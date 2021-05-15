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Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом президентом України Володимиром Зеленським буде підписаний указ про створення в країні кібервійськ, це питання обговорювалося на засіданні РНБО в закритому режимі в п'ятницю, 14 травня.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в таємному режимі ми розглядали питання створення кібервійськ у нашій країні. Можу сказати, що це рішення підтримали одноголосно всі присутні на засіданні члени РНБО. Я думаю, що найближчим часом буде указ президента про це. Ви дізнаєтеся від президента", - заявив Данілов.
Топ коментарі
+10 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар15.05.2021 00:12
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар15.05.2021 00:19
+6 Шрек Баблокат
показати весь коментар15.05.2021 00:19
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Будь ласка, зачекайте...
есть "в просторечьи" и "простонародье"
Виртуальные дороги полным ходом строятся.
Теперь будут еще и виртуальные войска.
А в бюджете в это время дыра постоянно увеличивается.
А экономика в это время все глубже в жопе.
А ЗЕ врет все больше и чаще.
так уже прибанили недавно много зеБильных групп
https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1668345566683871
Рассмотрели в тайном режиме, чтобы тут же объявить об этом на весь мир