5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия

Пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко - 30 апреля 2021 публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в Компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Департамента по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины"

Таким образом, в составе Наблюдательного совета Нафтогаза остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен Правительством в конце апреля текущего года.

Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений.

Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, Правительство признало неудовлетворительной деятельность Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Праведники мира в Украине будут получать пожизненную государственную стипендию, - Ермак