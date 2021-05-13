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"Динамо" в дополнительное время обыграло "Зарю" и стало обладателем Кубка Украины

Новости Цензор.НЕТ Спорт

В Тернополе завершился финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". В дополнительное время победу одержали киевляне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче на 98 минуте забил Цыганков. На 105 минуте Цыганков не реализовал пенальти.

"Динамо" в 13 раз в своей истории выиграло Кубок Украины и вместе с победой в чемпионате оформило в этом сезоне "золотой дубль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины 16-й раз за годы независимости

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Вітаємо Дінамо з Кубком України.Так держати!
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13.05.2021 21:58
+6
Хет-трик! Молодцы!
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13.05.2021 22:10
+2
Нарешті ! Вітаємо легендарну команду з максимум титулів !
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13.05.2021 22:30
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тяжкі то роди...
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13.05.2021 21:55 Ответить
Вітаємо Дінамо з Кубком України.Так держати!
показать весь комментарий
13.05.2021 21:58 Ответить
Хет-трик! Молодцы!
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13.05.2021 22:10 Ответить
Дінамо з Дніпра! Київ! Київ! ура!
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13.05.2021 22:14 Ответить
Отлично. Теперь ждём поднятия цен на электроэнергию,ринах будет отправлять скаутов в Бразилию, где очень много диких обезьян.
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13.05.2021 22:15 Ответить
Нарешті ! Вітаємо легендарну команду з максимум титулів !
показать весь комментарий
13.05.2021 22:30 Ответить
 
 