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Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия опубликовала список

По мнению официальной Москвы, эти страны совершают по отношению к РФ "недружественные" действия.

Список из двух стран утвержден распоряжением правительства Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - сказано в тексте документа.

Согласно распоряжению, Чехия теперь может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США - ни с кем.

Ранее в России анонсировали создание списка "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
Протестую !!!!

день так хорошо начинался, Украина стала Антироссией и вот те на, к вечеру нас уже нет в списке НЕдружественных стран!

Свинство ! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9754
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14.05.2021 19:37
+35
Куценький какой-то списочек вышел у *****. Маловато будет.
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14.05.2021 19:34
+34
правительства очень многих стран обиделись.... Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 7074
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14.05.2021 19:38
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Куценький какой-то списочек вышел у *****. Маловато будет.
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14.05.2021 19:34 Ответить
правительства очень многих стран обиделись.... Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 7074
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14.05.2021 19:38 Ответить
Таки да, обидно однако Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 5791
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14.05.2021 19:40 Ответить
Слушай, обидно, клянусь, обидно..... Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9884

https://www.youtube.com/watch?v=HDvjbnjD5bI
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14.05.2021 19:47 Ответить
На первом месте там должна быть Лапотная *********. Никто так не гнобит расоссиян, как ихний собственный Рейх.
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14.05.2021 19:44 Ответить
Так Куйло и само куценьке. Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 956
А почему там нет найвелычнишого говноралиссимуса? Все просто, фюрер
репоедов Куй первый Муйло видит в нем мелкого дрыща. Это-же не Порох, которого Куйло физически просто боялся.
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14.05.2021 19:48 Ответить
Физически боялся? Какой же ты смешной! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 8607
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14.05.2021 20:02 Ответить
Надо было помойную кремлевскую крысу Пороху табуретом заху...чить в Минске и ничего бы , твои соостадники перетоптались бы и выбрали нового *приемника спидолу*- Абортникова или шойга-тайга...
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14.05.2021 20:29 Ответить
ты чо,за ***** обиделся? Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 9710
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14.05.2021 20:34 Ответить
Почитай мемуары Олланда, он все описал. Олланд - это бывший през. Франции. Порох так запугал куйла, потягал его за столом, что Куйло убежало с переговоров.
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14.05.2021 20:40 Ответить
Убежало и что потом? Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 4049
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14.05.2021 20:43 Ответить
Так не могут больше добавить. Их же в ответ тоже в свои списки добавят. А когда кровавые бунты на срассии начнутся, то куда тикать будут?
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14.05.2021 19:48 Ответить
Это просто две первые строчки.
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 5863
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14.05.2021 20:09 Ответить
"Но подумала и вернулась
Как-бы хуже не обернулось...." (С) Баба Яга
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14.05.2021 20:13 Ответить
лол. с момента истерики сильно укоротили, раз в 50)
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14.05.2021 19:36 Ответить
Протестую !!!!

день так хорошо начинался, Украина стала Антироссией и вот те на, к вечеру нас уже нет в списке НЕдружественных стран!

Свинство ! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9754
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14.05.2021 19:37 Ответить
Не то слово.
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14.05.2021 19:45 Ответить
Могу Вас успокоить - кремлёвская крыса не считает нас СТРАНОЙ....
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14.05.2021 20:12 Ответить
Любезный ,шагай ка ты на полусогнутых нах...
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14.05.2021 20:33 Ответить
видимо плохо мы работаем.. нужно будет забросать говном машины кацапского посольства..
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14.05.2021 19:37 Ответить
_Список, безусловно, липовый. Ясно что в подлинном списке у рашистов гораздо, гораздо более длинный перечень врагов. И намеченных для нападения жертв.
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14.05.2021 19:38 Ответить
А мы, стало быть, дружественная страна. Братья навек.
Просто параша привыкла со всеми воевать, поэтому даже не считает это преградой к дружбе.
Опять же, стыдно писать длинный список, почти все страны - враги
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14.05.2021 19:40 Ответить
надежный деловой партнер постоянно наращивающия торговые обороты
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14.05.2021 21:57 Ответить
Нічого собі? Аж обідно... А де Україна?
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14.05.2021 19:41 Ответить
засцал.
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14.05.2021 19:43 Ответить
Пффффф... а разговоров то было....Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 7477
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14.05.2021 19:43 Ответить
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 2152
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14.05.2021 19:51 Ответить
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 8578.
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14.05.2021 20:11 Ответить
Він не маленький, просто холодно)))
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15.05.2021 10:47 Ответить
Я не понялл..!!! Мы что, у ************* ....в друзьях???? ....Письковъ!!.....уточните..
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14.05.2021 19:46 Ответить
эт точно!
были бы НЕдружественное все понятно, а здесь...
какие-то непонятные манцы, одним словом!

