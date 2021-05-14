15 мая состоится пробное ВНО в Киеве и Николаевской области

В субботу, 15 мая состоится пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразования.

Тестирование начнется в 11:00, допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50. Опоздавшие участники не будут допускаться в пункты проведения пробного ВНО.

Для допуска к пунктам тестирования участникам нужно иметь:

- оригинал документа, по которому они зарегистрировались для участия в пробном ВНО;

- приглашение-пропуск;

- средства индивидуальной защиты - маски (в частности, изготовленные самостоятельно) или респиратор.

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Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также (по желанию) прозрачную бутылку с питьевой водой, антисептик для рук.

Адрес пункта тестирования указан в приглашении-пропуске, размещенном в личном кабинете участника пробного ВНО на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования.

При допуске в пункт тестирования необходимо пройти термометрию и идентификацию участников пробного ВНО.

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Все участники обязаны соблюдать противоэпидемические меры как и при входе в пункты тестирования, так и в течение всего периода оценки: они должны находиться в масках или респираторах, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Участников просят следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома.

Если участник/участница пробного ВНО решит остаться дома, он/она сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

Для определения результатов пробного ВНО участникам из Киева и Николаевской области нужно внести ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов до 18 мая. Результат теста сразу будут сообщены участнику.

Напомним, из-за карантинных ограничений в отдельных регионах в этом году пробное ВНО проходит в три этапа. 10 апреля тестирование состоялось в большинстве регионов, 24 апреля - в Черниговской области, а 15 мая пробное ВНО 2021 завершается тестированием в Киеве и Николаевской области.