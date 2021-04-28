РФ высылает семерых дипломатов из Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии

Россия высылает трех дипломатов Словакии, двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили МИД РФ.

В среду в МИД России были вызваны посол Латвии Марич Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно.

"Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также, как сообщили в МИД РФ, троим словацким дипломатам предписано покинуть страну до истечения дня 5 мая.

"28 апреля в МИД России был вызван посол Словацкой Республики Регак. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной "persona non grata" трёх сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Регаку сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются "persona non grata". Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию РФ. Послу вручена соответствующая нота", - заявили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что "решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству".

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17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Чешское правительство также попросило партнеров выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов. Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов. Литва вышлет двух сотрудников посольства РФ, Латвия и Эстония - по одному. Также одного дипломата высылает Румыния.

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