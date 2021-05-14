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В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова

В Украине остается высоким уровень тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. Также в 2021 году отмечается всплеск попыток суицида среди подростков.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в пятницу, выступая на международной конференции "Мир без насилия" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обеспокоенность вызывает высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, в которых потерпевшими являются дети, прежде всего, умышленных убийств, покушений, изнасилований",- сказала генпрокурор.

В прошлом году, по ее словам, жертвами умышленных убийств и покушений на них стали 63 ребенка.

"В стране в этом году мы все наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков. Только в этом году зарегистрировано 90 суицидальных случаев, в то время как за весь прошлый год их было 123, а в 2019 году – 111", - подчеркнула генпрокурор.

Также она обратила внимание на то, что увеличилось количество детей, пострадавших от уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием.

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Топ комментарии
+4
хочу наблюдать всплеск суицида среди депутатов, особенно за жиддя, министров и остальной швали
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14.05.2021 14:13
+3
Локдауны в действии. В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4857
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14.05.2021 14:20
+1
подросткам , детям банально не чем заняться ... нет гос программ по спортивному воспитанию , нет возможности учиться искусству , творчеству , технически развиваться , нет ничего что могло бы занять их головы , а то что есть - платно и ничтожно мало , и почему у них суицидальные наклонности ???
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14.05.2021 14:19
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хочу наблюдать всплеск суицида среди депутатов, особенно за жиддя, министров и остальной швали
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14.05.2021 14:13 Ответить
їм бабло дає можливість зняти стрес.
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14.05.2021 15:11 Ответить
подросткам , детям банально не чем заняться ... нет гос программ по спортивному воспитанию , нет возможности учиться искусству , творчеству , технически развиваться , нет ничего что могло бы занять их головы , а то что есть - платно и ничтожно мало , и почему у них суицидальные наклонности ???
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14.05.2021 14:19 Ответить
та ну, гуртків навалом. питання лише у праві вибору. хочу-не хочу. а коли не хочу у гурток - то може захочу петлю.
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14.05.2021 15:12 Ответить
Локдауны в действии. В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4857
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14.05.2021 14:20 Ответить
Федір Шпиг - створив банк Аваль . Вкладав гроші в "Шкіряний мяч". Був юнацький футбол.Зараз в честі Манденштерни , що живуть в смартфонах і Ді джейки що захищають Масковських підорасів. Політикині, що знищили економіку україни і позичають Жужам сотні мільйонів
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14.05.2021 14:31 Ответить
Как медведчук ушел так вылезла из шкафа и вещать начала?
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14.05.2021 14:39 Ответить
при чем тут прокурор к этому
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14.05.2021 14:41 Ответить
Это потому, что жизнь в Украине очень счастливая. Например, бабка в свои 90 лет решила утопиться на этой неделе - еле вытянули, и тоже по той же самой причине - жить здесь всем возрастам хорошо и безмятежно.
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14.05.2021 14:42 Ответить
Результат політики Зеленського
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14.05.2021 16:37 Ответить
результат 30 лет независимости
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14.05.2021 19:57 Ответить
Венедиктова каже про сплеск, тобто при Порошенко такого не було
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15.05.2021 01:21 Ответить
 
 