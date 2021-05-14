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наблюдательный совет (95) Нафтогаз (3099)

5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

5 из 6 членов наблюдательного совета

Пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко - 30 апреля 2021 публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в Компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Департамента по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины"

Таким образом, в составе Наблюдательного совета Нафтогаза остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен Правительством в конце апреля текущего года.

Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений.

Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, Правительство признало неудовлетворительной деятельность Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Праведники мира в Украине будут получать пожизненную государственную стипендию, - Ермак

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Ці не кришували.
Саме тому пліснява і лаштуала аферу. Щоб замінити їх корупційним лайном, яке буде кришувати олігархічних холуїв і мутні схеми прокладки.
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14.05.2021 21:15
+10
5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия - Цензор.НЕТ 478 Баболомойська трольня нелетіла.
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14.05.2021 21:16
+8
Vadym Glamazdin сейчас 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження - Цензор.НЕТ 2093 расслабляется.

6 ч. ·

Нафтогаз довгий час був ледь не єдиним бійцем проти Північного Потоку 2 всередині України. І навіть коли вдалося залучити інших, саме Нафтогаз був лідером цієї роботи. Зараз ця боротьба підійшла до критичної позначки, яку важливо перейти Україні і не дати перейти росіянам. Я дуже сподіваюся, що нове керівництво Нафтогазу має бачення, як це зробити, не збирається зупиняти цю роботу і, найважливіше, має людей, які зможуть це зробити. Я маю надію, але не маю впевненості…

В Нафтогазі є команда, про яку багато хто знає. Ця команда останні чотири роки сфокусована на невеликій кількості, але дуже важливих справ. Головна з них - боротьба проти ПП2. І це дуже успішна команда. Саме завдяки цій команді вдалося підписати нову транзитну угоду у грудні 2019, адже ця команда отримала перший санкційний закон (PEESA) який миттєво зупинив будівництво ПП2. Саме ця команда наступні півтора роки стримувала російські намагання хоч би як добудувати газогін, або зняти санкції. Саме ця команда заклала підгрунтя для остаточної зупинки будівництва завдяки новому раунду санкцій (PEESCA). Ця ж команда займається питаннями більш глибокого залучення США у питання безпеку у Чорному морі, адже Нафтогаз прагне розпочати видобуток на шельфі. В Нафтогазі… була така команда…

Останній місяць робота команди була заблокована з огляду на певні події всередині та навколо Нафтогазу. І це сталося саме тоді, коли росіяни вкрай активізувалися на добудові ПП2. Соупадєніє?.. А зараз ця команда у повному складі залишає Нафтогаз.

Вчора був мій останній день роботи в Нафтогазі. Я дуже вдячний долі за цей безцінний досвід, я дуже вдячний всім колегам за ефективну співпрацю та фантастичну підтримку, я дуже гордий за те, чого вдалося досягти. Я щиро бажаю Компанії не зупинятися у розвитку і продовжувати бути надважливою опорою вільної та сильної України.

Всім дякую. Далі буде…

P.S. Доречі, саме цього дня у 2019 році у Сенаті США був офіційно зареєстрований законопроект, який у грудні того ж року став законом PEESA і зупинив будівництво ПП2.
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14.05.2021 21:20
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Отлично. Назначат новых, которые не будут крышевать олигархических холуев и мутные схемы с прокаладками.
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14.05.2021 21:12 Ответить
Ці не кришували.
Саме тому пліснява і лаштуала аферу. Щоб замінити їх корупційним лайном, яке буде кришувати олігархічних холуїв і мутні схеми прокладки.
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14.05.2021 21:15 Ответить
І вчителям підвищать зарплати з 4х до 8ми тисяч доларів
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14.05.2021 21:16 Ответить
Пыдвищет, пыдвищет. Не репи. 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження - Цензор.НЕТ 9230 Именно для этого и раскуркуливает ворье, которое обворовывает Украину десятилетиями!
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14.05.2021 21:20 Ответить
5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження - Цензор.НЕТ 8285 Шо, беня поверне Україні вкрадені 470 млрд доларів? Чи бубачка подарує йому з фуйлом ще й "Навтогаз"
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14.05.2021 21:24 Ответить
"Навтогаз", через три года - металлолом. Подарок так себе
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14.05.2021 23:57 Ответить
Нових призначать за рекомендаціями деркачів-галущенків. Не дарма ОП призначив в РНБО Галущенка, який гробив Енергоатом і перешкоджав співпраці з Вестінхауз на замовлення Кремля.
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14.05.2021 21:56 Ответить
Какой ужас,сечас зарыдаю-бедные сиротки.. 5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия - Цензор.НЕТ 6644
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14.05.2021 21:15 Ответить
Клуб европейских пенсионеров
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14.05.2021 21:49 Ответить
Будет клуб молодых воров зедебилов.
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14.05.2021 21:59 Ответить
5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия - Цензор.НЕТ 478 Баболомойська трольня нелетіла.
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14.05.2021 21:16 Ответить
Vadym Glamazdin сейчас 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження - Цензор.НЕТ 2093 расслабляется.

