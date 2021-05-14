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"Укрзалізниця" призначила новий поїзд Ковель-Миколаїв на літній час
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Із 14 травня призначено новий літній потяг для жителів Волині і Полісся, який з'єднає Ковель і Миколаїв.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
Поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв о 10:13.
Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.
"Укрзалізниця" нагадує всім пасажирам про важливість суворого дотримання маскового режиму в дорозі.
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Ковель-Миколаїв 11 год 24 хв (909,3 км)