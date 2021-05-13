"Динамо" в дополнительное время обыграло "Зарю" и стало обладателем Кубка Украины
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В Тернополе завершился финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". В дополнительное время победу одержали киевляне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол в матче на 98 минуте забил Цыганков. На 105 минуте Цыганков не реализовал пенальти.
"Динамо" в 13 раз в своей истории выиграло Кубок Украины и вместе с победой в чемпионате оформило в этом сезоне "золотой дубль".
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