6 ч. ·

Нафтогаз довгий час був ледь не єдиним бійцем проти Північного Потоку 2 всередині України. І навіть коли вдалося залучити інших, саме Нафтогаз був лідером цієї роботи. Зараз ця боротьба підійшла до критичної позначки, яку важливо перейти Україні і не дати перейти росіянам. Я дуже сподіваюся, що нове керівництво Нафтогазу має бачення, як це зробити, не збирається зупиняти цю роботу і, найважливіше, має людей, які зможуть це зробити. Я маю надію, але не маю впевненості…

В Нафтогазі є команда, про яку багато хто знає. Ця команда останні чотири роки сфокусована на невеликій кількості, але дуже важливих справ. Головна з них - боротьба проти ПП2. І це дуже успішна команда. Саме завдяки цій команді вдалося підписати нову транзитну угоду у грудні 2019, адже ця команда отримала перший санкційний закон (PEESA) який миттєво зупинив будівництво ПП2. Саме ця команда наступні півтора роки стримувала російські намагання хоч би як добудувати газогін, або зняти санкції. Саме ця команда заклала підгрунтя для остаточної зупинки будівництва завдяки новому раунду санкцій (PEESCA). Ця ж команда займається питаннями більш глибокого залучення США у питання безпеку у Чорному морі, адже Нафтогаз прагне розпочати видобуток на шельфі. В Нафтогазі… була така команда…

Останній місяць робота команди була заблокована з огляду на певні події всередині та навколо Нафтогазу. І це сталося саме тоді, коли росіяни вкрай активізувалися на добудові ПП2. Соупадєніє?.. А зараз ця команда у повному складі залишає Нафтогаз.

Вчора був мій останній день роботи в Нафтогазі. Я дуже вдячний долі за цей безцінний досвід, я дуже вдячний всім колегам за ефективну співпрацю та фантастичну підтримку, я дуже гордий за те, чого вдалося досягти. Я щиро бажаю Компанії не зупинятися у розвитку і продовжувати бути надважливою опорою вільної та сильної України.

Всім дякую. Далі буде…

P.S. Доречі, саме цього дня у 2019 році у Сенаті США був офіційно зареєстрований законопроект, який у грудні того ж року став законом PEESA і зупинив будівництво ПП2.
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14.05.2021 21:20 Ответить
остался самый жадный
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14.05.2021 21:21 Ответить
Скільки він заробляє?
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14.05.2021 21:30 Ответить
У наема и лещенко 350-400тыс. У этих наверное еще больше, нафтогаз то пожирнее, чем укрзалiзниця.
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14.05.2021 21:44 Ответить
Наверноє, це скільки?
Вже не кажучи про те, що таке наєм і лещенко, і що вони, більше ніж за 800 тис. в місяць, робили в структурах, в яких вони нічого не петрають?
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14.05.2021 21:51 Ответить
Anton Shvets

10 ч. ·

Ермак продолжает захват всех украинских государственных активов.

Месяц назад я писал вам про рейдерство в Национальном Депозитарии Украины (НДУ).

