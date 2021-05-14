"Укрзалізниця" призначила новий поїзд Ковель-Миколаїв на літній час

Із 14 травня призначено новий літній потяг для жителів Волині і Полісся, який з'єднає Ковель і Миколаїв.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв о 10:13.

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Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.

"Укрзалізниця" нагадує всім пасажирам про важливість суворого дотримання маскового режиму в дорозі.