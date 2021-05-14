Стрілянина в Одесі: поранено чоловіка. Оголошено план "Перехоплення"
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Сьогодні 14 травня, в Одесі сталася стрілянина на Балтській дорозі. У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За попередньою інформацією, невідомі зробили кілька пострілів із ймовірно травматичної зброї в бік чоловіка і зникли на автомобілі. Потерпілого госпіталізовано з пораненням ноги.
На місці працюють правоохоронці. Обставини події і причетні встановлюються. У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".
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Чинганчгук
показати весь коментар14.05.2021 17:14 Відповісти Мені подобається 1
Welt Schmerz
показати весь коментар14.05.2021 17:23 Відповісти Мені подобається 2
Igor L
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