Там тоже, как в Нафтогазе снесли Набсовет НДУ, чтобы назначить нового главу НДУ, вместо литовца Миндаугаса Бакаса. Бакас до того как возглавить наш Нацдепозитарий возглавлял точно такой же Нацдепозитарий в Литве - считается одним из серьезных и опытных специалистов в сфере. Предысторию этого захвата кину вам ссылкой в первом каменте.

Главой Набсовета НДУ был Александр Данилюк (тот который бывший министр финансов).

Недавно некоторые альтернативно одаренные личности заявили, что от рейдерства госпредприятий Ермаком нас могла бы защитить частичная приватизация. Могу вам сказать - Нацдепозитарий Украины создавался как распределенная акционерка. 25% Депозитария у Национальной комиссии по ценным бумагам, 25% у НБУ, 25% Ощаду, 11% пенсионному фонду Нацбанка (не спрашивайте), 10% - Укрэксиму и еще 5 разным другим акционерам.

Помогло? Конечно, блд, нет.

Из Нацкомиссии по ценным бумагам снесли Хромаева, вместо него поставили Руслана Магомедова(фактически ноунейм, марионетка Ермака). Руслану Магомедову поставили задачу сделать подконтрольного Офису главу Нацдепозитария, а Набсовет как раз проводил конкурс на выбор нового главы.

В итоге руками Руслана Магомедова, который управляет всего 25% НДУ снесли Набсовет НДУ. Дальше новый Набсовет, непрозрачный конкурс на главу НДУ и вуаля.

Знакомьтесь.

Алексей Юдин. Новый глава Национального депозитария Украины.

Кто же он?

Был погонщиком весларей в Люксофте, дорос до тимлида и работал в проекте для банка UBS. Потом сделал релокейт на должность Associate Director в собственно лондонский офис банка UBS. Чем там занимался? Копипастну с резюме его последний проект - «побудова репортингу щодо корпоративних подій та адаптація платформи для клієнта що є провайдером ETF».

Когда-то давно Юдин работал в брокерской среде, тоже типа айтишником. До этого менеджером проектов в Инкоме(ггг).

Алексей-то, наверное, специалист и даже думаю неплохой менеджер, но явно не более опытный и не лучше, чем бывший глава такого же депозитария в европейской стране. Тем не менее Бакаса ермаки выкинули и взяли из Лондона чувака фактически без опыта, без авторитета и без опоры. Потому что именно такие ермакам и нужны.

Послушного и контролируемого никого. Ноунейма. Нойнейм Ермак, которого никто не знал пока он не стал главой Офиса Президента, нанял ноунейма Магомедова, а тот ноунейма Юдина. Теперь Ермак может вертеть этими людьми как угодно.

Почему ноунейм.

Таких тимлидов в Люксофте ВАГОНЫ. Должностей Associate Director в банке размером с UBS десятки(меня поправляют что скорее ТЫСЯЧИ), что и видно по уровню проекта, которыми занимался Алексей. Был человек всю жизнь менеджером у менеджеров вел подпроекты субпроектов, а стал главой Нацдепозитария Украины.

То есть ну это даже не близко необходимый уровень. И слишком большой уклон в айтишку, как для такого направления.

Демократична Сокира партия большая - много в ней финансистов и айтишников, я несколько суток поспрашивал некоторых знают ли они Алексея Юдина. Ну вдруг он там известный в среде человек, крутой лидер и смело Ермаку в лицо плюнет.

Никто мне ничего про Алексея не сказал.

При всем моем уважении Алексей такой же представитель ермаковских назначенцев, как и все остальные.

И что бы там не говорили приспособленцы, которые трясутся за свои места - атака на корпоративную реформу это не хозяйственная проблема, и перераспределение долей акций не поможет. И это проблема не законодательная и не нормативная, это ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

