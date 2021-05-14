УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15579 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
8 944 3
карантин (16095) школа (1827) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

У Черкасах, Сумах, Хмельницькому та Кропивницькому школярі навчатимуться влітку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Черкасах, Сумах, Хмельницькому та Кропивницькому школярі навчатимуться влітку

У школах міст Суми, Черкаси, Хмельницький і Кропивницький учні навчатимуться в червні 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нової української школи.

Так, навчання закінчиться:

- у Сумах - 11 червня;
- у Черкасах - 8 червня;
- у Хмельницькому - 11 червня;

Деякі початкові шкoли Кропивницького навчатимуться дo 7 або 14 червня.

Також читайте: Епідзонування України: Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону, дев'ять регіонів відповідають "зеленій" зоні за епідпорогом, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дети радуются ...
показати весь коментар
14.05.2021 10:28 Відповісти
от пляць з черкасами...........((((((
показати весь коментар
14.05.2021 10:50 Відповісти
Учились дети 1-4 классов все время. В Черкассах. И ещё им продлили.. не справедливо.
показати весь коментар
14.05.2021 11:15 Відповісти
 
 