Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО
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Вчера, 13 мая, в результате вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Павел Колесник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 58 отдельную мотопехотную бригаду им. гетьмана Ивана Выговского.
"С прискорбием сообщаем о гибели нашего друга, воина, побратима.13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что военнослужащий был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.
Как сообщалось, защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера.
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_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
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Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
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Схиляю голову...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна ганьба ЗЕленим "миротворцям" і тим хто їх вибрав!