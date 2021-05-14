У Черкасах, Сумах, Хмельницькому та Кропивницькому школярі навчатимуться влітку
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У школах міст Суми, Черкаси, Хмельницький і Кропивницький учні навчатимуться в червні 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нової української школи.
Так, навчання закінчиться:
- у Сумах - 11 червня;
- у Черкасах - 8 червня;
- у Хмельницькому - 11 червня;
Деякі початкові шкoли Кропивницького навчатимуться дo 7 або 14 червня.
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Паравоз
показати весь коментар14.05.2021 10:28 Відповісти Мені подобається 0
Yuriy Karyy
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Lada2014
показати весь коментар14.05.2021 11:15 Відповісти Мені подобається 0
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