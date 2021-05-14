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Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО

Вчера, 13 мая, в результате вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Павел Колесник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 58 отдельную мотопехотную бригаду им. гетьмана Ивана Выговского.

"С прискорбием сообщаем о гибели нашего друга, воина, побратима.13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что военнослужащий был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр 01

Как сообщалось, защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+47
А Бубочка на днях Блинкену хвасталась, что намного меньше стало снайперского огня. Вот же рахит, напуганный войной!!!
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14.05.2021 10:04
+33
Царстве Небісне Воїну
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14.05.2021 10:07
+28
Вечная память герою

Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 3425
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14.05.2021 10:10
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А Бубочка на днях Блинкену хвасталась, что намного меньше стало снайперского огня. Вот же рахит, напуганный войной!!!
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14.05.2021 10:04 Ответить
Оно врет, как дышит. В его кокаиновой голове свой мирок.
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14.05.2021 10:11 Ответить
А пад...хуло каже ..*нас там нет * !?
..ПС ))) Земля пухом воїну - українцю .
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14.05.2021 10:25 Ответить
Так в кокаиновой голове этого гниды, которого подобные тебе и привели во власть, тоже снайперского огня нет. Один неприцельный. И запрет на работу контрснайперских групп.
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14.05.2021 10:51 Ответить
Царстве Небісне Воїну
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14.05.2021 10:07 Ответить
Вечная память герою

Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 3425
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14.05.2021 10:10 Ответить
Не знаю як мертвечук а янєлохМінє42 сяде за державну зраду. Час прийде.
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14.05.2021 10:21 Ответить
ага.. як петя.. і хто його посадить ?
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14.05.2021 12:17 Ответить
Ні, не як петя. Петя мочити рашисстов не забороняв так безсоромно.
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14.05.2021 18:52 Ответить
Опа ! За рогу вискакує зебілко - а якже не тявкнути про Порошенка !
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14.05.2021 21:04 Ответить
Царствие Небесное
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14.05.2021 10:14 Ответить
Нехай Господь ласкаво прийме нашого Героя в свої обійми! Вічна Слава і безмірна Подяка ВОЇНУ-ЗАХИСНИКУ!!!
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14.05.2021 10:19 Ответить
Невже немає ніякої можливості не виконувати злочинний наказ падли зеленої та вести антиснайперський вогонь?! Хлопці, Захистники, хто на гражданці зараз, невже неможливо прийти під офіс янєлоха та ЗМУСИТИ те чмо надати наказ про повернення розвідки та антиснайперів?!
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14.05.2021 10:19 Ответить
це не так просто, навіть починаючи з наявності відповідної бр, а плюс до того - групи "анті-с" є спеціально підготовленими, з озброєнням та оснащенням. Простіше кажучи, з калаша проти "вихлопу" по повоюєш.
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14.05.2021 10:40 Ответить
вибачаюсь, "не повоюєш"
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14.05.2021 11:26 Ответить
Ти вже прийшов? Чи з Америки далеко їхати?
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14.05.2021 11:19 Ответить
.вічна пам"ять Герою...
Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 7987

.
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14.05.2021 10:23 Ответить
Украіна сумує 😪😪😪
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14.05.2021 10:56 Ответить
горіть у пеклі москалі! всі!
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14.05.2021 11:00 Ответить

_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________

Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
-
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14.05.2021 12:25 Ответить
Героям слава!
Схиляю голову...
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14.05.2021 12:41 Ответить
Вічна слава Герою! Співчуття рідним та близьким. Помстимося.
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14.05.2021 12:52 Ответить
Вічна слава Герою! Співчуття рідним та близьким. Помстимося.
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14.05.2021 12:52 Ответить
Царство Небесне...Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.05.2021 12:56 Ответить
Вічна пам'ять земляку!
Вічна ганьба ЗЕленим "миротворцям" і тим хто їх вибрав!
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14.05.2021 13:20 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Учора від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув старший водій мотопіхотної роти Павло Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 1170
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14.05.2021 13:54 Ответить
Вічна пам"ять герою. Смерть москалям ! Хлопці, ніколи не жалійте кацапів, старих і молодих. Це не люди, це собаки скажені. Відпустите живим, він все одно повернетьсяя щоб вбити вас.
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14.05.2021 14:03 Ответить
Я же не лох, я же говорил, что нада перестать стрелять и здать оружие. Воевать то не с кем -- я же вижу в глазаж Путина мир. Вот я три раза умыкнул от повестки, и по мне никто не стреляет.
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14.05.2021 19:14 Ответить
Слава Героям! Смерть рашистам!!!
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14.05.2021 19:28 Ответить
На фото такой светлый человек, вечная память! Герои не умирают!
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14.05.2021 22:07 Ответить
Павла Колесника Украина будет помнить всегда.Сегодняшних политиков проклянут через 5 лет и забудут через 10.Слава Героям!
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16.05.2021 05:33 Ответить
 
 