Стрілянина в Одесі: поранено чоловіка. Оголошено план "Перехоплення"

Сьогодні 14 травня, в Одесі сталася стрілянина на Балтській дорозі. У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За попередньою інформацією, невідомі зробили кілька пострілів із ймовірно травматичної зброї в бік чоловіка і зникли на автомобілі. Потерпілого госпіталізовано з пораненням ноги.

На місці працюють правоохоронці. Обставини події і причетні встановлюються. У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

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