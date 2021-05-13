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Необходимо дальнейшее расследование причин появления COVID-19, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Необходимо дальнейшее расследование причин появления COVID-19, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает важным продолжение расследования причин возникновения COVID-19, поскольку имеющихся данных об этом недостаточно.

"Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считают нужным дальнейшее расследование", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

Как сообщалось, расследование, проведенное экспертами ВОЗ совместно с коллегами из КНР, не позволило дать однозначный ответ на вопрос о том, где возник COVID-19. Эксперты дали оценку различным версиям, при этом, полностью не отвергнув ни одну из них. Критики доклада специалистов ВОЗ считают, что эти люди в ходе поездки в Китай не могли проводить действительно независимое расследование, так как действовали только совместно с китайскими коллегами.

Первым известным очагом распространения коронавируса стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к безобидным допандемическим коронавирусам может вести к смертельному течению COVID-19, - ученые

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Шукайте на кацапстані.
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13.05.2021 23:42
+12
После того, что пережила переболев наша семья, не поверю, что ковид естественного происхождения. Такого треша я не видел и не испытывал никогда.
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13.05.2021 23:38
+12
ВОЗ продался китайцам, потому необходимо независимое расследование.
Если китайцы не виновны, то должны помочь найти виновника.
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14.05.2021 00:20
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После того, что пережила переболев наша семья, не поверю, что ковид естественного происхождения. Такого треша я не видел и не испытывал никогда.
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13.05.2021 23:38 Ответить
Надо этот коррупционный ВОЗ разогнать -они заботятся только о доходах фарм мафии
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13.05.2021 23:42 Ответить
Цілком з Вами солідарний. Моя родина теж перехворіли вся. І це таки змінило її життя. Батьків брат помер. Тітка від листопада так і не відновилася до попереднього стану. Мій стан теж змінився, хоча я хворів лише два тижні і стільки ж відновлювався. І вже рік, як хворів, а деякі речі так і не прийшли в норму. Тому впевнений, щ це штучно створений злочинцями, хто б вони не були елемент зброї асового ураження.
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14.05.2021 07:59 Ответить
Таки да. У нас у каждого, кроме самых младших, изменения в организме.Причем некоторые проявились чуть позже.
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14.05.2021 10:57 Ответить
Шукайте на кацапстані.
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13.05.2021 23:42 Ответить
таки да! и Блинкен, как умный человек, понимает что из етого COVID-19 торчат уши *****
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14.05.2021 01:56 Ответить
ВОЗ продался китайцам, потому необходимо независимое расследование.
Если китайцы не виновны, то должны помочь найти виновника.
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14.05.2021 00:20 Ответить
независимое - это круто. Только где таких найти? Инопланетян разве что, и то не факт
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14.05.2021 08:43 Ответить
Судя по заявлению - камень в китайский огород. Будут копать под Поднебесную.
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14.05.2021 00:27 Ответить
а надо бы под ********
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14.05.2021 01:57 Ответить
Это с нашей точки зрения. А для главный конкурент и угроза - Китай.
Хотя одно другому точно не помешало бы. Необхідне подальше розслідування причин появи COVID-19, - Блінкен - Цензор.НЕТ 152
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14.05.2021 02:03 Ответить
Все гадостное идет из страны-отравителя
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14.05.2021 03:22 Ответить
Розслідування потрібно починати із статті в журналі Nature про цей вірус в 2015 році.
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14.05.2021 04:52 Ответить
Версия с сырой летучей мышью,которых китайцы ели тысячелетиями и ничего, не выдерживает никакой критики. Да и этот рынок известный в Ухани находится рядом с вирусологической лабораторией. Даже версия с инопланетянами смотрелась бы убедительней, чем история про сырую мышь.
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14.05.2021 05:55 Ответить
ну наконец то амеров пробило, найти кто таким "гостинцем" весь мир угостил и себя тоже...
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14.05.2021 08:33 Ответить
Не наконец-то , а после выборов нового президента США.
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14.05.2021 12:20 Ответить
та стопудово путька виноват, там в микроскопе и флаг раши виден на вирусе
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14.05.2021 08:38 Ответить
на Векторе уже и с флагом вирусы делать научились?)
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14.05.2021 12:24 Ответить
начните с новосибирска.....
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14.05.2021 15:46 Ответить
 
 