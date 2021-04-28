РФ висилає сімох дипломатів Словаччини, Литви, Латвії та Естонії

Росія висилає трьох дипломатів Словаччини, двох співробітників посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомили МЗС РФ.

Рішення влади Словаччини про прояв солідарності з Чехією завдало шкоди "традиційно дружнім російсько-словацьким відносинам", йдеться в заяві.

Говорячи про заходи, вжиті балтійськими країнами, в МЗС РФ стверджують, що вони "продовжують проводити відкрито ворожий курс" щодо Росії.

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Дипломатам Естонії, Литви і Латвії дано термін у тиждень для того, щоб залишити Росію. Представник Словаччини повинен покинути країну до 5 травня.

17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ в причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб Росії.

Словаччина, а також країни Балтії проявили солідарність з Чехією і також вислали кількох дипломатів.