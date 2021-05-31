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Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время президентом Украины Владимиром Зеленским будет подписан указ о создании в стране кибервойск, этот вопрос обсуждался на заседании СНБО в закрытом режиме в пятницу, 14 мая.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента", - заявил Данилов.
Топ комментарии
+10 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий15.05.2021 00:12
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
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+6 Шрек Баблокат
показать весь комментарий15.05.2021 00:19
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есть "в просторечьи" и "простонародье"
Виртуальные дороги полным ходом строятся.
Теперь будут еще и виртуальные войска.
А в бюджете в это время дыра постоянно увеличивается.
А экономика в это время все глубже в жопе.
А ЗЕ врет все больше и чаще.
так уже прибанили недавно много зеБильных групп
https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1668345566683871
Рассмотрели в тайном режиме, чтобы тут же объявить об этом на весь мир