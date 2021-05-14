Подання про відставку Степанова надійшло в Раду
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До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це повідомила прессекретарка голови парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова", - сказала Туній.
Сам Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" о 19:47, коментуючи відставку міністрів економіки й інфраструктури і відповідаючи на запитання ведучих про те, чи писав він заяву про відставку, заявив, що жодних заяв він не писав.
На уточнювальне запитання про те, що має статися для того, щоб цю заяву таки було написано, чиновник зазначив, що для цього необхідно, щоб "на табло у Верховній Раді з'явилося 226 голосів "за" постанову про його відставку".
Як повідомлялося, увечері у п'ятницю стало відомо, що міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку.
Будь ласка, зачекайте...
Ну и на худой конец, оно вполне может написать заявление на материальную помощь.
До миллиона, теоретически могут дать.
Не субсидия конечно, но продержаться можно...
А яка різниця, якщо брехав теж саме, що й чувак у плащику???
почти не напрягался
и столько курток наслужил ...
и вовремя ус рался