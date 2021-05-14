5 530 3
Стрельба в Одессе: ранен мужчина. Объявлен план "Перехват"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня 14 мая, в Одессе произошла стрельба на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины и скрылись на автомобиле. Пострадавший госпитализирован с ранением ноги.
На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия и причастные устанавливаются. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чинганчгук
показать весь комментарий14.05.2021 17:14 Ответить Мне нравится 1
Welt Schmerz
показать весь комментарий14.05.2021 17:23 Ответить Мне нравится 2
Igor L
показать весь комментарий14.05.2021 19:54 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...