"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель-Николаев на летнее время

С 14 мая назначен новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Поезд №188П будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и будет курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаев в 10:13.

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Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления - 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.

"Укрзализныця" напоминает всем пассажирам о важности строгого соблюдения масочного режима в дороге.