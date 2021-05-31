РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13196 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 659 64
Данилов (1057) СНБО (4377) кибербезопасность (639)

Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время президентом Украины Владимиром Зеленским будет подписан указ о создании в стране кибервойск, этот вопрос обсуждался на заседании СНБО в закрытом режиме в пятницу, 14 мая.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск в нашей стране. Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента", - заявил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Теперь боты за счет налогов украинцев будут топить за российского шпиона Зеленского.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:12
+6
Лялькова вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))
показать весь комментарий
15.05.2021 00:19
+6
даже эмблема есть))
Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 5061
показать весь комментарий
15.05.2021 00:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну теперь для оказания поддержки "кибервойскам", должны быть созданы "диванные войска".
показать весь комментарий
15.05.2021 00:10 Ответить
Шутки шутками но подобные силы давно есть в ведущих странах мира.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:12 Ответить
подобные чему?
показать весь комментарий
15.05.2021 00:15 Ответить
шутки шутками, но за несколько лет, американцы настаскают наших киберспецов, и мы будем регулярно тушить звезды на башнях кремля и ставить речевку "Путин *****!" во время парада 9 мая..
показать весь комментарий
15.05.2021 00:18 Ответить
русский, ты снова своей попой свою бутылку сломал? Не переживай так, набутылочным чехлам по гарантии новую на ********* выдают
показать весь комментарий
15.05.2021 00:46 Ответить
Диванні війська у нас діють ще з 14 року.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:15 Ответить
По диванным войскам мы лидируем в мире.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:19 Ответить
даже эмблема есть))
Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 5061
показать весь комментарий
15.05.2021 00:19 Ответить
Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 2275
Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 4567
показать весь комментарий
15.05.2021 07:35 Ответить
эмблема ВК только ни к чему на шевроне Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 167
показать весь комментарий
15.05.2021 10:31 Ответить
На следующем РНБО предлагаю проголосовать за создание космических войск. Ну а че, #издеть не мешки ворочать
показать весь комментарий
15.05.2021 00:12 Ответить
на мокшастане уже есть комические и даже галактические войска, называются Воздушно-комические силы (ВКС) Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 792
показать весь комментарий
15.05.2021 00:14 Ответить
Летают к сожалению. Каждый 2-й запуск военный. Батут ещё работает.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:20 Ответить
Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 3187
показать весь комментарий
15.05.2021 00:34 Ответить
Не то чтобы совсем. Но мне ни разу не давал команды Спутник. Ну то есть давал конечно, но это спутник по жизни - в простонаречье жена. А вот чтобы космический, не.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:42 Ответить
новое слово "в простонаречье" Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1445
есть "в просторечьи" и "простонародье" Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1788
показать весь комментарий
15.05.2021 10:33 Ответить
Роман Троян 63487dbd, Меньше смотри фантастических фильмов. На россии это не реально, там только недавно научились лепить петуха из говна Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 7019
показать весь комментарий
15.05.2021 00:34 Ответить
вспышка смысла и безрассудства была слишком невероятной, чтобы надолго задержаться в ее жизни Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 7394
показать весь комментарий
15.05.2021 00:42 Ответить
К чертям собачьим они летают )) Назвали Воздушно-комические силы чтобы солидно звучало.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:24 Ответить
Команды дает спутник, после того как летчик накатит за дидов, причем в автоматическом режиме? Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 8602
показать весь комментарий
15.05.2021 00:38 Ответить
Дятлина, ознакомься с космическими программами России.
показать весь комментарий
15.05.2021 10:07 Ответить
это про робота Федора чтоле? Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4467
показать весь комментарий
15.05.2021 10:34 Ответить
Теперь боты за счет налогов украинцев будут топить за российского шпиона Зеленского.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:12 Ответить
Лялькова вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))
показать весь комментарий
15.05.2021 00:19 Ответить
в яблочко! люто плюсую👍
показать весь комментарий
15.05.2021 04:02 Ответить
Россияне напряглись. Ещё бы, у них такое уже давно.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:13 Ответить
Кому как не тебе это знать товарищ майор. Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 6850
показать весь комментарий
15.05.2021 00:16 Ответить
Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 30
показать весь комментарий
15.05.2021 00:15 Ответить
Кіберполіція переслідує дівчат,які показують тіло в інтернеті.А ці що будуть робити?
показать весь комментарий
15.05.2021 00:16 Ответить
Преследовать всех кто не будет восхвалять Царя Зеленского.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:19 Ответить
А эти будут преследовать парней, которые рассматривают этих "показывающих тело"
показать весь комментарий
15.05.2021 00:41 Ответить
А ещё лучше воздушно-космических кибервойск.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:18 Ответить
Почему бы и нет, ведь даже Илон Маск верит что мы живем в Матрице так что воздушно-комических кибервойска самое оно. Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 9420
показать весь комментарий
15.05.2021 00:21 Ответить
Возможно мы действительно часть компьютерной игры Бога, а он отошёл перекусить. Но сколько он будет перекусывать? Может миллион лет по нашему времени.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:24 Ответить
Зєліку ботоферми розігнали сцяними тряпками , так тепер хочуть оформить їх офіційно під національний кібєрспітцназ.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:19 Ответить
Как и обещал Зеленский, будут что-то бомбить. Либо после их действий будет бомбить у рассеян
показать весь комментарий
15.05.2021 00:20 Ответить
Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 1692
показать весь комментарий
15.05.2021 00:21 Ответить
Цифрове козацьке військо.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:31 Ответить
У нас уже есть кибертитушки имени барыги.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:35 Ответить
Но находят все время почему-то кибертитушек Тюли и ЗЕлебобы.
показать весь комментарий
15.05.2021 02:04 Ответить
...еще один плюс к "славным делам"? Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 8518
Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 8587
показать весь комментарий
15.05.2021 00:56 Ответить
Кибер войска имеется ввиду диванные войска?
показать весь комментарий
15.05.2021 01:04 Ответить
Виртуальные министерства уже есть.
Виртуальные дороги полным ходом строятся.
Теперь будут еще и виртуальные войска.

