстро!
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13.05.2021 19:06 Ответить
журналистов раз два и обчелся, какой союз, повіі продажні
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13.05.2021 19:09 Ответить
Журналюга - это ПРЕСТУПНИК, который за деньги разжигает войны, ненависть и льет в социум всякую грязь, чушь и треш.
Пора принять закон о том, чтобы запретить журналюг под страхом павешения.
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13.05.2021 22:42 Ответить
********** проти гарного закону не попруть. ))
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14.05.2021 08:44 Ответить
 
 