Зовут эту проблему глава Офиса Президента Зеленского Андрей Ермак.
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14.05.2021 21:21 Ответить
Слава Богу! Ибо нехрен наблюдать! Нужно организовывать и работать до седьмого пота! Это ж надо придумать такую хрень:наблюдательный совет! Понаблюдали,ни на миллиметр Украине пользы не принесли,абсолютно "законно" положили в карман ежемесячно не менее 1 000 000 грн. и смеются над лохами! Кстати,правильно делают.Есть над кем!!!
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14.05.2021 21:22 Ответить
Куди краще буде, коли без цих наглядачів. Вава, беня, анрюша дерьмак, будуть користуватися "Нафтогазом", як фуйло "Газпромом". Та й фуйлу приємно.
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14.05.2021 21:34 Ответить
Та и правда от миллиардных прибылей до миллиардных убытков за два года Ну сейчас то все попрет колосально Как тебе, тяжело быть дебилом?
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14.05.2021 22:52 Ответить
Незрозумілі ігрища.
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14.05.2021 21:25 Ответить
сирожо лешенко, наблюдатель на жел.дороге....ну кто этого прохиндея туда запихал и за какие такие заслуги?))) 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження - Цензор.НЕТ 1654
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14.05.2021 21:27 Ответить
Кстати,о наблюдении! Ехал вчера и видел радугу, причем весьма близко. Явно к теплу! Это я к тому,что и мне бы неплохо поиметь 1 000 000 грн. за наблюдение! Эффект от действий наблюдательного совета Укрзализныци ничем не выше от эффекта от моего наблюдения за радугой!!!
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14.05.2021 21:30 Ответить
Красиво сказано.
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14.05.2021 21:46 Ответить
Странно еще два года назад при наблюдательных советах все эти предприятия были мегаприбыльным, а сейчас минуса в млрд. А ну точно это же наблюдательные советы виноваты Зебилы такие Зебилы)))
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14.05.2021 22:50 Ответить
Пропал дом...
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14.05.2021 21:30 Ответить
А хто такі ці Йуля ковалів та Наташа Бойко? Хз
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14.05.2021 21:35 Ответить
Гиганты нефтегазовой мысли.
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14.05.2021 21:48 Ответить
Гадаю що буде якійсь юзік, або ще якесь лайно
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14.05.2021 21:50 Ответить
Приветствую! Это зелёным недорослям не об собственных статистов ноги вытирать.
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14.05.2021 21:39 Ответить
Я колись зрізався з Николай Янович dedb40e0 з приводу того, що іноземці не будуть терпіти сваволю - позвільняються. Цікаво, де він зараз?
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14.05.2021 21:49 Ответить
Яке горе,гниди які смоктали Українську кров,нарешті нажерлись,і то не всі))
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14.05.2021 21:53 Ответить
Якраз гниди, які смокчуть кров, позбулись тих, хто не підпускав їх до української судини.
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14.05.2021 22:39 Ответить
Специалист по окопам еще и в экономике эксперт. 😂 И что мы имеем: при "гнидах" Нафтогаз первый налогоплательщик страны - кровопийцы, при шмарклях Нафтогаз минус в несколько миллиардов убытков которые гасятся с бюджета - Зебизяны в восторге Так и живем
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14.05.2021 23:57 Ответить
Станом на грудень 2020 року членами Наглядової ради є Клер Споттісвуд, Юлія Ковалів (Львів, 1985 р.н.), Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Наталія Бойко (Івано-Франківськ, 1989 р.н.) та Роберт Бенш.
А мы в шоці от этой госкомпании.
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14.05.2021 21:56 Ответить
наташине зозулятко потрапило до гніздечка...
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14.05.2021 22:06 Ответить
Який жах...Де ж вони тепер будуть харчуватися...
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14.05.2021 22:07 Ответить
5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження - Цензор.НЕТ 7010 Люди з такою бездоганною світовою репутацією і досвідом, прекрасно будуть жити і працювати в цивілізованих країнах.
А "Нафтогазу"- труба.
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14.05.2021 22:42 Ответить
нехай їм щастить !
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15.05.2021 00:38 Ответить
Ого сколько потомков Шарикова набежало)))
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14.05.2021 22:34 Ответить
Представляю себе новый наблюдательный совет...
Это будет скорее похоронная команда.
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14.05.2021 22:48 Ответить
Шмыгаль предлагал членам наблюдательного совета "Нафтогаза" проработать еще год.
Отказалось 5 из шести.
Все уедут домой и расскажут какое г...но правит Украиной 😀
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15.05.2021 00:58 Ответить
 
 