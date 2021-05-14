Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО

Вчера, 13 мая, в результате вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Павел Колесник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 58 отдельную мотопехотную бригаду им. гетьмана Ивана Выговского.

"С прискорбием сообщаем о гибели нашего друга, воина, побратима.13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что военнослужащий был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Как сообщалось, защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера.