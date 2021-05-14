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Новости Общество
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железная дорога (1379) Николаев (2009) поезд (1010) Укрзализныця (2639) Ковель (17)

"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель-Николаев на летнее время

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 14 мая назначен новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Поезд №188П будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и будет курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаев в 10:13.

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Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления - 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.

"Укрзализныця" напоминает всем пассажирам о важности строгого соблюдения масочного режима в дороге. 
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Какая то непонятная логистика?!Сутки в дороге?!
Ковель-Миколаїв 11 год 24 хв (909,3 км)
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14.05.2021 11:35 Ответить
 
 