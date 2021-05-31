12 669 83
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По мнению официальной Москвы, эти страны совершают по отношению к РФ "недружественные" действия.
Список из двух стран утвержден распоряжением правительства Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - сказано в тексте документа.
Согласно распоряжению, Чехия теперь может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США - ни с кем.
Ранее в России анонсировали создание списка "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.
Топ комментарии
+40 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий14.05.2021 19:37
+35 18c49ed2
показать весь комментарий14.05.2021 19:34
+34 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий14.05.2021 19:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=HDvjbnjD5bI
А почему там нет найвелычнишого говноралиссимуса? Все просто, фюрер
репоедов Куй первый Муйло видит в нем мелкого дрыща. Это-же не Порох, которого Куйло физически просто боялся.
Как-бы хуже не обернулось...." (С) Баба Яга
день так хорошо начинался, Украина стала Антироссией и вот те на, к вечеру нас уже нет в списке НЕдружественных стран!
Свинство !
Просто параша привыкла со всеми воевать, поэтому даже не считает это преградой к дружбе.
Опять же, стыдно писать длинный список, почти все страны - враги
были бы НЕдружественное все понятно, а здесь...
какие-то непонятные манцы, одним словом!
не нравится мне это!
я боялся что от злости опять вся Сибирь станет вулканическим полем пермского периода
снег еще не сошел, а уже начались пожары.
страна контрастов
которая прогнулась под пиндосов - и вдруг дружественная кремлю страна !!!
НУ ПРОСТО ЦИРК !
- Бабушка, а сколько раз ты любила?
- Внучек, у меня в жизни была только одна любовь!
- Какая?
- Моряки!
Україна має бути в трійці !!!
Как импортные сыры.
И все трамваи.
Но зато мы на первом месте в Европе по Ковиду.