5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия
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Пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко - 30 апреля 2021 публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в Компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Департамента по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины"
Таким образом, в составе Наблюдательного совета Нафтогаза остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен Правительством в конце апреля текущего года.
Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений.
Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Напомним, Правительство признало неудовлетворительной деятельность Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления.
Пожалуйста, подождите...
Саме тому пліснява і лаштуала аферу. Щоб замінити їх корупційним лайном, яке буде кришувати олігархічних холуїв і мутні схеми прокладки.
6 ч. ·
Нафтогаз довгий час був ледь не єдиним бійцем проти Північного Потоку 2 всередині України. І навіть коли вдалося залучити інших, саме Нафтогаз був лідером цієї роботи. Зараз ця боротьба підійшла до критичної позначки, яку важливо перейти Україні і не дати перейти росіянам. Я дуже сподіваюся, що нове керівництво Нафтогазу має бачення, як це зробити, не збирається зупиняти цю роботу і, найважливіше, має людей, які зможуть це зробити. Я маю надію, але не маю впевненості…
В Нафтогазі є команда, про яку багато хто знає. Ця команда останні чотири роки сфокусована на невеликій кількості, але дуже важливих справ. Головна з них - боротьба проти ПП2. І це дуже успішна команда. Саме завдяки цій команді вдалося підписати нову транзитну угоду у грудні 2019, адже ця команда отримала перший санкційний закон (PEESA) який миттєво зупинив будівництво ПП2. Саме ця команда наступні півтора роки стримувала російські намагання хоч би як добудувати газогін, або зняти санкції. Саме ця команда заклала підгрунтя для остаточної зупинки будівництва завдяки новому раунду санкцій (PEESCA). Ця ж команда займається питаннями більш глибокого залучення США у питання безпеку у Чорному морі, адже Нафтогаз прагне розпочати видобуток на шельфі. В Нафтогазі… була така команда…
Останній місяць робота команди була заблокована з огляду на певні події всередині та навколо Нафтогазу. І це сталося саме тоді, коли росіяни вкрай активізувалися на добудові ПП2. Соупадєніє?.. А зараз ця команда у повному складі залишає Нафтогаз.
Вчора був мій останній день роботи в Нафтогазі. Я дуже вдячний долі за цей безцінний досвід, я дуже вдячний всім колегам за ефективну співпрацю та фантастичну підтримку, я дуже гордий за те, чого вдалося досягти. Я щиро бажаю Компанії не зупинятися у розвитку і продовжувати бути надважливою опорою вільної та сильної України.
Всім дякую. Далі буде…
P.S. Доречі, саме цього дня у 2019 році у Сенаті США був офіційно зареєстрований законопроект, який у грудні того ж року став законом PEESA і зупинив будівництво ПП2.
Вже не кажучи про те, що таке наєм і лещенко, і що вони, більше ніж за 800 тис. в місяць, робили в структурах, в яких вони нічого не петрають?
10 ч. ·
Ермак продолжает захват всех украинских государственных активов.
Месяц назад я писал вам про рейдерство в Национальном Депозитарии Украины (НДУ).
Там тоже, как в Нафтогазе снесли Набсовет НДУ, чтобы назначить нового главу НДУ, вместо литовца Миндаугаса Бакаса. Бакас до того как возглавить наш Нацдепозитарий возглавлял точно такой же Нацдепозитарий в Литве - считается одним из серьезных и опытных специалистов в сфере. Предысторию этого захвата кину вам ссылкой в первом каменте.
Главой Набсовета НДУ был Александр Данилюк (тот который бывший министр финансов).
Недавно некоторые альтернативно одаренные личности заявили, что от рейдерства госпредприятий Ермаком нас могла бы защитить частичная приватизация. Могу вам сказать - Нацдепозитарий Украины создавался как распределенная акционерка. 25% Депозитария у Национальной комиссии по ценным бумагам, 25% у НБУ, 25% Ощаду, 11% пенсионному фонду Нацбанка (не спрашивайте), 10% - Укрэксиму и еще 5 разным другим акционерам.
Помогло? Конечно, блд, нет.
Из Нацкомиссии по ценным бумагам снесли Хромаева, вместо него поставили Руслана Магомедова(фактически ноунейм, марионетка Ермака). Руслану Магомедову поставили задачу сделать подконтрольного Офису главу Нацдепозитария, а Набсовет как раз проводил конкурс на выбор нового главы.
В итоге руками Руслана Магомедова, который управляет всего 25% НДУ снесли Набсовет НДУ. Дальше новый Набсовет, непрозрачный конкурс на главу НДУ и вуаля.
Знакомьтесь.
Алексей Юдин. Новый глава Национального депозитария Украины.
Кто же он?
Был погонщиком весларей в Люксофте, дорос до тимлида и работал в проекте для банка UBS. Потом сделал релокейт на должность Associate Director в собственно лондонский офис банка UBS. Чем там занимался? Копипастну с резюме его последний проект - «побудова репортингу щодо корпоративних подій та адаптація платформи для клієнта що є провайдером ETF».
Когда-то давно Юдин работал в брокерской среде, тоже типа айтишником. До этого менеджером проектов в Инкоме(ггг).
Алексей-то, наверное, специалист и даже думаю неплохой менеджер, но явно не более опытный и не лучше, чем бывший глава такого же депозитария в европейской стране. Тем не менее Бакаса ермаки выкинули и взяли из Лондона чувака фактически без опыта, без авторитета и без опоры. Потому что именно такие ермакам и нужны.
Послушного и контролируемого никого. Ноунейма. Нойнейм Ермак, которого никто не знал пока он не стал главой Офиса Президента, нанял ноунейма Магомедова, а тот ноунейма Юдина. Теперь Ермак может вертеть этими людьми как угодно.
Почему ноунейм.
Таких тимлидов в Люксофте ВАГОНЫ. Должностей Associate Director в банке размером с UBS десятки(меня поправляют что скорее ТЫСЯЧИ), что и видно по уровню проекта, которыми занимался Алексей. Был человек всю жизнь менеджером у менеджеров вел подпроекты субпроектов, а стал главой Нацдепозитария Украины.
То есть ну это даже не близко необходимый уровень. И слишком большой уклон в айтишку, как для такого направления.
Демократична Сокира партия большая - много в ней финансистов и айтишников, я несколько суток поспрашивал некоторых знают ли они Алексея Юдина. Ну вдруг он там известный в среде человек, крутой лидер и смело Ермаку в лицо плюнет.
Никто мне ничего про Алексея не сказал.
При всем моем уважении Алексей такой же представитель ермаковских назначенцев, как и все остальные.
И что бы там не говорили приспособленцы, которые трясутся за свои места - атака на корпоративную реформу это не хозяйственная проблема, и перераспределение долей акций не поможет. И это проблема не законодательная и не нормативная, это ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
Зовут эту проблему глава Офиса Президента Зеленского Андрей Ермак.
А мы в шоці от этой госкомпании.
А "Нафтогазу"- труба.
Это будет скорее похоронная команда.
Отказалось 5 из шести.
Все уедут домой и расскажут какое г...но правит Украиной 😀