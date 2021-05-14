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Новости Политика Украины
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Работаем над тем, чтобы состоялась встреча Зеленского с Байденом, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работаем над тем, чтобы состоялась встреча Зеленского с Байденом, - Маркарова

Украинское посольство в Вашингтоне, так же как и американское в Киеве, прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом заявила в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, работаем - и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине - над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит (за все время. - Ред.) Джо Байдена в Украину", - рассказала Маркарова.

Она отметила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи - не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность возникнет раньше.

Посол подчеркнула, что сейчас отношения между двумя странами развиваются очень интенсивно.

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"Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях - от президента Байдена, госсекретаря Блинкена - вы все видели недавний визит в Киев... То есть существует безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях", - констатировала Маркарова.

Автор: Ірина Дашківська
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ви спочатку припиніть зашквари Зе. Дня не проходить, щоб не трапилось; а то й декілька на день. Думаєш, захоче Байден говорити про те, що беню і медведчука треба посадити? Та для цього є Блінкін; хоча навіть для нього ця тема - занизька по посаді.
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14.05.2021 08:53 Ответить
И толку,немцы с французами нас уже продали лапотным а американцы пока приценяются как бы нас поиспользовать в торгах с Путиным,так как в НАТО нас пускать не хотят и деньги в экономику не вкладывают. Працюємо над тим, щоб відбулася зустріч Зеленського з Байденом, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9350
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14.05.2021 08:57 Ответить
Она посол? Грамоты приняты? Указ зеленского в Вашингтоне сродни туалетной бумаге. Использованной. хе-хе.
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14.05.2021 09:08 Ответить
полируйте рояль)
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14.05.2021 09:36 Ответить
Оксанко, ти тепер посол. Зроби собі макіяж, гарну зачіску, і хай стиліст тебе по-модному і зі смаком одягне.
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14.05.2021 11:50 Ответить
Они где нибудь в личке не могут пообщаться?
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14.05.2021 18:23 Ответить
 
 