не нравится мне это! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 1212
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14.05.2021 19:50 Ответить
Ну да, Зеленский работает на своего шефа в Кремле поэтому на россии Украину то и страной не считают.
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14.05.2021 19:51 Ответить
Кремлёвский шизанутый карлик не считает Украину страной....
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14.05.2021 20:17 Ответить
Здрісті, адіннарот. Бо інакше їм знову переписувати історію, пояснювати Макрону і бурлакам, що Ярославна мокша...
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14.05.2021 20:25 Ответить
классическое определение смешного - гора родила мышь )))
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14.05.2021 19:47 Ответить
а какие потуги были !!!
я боялся что от злости опять вся Сибирь станет вулканическим полем пермского периода Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 4575
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14.05.2021 20:05 Ответить
так для сибири еще не конец лета Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 5962
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14.05.2021 20:39 Ответить
эт точно !
снег еще не сошел, а уже начались пожары.
страна контрастов
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14.05.2021 20:54 Ответить
В смысле только две страны??????? А Украина - дружбаны?
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14.05.2021 19:49 Ответить
Украина для кремлёвского педофила - не страна....
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14.05.2021 20:15 Ответить
то есть Украина уже в друзьях?
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14.05.2021 19:49 Ответить
Це кому питання?
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14.05.2021 19:52 Ответить
заблукав, бобік?)
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14.05.2021 20:04 Ответить
З ціпка зірвалося, прибацане?
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14.05.2021 20:16 Ответить
Навіть тут ці скотиняки Україну хейтять!
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14.05.2021 19:49 Ответить
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9920

Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 1737
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14.05.2021 19:52 Ответить
))))не льстите себе
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14.05.2021 19:52 Ответить
А Україна в цьому списку де?! Чі людожери нас вже в друзі записали?!
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14.05.2021 19:58 Ответить
Пока у нас шмаркля, Украина- самая дружественная для Московии страна.
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14.05.2021 20:01 Ответить
Так и страна - говно! Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 2964
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14.05.2021 21:00 Ответить
Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 5129
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14.05.2021 22:06 Ответить
"Бандеровская" "фашистская" Украина, которая идёт в НАТО,
которая прогнулась под пиндосов - и вдруг дружественная кремлю страна !!!
НУ ПРОСТО ЦИРК !
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14.05.2021 20:03 Ответить
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9645
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14.05.2021 20:05 Ответить
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 1808
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14.05.2021 20:05 Ответить
А я!?
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14.05.2021 20:22 Ответить
постав у себе на городі нато, будеш
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14.05.2021 20:32 Ответить
то вони просто не знайшли географічний атлас, а з пам'яттю проблеми, особливо після "дипломатичної пошти" з Вєнєсуели, Колумбії та Аргентини...
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14.05.2021 20:24 Ответить
после того,как прорашистский суд в Украине отпустил кума рашисткого оккупанта мертвечука-Украину убрали из списка "недружественных стран"
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14.05.2021 20:48 Ответить
А с паРашей всем так "хотелось" дружить!.. Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 3936
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14.05.2021 21:02 Ответить
Россія це реально параша...треба дріжджів туди кинути...
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14.05.2021 21:20 Ответить
Горжусь, что Чехия.
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14.05.2021 21:21 Ответить
Напомнило анекдот.
- Бабушка, а сколько раз ты любила?
- Внучек, у меня в жизни была только одна любовь!
- Какая?
- Моряки!
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14.05.2021 21:27 Ответить
Потрібно докласти максимум !!!
Україна має бути в трійці !!!
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14.05.2021 21:42 Ответить
И причем первая.
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14.05.2021 21:51 Ответить
Погоджуюся👍. А в нашому списку ,кацапстан від першого до десятого це точно .
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14.05.2021 22:17 Ответить
А вот сейчас,было обидно.
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14.05.2021 21:49 Ответить
Если Чехия недружествення - все машинки "Шкода" надо публично пустить под пресс.
Как импортные сыры.
И все трамваи.
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14.05.2021 22:11 Ответить
печально, Украины там нету ((((
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15.05.2021 00:01 Ответить
Нас теперь много где не будет благодаря ЗЕ.

Но зато мы на первом месте в Европе по Ковиду.
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15.05.2021 02:25 Ответить
Если кто-то не входит в число НЕдружественных стран,-то он автоматически остается в числе "дружественных" стран! И тогда,и нас (и Вас) можно поздравить? Я конечно не Зенон,-но разве я не прав? Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 8977
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15.05.2021 07:00 Ответить
А Україна ? Скоти рашистські . Забули ? Ми - ворог номер 1 , для запоребрикових свинособак , фашизму , комунізму , тероризму і рашизму
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15.05.2021 07:04 Ответить
трамп чмо
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15.05.2021 09:09 Ответить
 
 