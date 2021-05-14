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В Черкассах, Сумах, Хмельницком и Кропивницком школьники будут учиться летом

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Черкассах, Сумах, Хмельницком и Кропивницком школьники будут учиться летом

В школах городов Сумы, Черкассы, Хмельницкий и Кропивницкий ученики будут учиться в июне 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Новой украинской школы.

Так, обучение закончится:

- в Сумах - 11 июня;
- в Черкассах - 8 июня;
- в Хмельницком - 11 июня;

Некоторые начальные шкoлы Кропивницкого будут учиться дo 7 или 14 июня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Дети радуются ...
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14.05.2021 10:28 Ответить
от пляць з черкасами...........((((((
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14.05.2021 10:50 Ответить
Учились дети 1-4 классов все время. В Черкассах. И ещё им продлили.. не справедливо.
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14.05.2021 11:15 Ответить
 
 