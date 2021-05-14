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Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія
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На думку офіційної Москви, ці країни роблять стосовно РФ "недружні" дії.
Список із двох країн затверджено розпорядженням уряду Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.
"Затвердити перелік іноземних держав, що здійснюють недружні дії щодо Російської Федерації, громадян Російської Федерації або російських юридичних осіб", - сказано в тексті документа.
Згідно з розпорядженням, Чехія тепер може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а США - ні з ким.
Раніше в Росії анонсували створення списку "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників із Росії.
Топ коментарі
+40 Алекс Мышкевич
показати весь коментар14.05.2021 19:37
+35 18c49ed2
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+34 Алекс Мышкевич
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=HDvjbnjD5bI
А почему там нет найвелычнишого говноралиссимуса? Все просто, фюрер
репоедов Куй первый Муйло видит в нем мелкого дрыща. Это-же не Порох, которого Куйло физически просто боялся.
Как-бы хуже не обернулось...." (С) Баба Яга
день так хорошо начинался, Украина стала Антироссией и вот те на, к вечеру нас уже нет в списке НЕдружественных стран!
Свинство !
Просто параша привыкла со всеми воевать, поэтому даже не считает это преградой к дружбе.
Опять же, стыдно писать длинный список, почти все страны - враги
были бы НЕдружественное все понятно, а здесь...
какие-то непонятные манцы, одним словом!
не нравится мне это!
я боялся что от злости опять вся Сибирь станет вулканическим полем пермского периода
снег еще не сошел, а уже начались пожары.
страна контрастов
которая прогнулась под пиндосов - и вдруг дружественная кремлю страна !!!
НУ ПРОСТО ЦИРК !
- Бабушка, а сколько раз ты любила?
- Внучек, у меня в жизни была только одна любовь!
- Какая?
- Моряки!
Україна має бути в трійці !!!
Как импортные сыры.
И все трамваи.
Но зато мы на первом месте в Европе по Ковиду.