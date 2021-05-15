Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом президентом України Володимиром Зеленським буде підписаний указ про створення в країні кібервійськ, це питання обговорювалося на засіданні РНБО в закритому режимі в п'ятницю, 14 травня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в таємному режимі ми розглядали питання створення кібервійськ у нашій країні. Можу сказати, що це рішення підтримали одноголосно всі присутні на засіданні члени РНБО. Я думаю, що найближчим часом буде указ президента про це. Ви дізнаєтеся від президента", - заявив Данілов.

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