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Подання про відставку Степанова надійшло в Раду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подання про відставку Степанова надійшло в Раду

До Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомила прессекретарка голови парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова", - сказала Туній.

Сам Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" о 19:47, коментуючи відставку міністрів економіки й інфраструктури і відповідаючи на запитання ведучих про те, чи писав він заяву про відставку, заявив, що жодних заяв він не писав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку

На уточнювальне запитання про те, що має статися для того, щоб цю заяву таки було написано, чиновник зазначив, що для цього необхідно, щоб "на табло у Верховній Раді з'явилося 226 голосів "за" постанову про його відставку".

Як повідомлялося, увечері у п'ятницю стало відомо, що міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку.
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Топ коментарі
+12
Кіно. - Хороший царь міняє поганих бояр.
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14.05.2021 20:41
+10
Имею спросить -- Это уже эвакуация или еще перестановка кроватей?
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14.05.2021 20:37
+10
прибарахлився. Наступний.
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14.05.2021 20:39
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Звільнення-арешт-трибунал-розстріл
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14.05.2021 20:42 Відповісти
Да, его в тюрьму надо за коррупцию, сатанизм и это будет самое мягкое,что может быть. Сколько людей погибло из-за постоянного дефицита кислорода, из-за того, что отказывали от госпитализации, когда еще болезнь была не запущена, из-за его протоколов лечения где столько медикаментов, что ни один организм не выдержит, из-за явных фальсификаций когда приписывали корону умершим там, где ее не было и близко. Ужас.
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14.05.2021 21:02 Відповісти
Треба ту конфіскувати як нажиту ковідним шляхом.
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14.05.2021 21:05 Відповісти
"Пальтишко, немножко песцовое"
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14.05.2021 20:37 Відповісти
Имею спросить -- Это уже эвакуация или еще перестановка кроватей?
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14.05.2021 20:37 Відповісти
Кіно. - Хороший царь міняє поганих бояр.
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14.05.2021 20:41 Відповісти
Так уже будет четвертая ... ять за 2 года в Министерстве здравоохранения. Идет на рекорд?
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14.05.2021 20:45 Відповісти
прибарахлився. Наступний.
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14.05.2021 20:39 Відповісти
Только гардероб собрался обновить с новой закупки, и на тебе нож в спину.
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14.05.2021 20:39 Відповісти
А вдруг обыски,как у Виталика.. Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 7459
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14.05.2021 20:47 Відповісти
позавидовали))) куртяху простить не смогли))))
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14.05.2021 20:40 Відповісти
Представление об отставке Степанова поступило в Раду - Цензор.НЕТ 5511
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14.05.2021 20:42 Відповісти
От перестановки обезьян в зоопарке выставка жопы гамадрила актуальность эйфории зрителей не изменит.
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14.05.2021 20:45 Відповісти
Свалить спешит-даже "откаты",из Индии-ждать,не стал. Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 1471
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14.05.2021 20:46 Відповісти
до свидания, доктор смерть
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14.05.2021 20:48 Відповісти
Не, только строгого режима, без свиданий без права переписки, без права на УДО!
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14.05.2021 20:51 Відповісти
Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 5808
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14.05.2021 20:49 Відповісти
Куртка Степанова лишает его права на получение субсидии на ком. услуги...
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14.05.2021 20:51 Відповісти
Оно скажет, что куртка б/у, да еще в кредит бралась.
Ну и на худой конец, оно вполне может написать заявление на материальную помощь.
До миллиона, теоретически могут дать.
Не субсидия конечно, но продержаться можно...
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14.05.2021 21:01 Відповісти
На худой конец надо всю эту зешоблу посадить. С вазелином, разумеется.
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14.05.2021 21:33 Відповісти
Придет такой же зебаран. При Супрун бы такой задницы с вакцинацией небыло.
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14.05.2021 20:52 Відповісти
Втікає від вдповідвльності за провал боротьби з ковідом.
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14.05.2021 21:01 Відповісти
...на вопрос ведущих о том, писал ли он заявление об отставке, заявил, что никаких заявлений он не писал. Источник: https://censor.net/ru/n3265410
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14.05.2021 21:06 Відповісти
Яка там боротьба, просто вів статистику пандемії.
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14.05.2021 21:10 Відповісти
Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 6354
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14.05.2021 21:08 Відповісти
его точно также порох с должности главы одесской ога увольнял Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 9746.брыкался и цеплялся чем только мог
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14.05.2021 21:08 Відповісти
Жили они долго и счастливо, пока ни развелись. А потом стали жить ещё дольше и счастливей.(с) Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 5291
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14.05.2021 21:10 Відповісти
Тепер, до Нового Року поюзають Ляшка...
А яка різниця, якщо брехав теж саме, що й чувак у плащику???
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14.05.2021 21:09 Відповісти
максим статистом "прослужил"-
почти не напрягался
и столько курток наслужил ...
и вовремя ус рался
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14.05.2021 21:10 Відповісти
Абсолютно верно: никакой же ответственности не понесет, даже политической ответственности и скоро как говно в проруби всплывет на новой должности или дУпОтатом.
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14.05.2021 21:21 Відповісти
Чому Ніхто не подумав як працювати з командою Зе? Міністр відпрацював 2 пекельні роки, невже хоч крихти вдячності від нас не заслуговує? Думаю можна було б і подякувати йому
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14.05.2021 21:17 Відповісти
Все что хорошего и происходило при нем, происходило не благодаря, а вопреки. Поэтому почти ничего хорошего не происходило.
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14.05.2021 21:19 Відповісти
Что хорошего? В три раза занижена смертность. Санитар смерть
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14.05.2021 21:38 Відповісти
Вопрос ведь не в санитаре. Почему с ковифонда выделили 85 млрд. И себестоимость дорог в два раза выше
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14.05.2021 21:36 Відповісти
А от цікаво, хоч після звільнення Степанова зебіли почнуть його називати доктором смерть чи нє?
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14.05.2021 21:41 Відповісти
человек только куртку себе купил, начал на штаны копить, только у человека конец эпохи бедности замаячил, а его в отставку... негуманно как-то, хотя оно и понятно, теперь другой на куртку будет себе копить Подання про відставку Степанова надійшло в Раду - Цензор.НЕТ 2354
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14.05.2021 21:56 Відповісти
На курточку заробити встиг. Можливо й на штанці до курточки.
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14.05.2021 22:12 Відповісти
Дайте заробити хоч на стрiнги.
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14.05.2021 23:49 Відповісти
 
 