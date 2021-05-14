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Новини Політика України
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Байден (2326) Зеленський (17463) США (14488) Маркарова (257)

Працюємо над тим, щоб відбулася зустріч Зеленського з Байденом, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Працюємо над тим, щоб відбулася зустріч Зеленського з Байденом, - Маркарова

Українське посольство у Вашингтоні, так само як і американське в Києві, опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це заявила у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, працюємо - і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні - над тим, щоби відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит (за весь час. – Ред.) Джо Байдена в Україну", - розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - не тільки в Україні або США, а і в інших країнах, якщо така нагода виникне раніше.

Посол наголосила, що зараз відносини між двома країнами розвиваються дуже інтенсивно.

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"Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях - від президента Байдена, держсекретаря Блінкена - ви всі бачили недавній візит до Києва... Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях", - констатувала Маркарова.

Автор: Наталя Джума
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ви спочатку припиніть зашквари Зе. Дня не проходить, щоб не трапилось; а то й декілька на день. Думаєш, захоче Байден говорити про те, що беню і медведчука треба посадити? Та для цього є Блінкін; хоча навіть для нього ця тема - занизька по посаді.
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14.05.2021 08:53 Відповісти
И толку,немцы с французами нас уже продали лапотным а американцы пока приценяются как бы нас поиспользовать в торгах с Путиным,так как в НАТО нас пускать не хотят и деньги в экономику не вкладывают. Працюємо над тим, щоб відбулася зустріч Зеленського з Байденом, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9350
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14.05.2021 08:57 Відповісти
Она посол? Грамоты приняты? Указ зеленского в Вашингтоне сродни туалетной бумаге. Использованной. хе-хе.
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14.05.2021 09:08 Відповісти
полируйте рояль)
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14.05.2021 09:36 Відповісти
Оксанко, ти тепер посол. Зроби собі макіяж, гарну зачіску, і хай стиліст тебе по-модному і зі смаком одягне.
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14.05.2021 11:50 Відповісти
Они где нибудь в личке не могут пообщаться?
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14.05.2021 18:23 Відповісти
 
 