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Украина информирует США о компаниях, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина информирует США о компаниях, вовлеченных в строительство

Конгресс США в этом месяце должен получить доклад правительства о компаниях, продолжающих работать в проекте Nord Stream 2, и Украина системно делится с американской стороной такими данными.

Об этом рассказала в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посольство очень активно привлечено к этому процессу. Мы постоянно работаем с нашими коллегами здесь (в Вашингтоне. - Ред.), передаем им информацию - списки компаний, которые, к сожалению, участвуют пока в строительстве "Северного потока 2", - сообщила посол.

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По ее словам, американская сторона заявила достаточно активную позицию о том, что "это не просто плохая сделка - а соглашение, которое несет риск безопасности Европы и в частности Украины". Маркарова подчеркнула, что позиция официального Киева в этом вопросе также однозначна: "Северный поток 2" не должен быть достроен, и мы благодарны нашим партнерам за такое ​​постоянное и активное внимание к этому процессу".

Кроме того, посол Украины в США выразила благодарность американской стороне за санкции, введенные против России в связи с ее вооруженной агрессией. "Надеемся, что эти санкции будут углубляться и расширяться до того момента, пока агрессор не изменит свое поведение", - подчеркнула Оксана Маркарова.
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« его послали и он посол»😀😀😀
1.Вообще-то она ещё не получила статус посла

2. ПОЗОРИЩЕ - послать неизвестно кого послом в США , как будто это какая то Никарагуа
3. Ее послал Ермак , КАК ЛИЧНОГО СТУКАЧА , чтобы первым контролировать все движения в США . Может кто-то помнит , что видео про Гончарука обсуждавшего Зе , она снимала по поручению Ермака
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14.05.2021 09:03 Ответить
Маркарову назначили послом в США именно по рекомендации самих американцев
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14.05.2021 09:34 Ответить
так вона старий та перевірений кадр, що плавно перетік від петі до зєлі.
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14.05.2021 09:34 Ответить
Без Маркарової американцям гаплик! Украина информирует США о компаниях, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1114
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14.05.2021 09:04 Ответить
Штати знають якого кольору на тобі труси, а не те що якісь компанії. Украина информирует США о компаниях, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 5859
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14.05.2021 09:08 Ответить
информируем...а сами закупаем электроэнергию и соляру на козломордии
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14.05.2021 09:17 Ответить
 
 