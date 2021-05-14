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Стрілянина в Одесі: поранено чоловіка. Оголошено план "Перехоплення"

Новини Цензор.НЕТ Події

Стрілянина в Одесі: поранено чоловіка. Оголошено план

Сьогодні 14 травня, в Одесі сталася стрілянина на Балтській дорозі. У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За попередньою інформацією, невідомі зробили кілька пострілів із ймовірно травматичної зброї в бік чоловіка і зникли на автомобілі. Потерпілого госпіталізовано з пораненням ноги.

На місці працюють правоохоронці. Обставини події і причетні встановлюються. У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

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томагавка нет в сводке - значит точно - не наши)))
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14.05.2021 17:14 Відповісти
Звичайної сокири теж нема - отже, навіть не Гризодубо )))
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14.05.2021 17:23 Відповісти
В Одесі недавно Аваков проводив зачистку від криміналу, а кримінал не зачистився і продовжує бандитські напади! Отже Авакова потрібно знімати, бо він не володіє ситуацією, а всі переможні реляції МВС це для лохів!
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14.05.2021 19:54 Відповісти
 
 