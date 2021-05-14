В Черкассах, Сумах, Хмельницком и Кропивницком школьники будут учиться летом

В школах городов Сумы, Черкассы, Хмельницкий и Кропивницкий ученики будут учиться в июне 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Новой украинской школы.

Так, обучение закончится:



- в Сумах - 11 июня;

- в Черкассах - 8 июня;

- в Хмельницком - 11 июня;

Некоторые начальные шкoлы Кропивницкого будут учиться дo 7 или 14 июня.

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