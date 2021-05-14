В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова

В Украине остается высоким уровень тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. Также в 2021 году отмечается всплеск попыток суицида среди подростков.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в пятницу, выступая на международной конференции "Мир без насилия" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обеспокоенность вызывает высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, в которых потерпевшими являются дети, прежде всего, умышленных убийств, покушений, изнасилований",- сказала генпрокурор.

В прошлом году, по ее словам, жертвами умышленных убийств и покушений на них стали 63 ребенка.

"В стране в этом году мы все наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков. Только в этом году зарегистрировано 90 суицидальных случаев, в то время как за весь прошлый год их было 123, а в 2019 году – 111", - подчеркнула генпрокурор.

Также она обратила внимание на то, что увеличилось количество детей, пострадавших от уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием.

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