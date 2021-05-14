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Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія опублікувала список

На думку офіційної Москви, ці країни роблять стосовно РФ "недружні" дії.

Список із двох країн затверджено розпорядженням уряду Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.

"Затвердити перелік іноземних держав, що здійснюють недружні дії щодо Російської Федерації, громадян Російської Федерації або російських юридичних осіб", - сказано в тексті документа.

Згідно з розпорядженням, Чехія тепер може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а США - ні з ким.

Раніше в Росії анонсували створення списку "недружніх" країн, які не зможуть наймати на роботу в дипломатичні місії співробітників із Росії.

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Топ коментарі
+40
Протестую !!!!

день так хорошо начинался, Украина стала Антироссией и вот те на, к вечеру нас уже нет в списке НЕдружественных стран!

Свинство ! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9754
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14.05.2021 19:37
+35
Куценький какой-то списочек вышел у *****. Маловато будет.
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14.05.2021 19:34
+34
правительства очень многих стран обиделись.... Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 7074
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14.05.2021 19:38
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Куценький какой-то списочек вышел у *****. Маловато будет.
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14.05.2021 19:34 Відповісти
правительства очень многих стран обиделись.... Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 7074
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14.05.2021 19:38 Відповісти
Таки да, обидно однако Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 5791
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14.05.2021 19:40 Відповісти
Слушай, обидно, клянусь, обидно..... Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9884

https://www.youtube.com/watch?v=HDvjbnjD5bI
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14.05.2021 19:47 Відповісти
На первом месте там должна быть Лапотная *********. Никто так не гнобит расоссиян, как ихний собственный Рейх.
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14.05.2021 19:44 Відповісти
Так Куйло и само куценьке. Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 956
А почему там нет найвелычнишого говноралиссимуса? Все просто, фюрер
репоедов Куй первый Муйло видит в нем мелкого дрыща. Это-же не Порох, которого Куйло физически просто боялся.
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14.05.2021 19:48 Відповісти
Физически боялся? Какой же ты смешной! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 8607
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14.05.2021 20:02 Відповісти
Надо было помойную кремлевскую крысу Пороху табуретом заху...чить в Минске и ничего бы , твои соостадники перетоптались бы и выбрали нового *приемника спидолу*- Абортникова или шойга-тайга...
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14.05.2021 20:29 Відповісти
ты чо,за ***** обиделся? Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 9710
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14.05.2021 20:34 Відповісти
Почитай мемуары Олланда, он все описал. Олланд - это бывший през. Франции. Порох так запугал куйла, потягал его за столом, что Куйло убежало с переговоров.
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14.05.2021 20:40 Відповісти
Убежало и что потом? Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 4049
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14.05.2021 20:43 Відповісти
Так не могут больше добавить. Их же в ответ тоже в свои списки добавят. А когда кровавые бунты на срассии начнутся, то куда тикать будут?
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14.05.2021 19:48 Відповісти
Это просто две первые строчки.
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 5863
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14.05.2021 20:09 Відповісти
"Но подумала и вернулась
Как-бы хуже не обернулось...." (С) Баба Яга
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14.05.2021 20:13 Відповісти
лол. с момента истерики сильно укоротили, раз в 50)
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14.05.2021 19:36 Відповісти
Протестую !!!!

день так хорошо начинался, Украина стала Антироссией и вот те на, к вечеру нас уже нет в списке НЕдружественных стран!

Свинство ! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9754
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14.05.2021 19:37 Відповісти
Не то слово.
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14.05.2021 19:45 Відповісти
Могу Вас успокоить - кремлёвская крыса не считает нас СТРАНОЙ....
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14.05.2021 20:12 Відповісти
Любезный ,шагай ка ты на полусогнутых нах...
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14.05.2021 20:33 Відповісти
видимо плохо мы работаем.. нужно будет забросать говном машины кацапского посольства..
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14.05.2021 19:37 Відповісти
_Список, безусловно, липовый. Ясно что в подлинном списке у рашистов гораздо, гораздо более длинный перечень врагов. И намеченных для нападения жертв.
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14.05.2021 19:38 Відповісти
А мы, стало быть, дружественная страна. Братья навек.
Просто параша привыкла со всеми воевать, поэтому даже не считает это преградой к дружбе.
Опять же, стыдно писать длинный список, почти все страны - враги
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14.05.2021 19:40 Відповісти
надежный деловой партнер постоянно наращивающия торговые обороты
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14.05.2021 21:57 Відповісти
Нічого собі? Аж обідно... А де Україна?
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14.05.2021 19:41 Відповісти
засцал.
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14.05.2021 19:43 Відповісти
Пффффф... а разговоров то было....Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 7477
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14.05.2021 19:43 Відповісти
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 2152
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14.05.2021 19:51 Відповісти
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 8578.
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14.05.2021 20:11 Відповісти
Він не маленький, просто холодно)))
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15.05.2021 10:47 Відповісти
Я не понялл..!!! Мы что, у ************* ....в друзьях???? ....Письковъ!!.....уточните..
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14.05.2021 19:46 Відповісти
эт точно!
были бы НЕдружественное все понятно, а здесь...
какие-то непонятные манцы, одним словом!

