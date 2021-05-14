У Черкасах, Сумах, Хмельницькому та Кропивницькому школярі навчатимуться влітку

У школах міст Суми, Черкаси, Хмельницький і Кропивницький учні навчатимуться в червні 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нової української школи.

Так, навчання закінчиться:

- у Сумах - 11 червня;

- у Черкасах - 8 червня;

- у Хмельницькому - 11 червня;

Деякі початкові шкoли Кропивницького навчатимуться дo 7 або 14 червня.

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