А в бюджете в это время дыра постоянно увеличивается.
А экономика в это время все глубже в жопе.
А ЗЕ врет все больше и чаще.
показать весь комментарий
15.05.2021 02:04 Ответить
Они будут бороться против Пороха?и прославлять зелЕного подонка?
так уже прибанили недавно много зеБильных групп
показать весь комментарий
15.05.2021 02:45 Ответить
Не, ну надо же где-то служить еврейскому мальчику, чтобы четырежды не уклоняться
показать весь комментарий
15.05.2021 03:06 Ответить
Розігнали аеророзвідку, взамін "кібервійська" створюють... Вам до "дурки" пора, "зелюки"...
показать весь комментарий
15.05.2021 05:53 Ответить
Да. И секретно принять в потешные войска квартал95.
показать весь комментарий
15.05.2021 06:22 Ответить
Альтернативна точка зору на весь цей новий кіберхайп. Навіть з урахуванням можливого порохоботства блогера, а відтак зашквареності та перекручування інфи, все виглядає дуже сумно.
https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1668345566683871
показать весь комментарий
15.05.2021 08:03 Ответить
Будем всех бамбить! Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 8158
показать весь комментарий
15.05.2021 09:23 Ответить
Войска в смартфоне. 1000 и одна реформа Зели.
показать весь комментарий
15.05.2021 09:58 Ответить
зеля, ты сначала обычные войска как главнокомандувач обеспечь оружием боеприпасами питанием зарплатами жильём а потом будешь уже о каких то кибервойсках думать... кстати, как вам командующий кибервойсами Украины генерал Ю.Мендель. куйня конечно, зато как звучит!!!
показать весь комментарий
15.05.2021 10:15 Ответить
"Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск" Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 6353 Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 2369

Рассмотрели в тайном режиме, чтобы тут же объявить об этом на весь мир Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 3508
показать весь комментарий
15.05.2021 10:37 Ответить
Не можуть же вони прямо сказати що це ботоферма
показать весь комментарий
22.08.2021 04:07 Ответить
 
 