не нравится мне это! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 1212
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14.05.2021 19:50 Відповісти
Ну да, Зеленский работает на своего шефа в Кремле поэтому на россии Украину то и страной не считают.
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14.05.2021 19:51 Відповісти
Кремлёвский шизанутый карлик не считает Украину страной....
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14.05.2021 20:17 Відповісти
Здрісті, адіннарот. Бо інакше їм знову переписувати історію, пояснювати Макрону і бурлакам, що Ярославна мокша...
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14.05.2021 20:25 Відповісти
классическое определение смешного - гора родила мышь )))
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14.05.2021 19:47 Відповісти
а какие потуги были !!!
я боялся что от злости опять вся Сибирь станет вулканическим полем пермского периода Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 4575
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14.05.2021 20:05 Відповісти
так для сибири еще не конец лета Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 5962
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14.05.2021 20:39 Відповісти
эт точно !
снег еще не сошел, а уже начались пожары.
страна контрастов
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14.05.2021 20:54 Відповісти
В смысле только две страны??????? А Украина - дружбаны?
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14.05.2021 19:49 Відповісти
Украина для кремлёвского педофила - не страна....
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14.05.2021 20:15 Відповісти
то есть Украина уже в друзьях?
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14.05.2021 19:49 Відповісти
Це кому питання?
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14.05.2021 19:52 Відповісти
заблукав, бобік?)
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14.05.2021 20:04 Відповісти
З ціпка зірвалося, прибацане?
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14.05.2021 20:16 Відповісти
Навіть тут ці скотиняки Україну хейтять!
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14.05.2021 19:49 Відповісти
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9920

Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 1737
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14.05.2021 19:52 Відповісти
))))не льстите себе
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14.05.2021 19:52 Відповісти
А Україна в цьому списку де?! Чі людожери нас вже в друзі записали?!
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14.05.2021 19:58 Відповісти
Пока у нас шмаркля, Украина- самая дружественная для Московии страна.
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14.05.2021 20:01 Відповісти
Так и страна - говно! Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 2964
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14.05.2021 21:00 Відповісти
Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 5129
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14.05.2021 22:06 Відповісти
"Бандеровская" "фашистская" Украина, которая идёт в НАТО,
которая прогнулась под пиндосов - и вдруг дружественная кремлю страна !!!
НУ ПРОСТО ЦИРК !
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14.05.2021 20:03 Відповісти
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9645
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14.05.2021 20:05 Відповісти
Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 1808
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14.05.2021 20:05 Відповісти
А я!?
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14.05.2021 20:22 Відповісти
постав у себе на городі нато, будеш
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14.05.2021 20:32 Відповісти
то вони просто не знайшли географічний атлас, а з пам'яттю проблеми, особливо після "дипломатичної пошти" з Вєнєсуели, Колумбії та Аргентини...
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14.05.2021 20:24 Відповісти
после того,как прорашистский суд в Украине отпустил кума рашисткого оккупанта мертвечука-Украину убрали из списка "недружественных стран"
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14.05.2021 20:48 Відповісти
А с паРашей всем так "хотелось" дружить!.. Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 3936
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14.05.2021 21:02 Відповісти
Россія це реально параша...треба дріжджів туди кинути...
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14.05.2021 21:20 Відповісти
Горжусь, что Чехия.
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14.05.2021 21:21 Відповісти
Напомнило анекдот.
- Бабушка, а сколько раз ты любила?
- Внучек, у меня в жизни была только одна любовь!
- Какая?
- Моряки!
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14.05.2021 21:27 Відповісти
Потрібно докласти максимум !!!
Україна має бути в трійці !!!
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14.05.2021 21:42 Відповісти
И причем первая.
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14.05.2021 21:51 Відповісти
Погоджуюся👍. А в нашому списку ,кацапстан від першого до десятого це точно .
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14.05.2021 22:17 Відповісти
А вот сейчас,было обидно.
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14.05.2021 21:49 Відповісти
Если Чехия недружествення - все машинки "Шкода" надо публично пустить под пресс.
Как импортные сыры.
И все трамваи.
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14.05.2021 22:11 Відповісти
печально, Украины там нету ((((
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15.05.2021 00:01 Відповісти
Нас теперь много где не будет благодаря ЗЕ.

Но зато мы на первом месте в Европе по Ковиду.
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15.05.2021 02:25 Відповісти
Если кто-то не входит в число НЕдружественных стран,-то он автоматически остается в числе "дружественных" стран! И тогда,и нас (и Вас) можно поздравить? Я конечно не Зенон,-но разве я не прав? Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія - Цензор.НЕТ 8977
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15.05.2021 07:00 Відповісти
А Україна ? Скоти рашистські . Забули ? Ми - ворог номер 1 , для запоребрикових свинособак , фашизму , комунізму , тероризму і рашизму
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15.05.2021 07:04 Відповісти
трамп чмо
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15.05.2021 09:09 Відповісти
 
 