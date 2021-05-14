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Новости Политика Украины
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Представление об отставке Степанова поступило в Раду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представление об отставке Степанова поступило в Раду

В Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - сказала Туний.

Сам Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в 19:47, комментируя отставку министров экономики и инфраструктуры и отвечая на вопрос ведущих о том, писал ли он заявление об отставке, заявил, что никаких заявлений он не писал.

На уточняющий вопрос о том, что должно произойти для того, чтобы это заявление было написано, чиновник ответил, что для этого нужно, чтобы "на табло в Верховной Раде появилось 226 голосов "за" постановление о его отставке".

Как сообщалось, вечером в пятницу стало известно, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заяления об отставке.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Кіно. - Хороший царь міняє поганих бояр.
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14.05.2021 20:41
+10
Имею спросить -- Это уже эвакуация или еще перестановка кроватей?
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14.05.2021 20:37
+10
прибарахлився. Наступний.
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14.05.2021 20:39
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Звільнення-арешт-трибунал-розстріл
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14.05.2021 20:42 Ответить
Да, его в тюрьму надо за коррупцию, сатанизм и это будет самое мягкое,что может быть. Сколько людей погибло из-за постоянного дефицита кислорода, из-за того, что отказывали от госпитализации, когда еще болезнь была не запущена, из-за его протоколов лечения где столько медикаментов, что ни один организм не выдержит, из-за явных фальсификаций когда приписывали корону умершим там, где ее не было и близко. Ужас.
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14.05.2021 21:02 Ответить
Треба ту конфіскувати як нажиту ковідним шляхом.
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14.05.2021 21:05 Ответить
"Пальтишко, немножко песцовое"
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14.05.2021 20:37 Ответить
Имею спросить -- Это уже эвакуация или еще перестановка кроватей?
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14.05.2021 20:37 Ответить
Кіно. - Хороший царь міняє поганих бояр.
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14.05.2021 20:41 Ответить
Так уже будет четвертая ... ять за 2 года в Министерстве здравоохранения. Идет на рекорд?
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14.05.2021 20:45 Ответить
прибарахлився. Наступний.
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14.05.2021 20:39 Ответить
Только гардероб собрался обновить с новой закупки, и на тебе нож в спину.
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14.05.2021 20:39 Ответить
А вдруг обыски,как у Виталика.. Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 7459
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14.05.2021 20:47 Ответить
позавидовали))) куртяху простить не смогли))))
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14.05.2021 20:40 Ответить
Представление об отставке Степанова поступило в Раду - Цензор.НЕТ 5511
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14.05.2021 20:42 Ответить
От перестановки обезьян в зоопарке выставка жопы гамадрила актуальность эйфории зрителей не изменит.
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14.05.2021 20:45 Ответить
Свалить спешит-даже "откаты",из Индии-ждать,не стал. Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 1471
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14.05.2021 20:46 Ответить
до свидания, доктор смерть
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14.05.2021 20:48 Ответить
Не, только строгого режима, без свиданий без права переписки, без права на УДО!
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14.05.2021 20:51 Ответить
Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 5808
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14.05.2021 20:49 Ответить
Куртка Степанова лишает его права на получение субсидии на ком. услуги...
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14.05.2021 20:51 Ответить
Оно скажет, что куртка б/у, да еще в кредит бралась.
Ну и на худой конец, оно вполне может написать заявление на материальную помощь.
До миллиона, теоретически могут дать.
Не субсидия конечно, но продержаться можно...
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14.05.2021 21:01 Ответить
На худой конец надо всю эту зешоблу посадить. С вазелином, разумеется.
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14.05.2021 21:33 Ответить
Придет такой же зебаран. При Супрун бы такой задницы с вакцинацией небыло.
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14.05.2021 20:52 Ответить
Втікає від вдповідвльності за провал боротьби з ковідом.
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14.05.2021 21:01 Ответить
...на вопрос ведущих о том, писал ли он заявление об отставке, заявил, что никаких заявлений он не писал. Источник: https://censor.net/ru/n3265410
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14.05.2021 21:06 Ответить
Яка там боротьба, просто вів статистику пандемії.
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14.05.2021 21:10 Ответить
Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 6354
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14.05.2021 21:08 Ответить
его точно также порох с должности главы одесской ога увольнял Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 9746.брыкался и цеплялся чем только мог
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14.05.2021 21:08 Ответить
Жили они долго и счастливо, пока ни развелись. А потом стали жить ещё дольше и счастливей.(с) Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 5291
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14.05.2021 21:10 Ответить
Тепер, до Нового Року поюзають Ляшка...
А яка різниця, якщо брехав теж саме, що й чувак у плащику???
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14.05.2021 21:09 Ответить
максим статистом "прослужил"-
почти не напрягался
и столько курток наслужил ...
и вовремя ус рался
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14.05.2021 21:10 Ответить
Абсолютно верно: никакой же ответственности не понесет, даже политической ответственности и скоро как говно в проруби всплывет на новой должности или дУпОтатом.
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14.05.2021 21:21 Ответить
Чому Ніхто не подумав як працювати з командою Зе? Міністр відпрацював 2 пекельні роки, невже хоч крихти вдячності від нас не заслуговує? Думаю можна було б і подякувати йому
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14.05.2021 21:17 Ответить
Все что хорошего и происходило при нем, происходило не благодаря, а вопреки. Поэтому почти ничего хорошего не происходило.
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14.05.2021 21:19 Ответить
Что хорошего? В три раза занижена смертность. Санитар смерть
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14.05.2021 21:38 Ответить
Вопрос ведь не в санитаре. Почему с ковифонда выделили 85 млрд. И себестоимость дорог в два раза выше
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14.05.2021 21:36 Ответить
А от цікаво, хоч після звільнення Степанова зебіли почнуть його називати доктором смерть чи нє?
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14.05.2021 21:41 Ответить
человек только куртку себе купил, начал на штаны копить, только у человека конец эпохи бедности замаячил, а его в отставку... негуманно как-то, хотя оно и понятно, теперь другой на куртку будет себе копить Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 2354
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14.05.2021 21:56 Ответить
На курточку заробити встиг. Можливо й на штанці до курточки.
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14.05.2021 22:12 Ответить
Дайте заробити хоч на стрiнги.
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14.05.2021 23:49 Ответить
 
 