5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження

П’ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлія Ковалів і Наталія Бойко - 30 квітня 2021 публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Згідно з корпоративними процедурами, що діють наразі в компанії, припинення їх повноважень набуває чинності 14 травня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації Департаменту з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України"

Таким чином, у складі Наглядової ради Нафтогазу залишається Роберт Бенш, громадянин США, який був призначений як представник держави в 2020 році і перепризначений Урядом наприкінці квітня цього року.

Тому Наглядова рада не матиме кворуму для ухвалення вкрай необхідних рішень.

Один із варіантів врегулювання ситуації - призначення нового складу Наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, Уряд визнав незадовільною діяльність Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" в 2020 році, проте акціонер в особі Кабміну незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління.

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