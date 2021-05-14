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Стрельба в Одессе: ранен мужчина. Объявлен план "Перехват"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Стрельба в Одессе: ранен мужчина. Объявлен план

Сегодня 14 мая, в Одессе произошла стрельба на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины и скрылись на автомобиле. Пострадавший госпитализирован с ранением ноги.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия и причастные устанавливаются. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

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Автор: Ірина Дашківська
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томагавка нет в сводке - значит точно - не наши)))
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14.05.2021 17:14 Ответить
Звичайної сокири теж нема - отже, навіть не Гризодубо )))
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14.05.2021 17:23 Ответить
В Одесі недавно Аваков проводив зачистку від криміналу, а кримінал не зачистився і продовжує бандитські напади! Отже Авакова потрібно знімати, бо він не володіє ситуацією, а всі переможні реляції МВС це для лохів!
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14.05.2021 19:54 Ответить
 
 