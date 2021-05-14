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Необхідне подальше розслідування причин появи COVID-19, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Необхідне подальше розслідування причин появи COVID-19, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає важливим продовження розслідування причин виникнення COVID-19, оскільки існуючих даних про це недостатньо.

"Ні, я не задоволений результатами минулого розслідування. І, так, вважаю за потрібне подальше розслідування", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Блінкен пояснив, що важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус, щоб світова спільнота в подібних ситуаціях розуміла, як потрібно діяти.

Як повідомлялося, розслідування, проведене експертами ВООЗ спільно з колегами з КНР, позбавила змоги дати однозначну відповідь на запитання про те, де виник COVID-19. Експерти дали оцінку різним версіям, при цьому, повністю не відкинувши жодну з них. Критики доповіді фахівців ВООЗ вважають, що ці люди під час поїздки в Китай не могли проводити справді незалежне розслідування, оскільки діяли тільки спільно з китайськими колегами.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу стало китайське місто Ухань. Однак досі неясно, як вірус туди потрапив і як почав поширюватися серед людей.

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Топ коментарі
+13
Шукайте на кацапстані.
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13.05.2021 23:42
+12
После того, что пережила переболев наша семья, не поверю, что ковид естественного происхождения. Такого треша я не видел и не испытывал никогда.
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13.05.2021 23:38
+12
ВОЗ продался китайцам, потому необходимо независимое расследование.
Если китайцы не виновны, то должны помочь найти виновника.
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14.05.2021 00:20
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После того, что пережила переболев наша семья, не поверю, что ковид естественного происхождения. Такого треша я не видел и не испытывал никогда.
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13.05.2021 23:38 Відповісти
Надо этот коррупционный ВОЗ разогнать -они заботятся только о доходах фарм мафии
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13.05.2021 23:42 Відповісти
Цілком з Вами солідарний. Моя родина теж перехворіли вся. І це таки змінило її життя. Батьків брат помер. Тітка від листопада так і не відновилася до попереднього стану. Мій стан теж змінився, хоча я хворів лише два тижні і стільки ж відновлювався. І вже рік, як хворів, а деякі речі так і не прийшли в норму. Тому впевнений, щ це штучно створений злочинцями, хто б вони не були елемент зброї асового ураження.
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14.05.2021 07:59 Відповісти
Таки да. У нас у каждого, кроме самых младших, изменения в организме.Причем некоторые проявились чуть позже.
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14.05.2021 10:57 Відповісти
Шукайте на кацапстані.
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13.05.2021 23:42 Відповісти
таки да! и Блинкен, как умный человек, понимает что из етого COVID-19 торчат уши *****
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14.05.2021 01:56 Відповісти
ВОЗ продался китайцам, потому необходимо независимое расследование.
Если китайцы не виновны, то должны помочь найти виновника.
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14.05.2021 00:20 Відповісти
независимое - это круто. Только где таких найти? Инопланетян разве что, и то не факт
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14.05.2021 08:43 Відповісти
Судя по заявлению - камень в китайский огород. Будут копать под Поднебесную.
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14.05.2021 00:27 Відповісти
а надо бы под ********
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14.05.2021 01:57 Відповісти
Это с нашей точки зрения. А для главный конкурент и угроза - Китай.
Хотя одно другому точно не помешало бы. Необхідне подальше розслідування причин появи COVID-19, - Блінкен - Цензор.НЕТ 152
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14.05.2021 02:03 Відповісти
Все гадостное идет из страны-отравителя
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14.05.2021 03:22 Відповісти
Розслідування потрібно починати із статті в журналі Nature про цей вірус в 2015 році.
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14.05.2021 04:52 Відповісти
Версия с сырой летучей мышью,которых китайцы ели тысячелетиями и ничего, не выдерживает никакой критики. Да и этот рынок известный в Ухани находится рядом с вирусологической лабораторией. Даже версия с инопланетянами смотрелась бы убедительней, чем история про сырую мышь.
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14.05.2021 05:55 Відповісти
ну наконец то амеров пробило, найти кто таким "гостинцем" весь мир угостил и себя тоже...
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14.05.2021 08:33 Відповісти
Не наконец-то , а после выборов нового президента США.
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14.05.2021 12:20 Відповісти
та стопудово путька виноват, там в микроскопе и флаг раши виден на вирусе
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14.05.2021 08:38 Відповісти
на Векторе уже и с флагом вирусы делать научились?)
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14.05.2021 12:24 Відповісти
начните с новосибирска.....
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14.05.2021 15:46 Відповісти
 
 