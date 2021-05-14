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Цього року спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Події

Цього року спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків, - Венедіктова

В Україні залишається високим рівень тяжких злочинів, скоєних щодо дітей. Також у 2021 році простежується сплеск спроб суїциду серед підлітків.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в п'ятницю, виступаючи на міжнародній конференції "Світ без насильства" в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Занепокоєння викликає високий рівень тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких потерпілими є діти, насамперед умисних вбивств, замахів, зґвалтувань", - сказала генпрокурор.

Минулого року, за її словами, жертвами умисних вбивств і замахів на них стали 63 дитини.

"У країні цього року ми всі спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків. Лише цього року зареєстровано 90 суїцидальних випадків, тоді як за весь минулий рік їх було 123, а в 2019 році - 111", - підкреслила генпрокурор.

Також вона звернула увагу на те, що збільшилася кількість дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
хочу наблюдать всплеск суицида среди депутатов, особенно за жиддя, министров и остальной швали
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14.05.2021 14:13
+3
Локдауны в действии. В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4857
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14.05.2021 14:20
+1
подросткам , детям банально не чем заняться ... нет гос программ по спортивному воспитанию , нет возможности учиться искусству , творчеству , технически развиваться , нет ничего что могло бы занять их головы , а то что есть - платно и ничтожно мало , и почему у них суицидальные наклонности ???
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14.05.2021 14:19
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хочу наблюдать всплеск суицида среди депутатов, особенно за жиддя, министров и остальной швали
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14.05.2021 14:13 Відповісти
їм бабло дає можливість зняти стрес.
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14.05.2021 15:11 Відповісти
подросткам , детям банально не чем заняться ... нет гос программ по спортивному воспитанию , нет возможности учиться искусству , творчеству , технически развиваться , нет ничего что могло бы занять их головы , а то что есть - платно и ничтожно мало , и почему у них суицидальные наклонности ???
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14.05.2021 14:19 Відповісти
та ну, гуртків навалом. питання лише у праві вибору. хочу-не хочу. а коли не хочу у гурток - то може захочу петлю.
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14.05.2021 15:12 Відповісти
Локдауны в действии. В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4857
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14.05.2021 14:20 Відповісти
Федір Шпиг - створив банк Аваль . Вкладав гроші в "Шкіряний мяч". Був юнацький футбол.Зараз в честі Манденштерни , що живуть в смартфонах і Ді джейки що захищають Масковських підорасів. Політикині, що знищили економіку україни і позичають Жужам сотні мільйонів
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14.05.2021 14:31 Відповісти
Как медведчук ушел так вылезла из шкафа и вещать начала?
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14.05.2021 14:39 Відповісти
при чем тут прокурор к этому
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14.05.2021 14:41 Відповісти
Это потому, что жизнь в Украине очень счастливая. Например, бабка в свои 90 лет решила утопиться на этой неделе - еле вытянули, и тоже по той же самой причине - жить здесь всем возрастам хорошо и безмятежно.
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14.05.2021 14:42 Відповісти
Результат політики Зеленського
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14.05.2021 16:37 Відповісти
результат 30 лет независимости
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14.05.2021 19:57 Відповісти
Венедиктова каже про сплеск, тобто при Порошенко такого не було
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15.05.2021 01:21 Відповісти
 
 