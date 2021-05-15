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Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом президентом України Володимиром Зеленським буде підписаний указ про створення в країні кібервійськ, це питання обговорювалося на засіданні РНБО в закритому режимі в п'ятницю, 14 травня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в таємному режимі ми розглядали питання створення кібервійськ у нашій країні. Можу сказати, що це рішення підтримали одноголосно всі присутні на засіданні члени РНБО. Я думаю, що найближчим часом буде указ президента про це. Ви дізнаєтеся від президента", - заявив Данілов.

Читайте також: Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський
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Топ коментарі
+10
Теперь боты за счет налогов украинцев будут топить за российского шпиона Зеленского.
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15.05.2021 00:12
+6
Лялькова вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))
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15.05.2021 00:19
+6
даже эмблема есть))
Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 5061
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15.05.2021 00:19
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Ну теперь для оказания поддержки "кибервойскам", должны быть созданы "диванные войска".
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15.05.2021 00:10 Відповісти
Шутки шутками но подобные силы давно есть в ведущих странах мира.
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15.05.2021 00:12 Відповісти
подобные чему?
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15.05.2021 00:15 Відповісти
шутки шутками, но за несколько лет, американцы настаскают наших киберспецов, и мы будем регулярно тушить звезды на башнях кремля и ставить речевку "Путин *****!" во время парада 9 мая..
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15.05.2021 00:18 Відповісти
русский, ты снова своей попой свою бутылку сломал? Не переживай так, набутылочным чехлам по гарантии новую на ********* выдают
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15.05.2021 00:46 Відповісти
Диванні війська у нас діють ще з 14 року.
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15.05.2021 00:15 Відповісти
По диванным войскам мы лидируем в мире.
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15.05.2021 00:19 Відповісти
даже эмблема есть))
Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 5061
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15.05.2021 00:19 Відповісти
Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 2275
Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 4567
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15.05.2021 07:35 Відповісти
эмблема ВК только ни к чему на шевроне Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 167
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15.05.2021 10:31 Відповісти
На следующем РНБО предлагаю проголосовать за создание космических войск. Ну а че, #издеть не мешки ворочать
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15.05.2021 00:12 Відповісти
на мокшастане уже есть комические и даже галактические войска, называются Воздушно-комические силы (ВКС) Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 792
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15.05.2021 00:14 Відповісти
Летают к сожалению. Каждый 2-й запуск военный. Батут ещё работает.
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15.05.2021 00:20 Відповісти
Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 3187
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15.05.2021 00:34 Відповісти
Не то чтобы совсем. Но мне ни разу не давал команды Спутник. Ну то есть давал конечно, но это спутник по жизни - в простонаречье жена. А вот чтобы космический, не.
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15.05.2021 00:42 Відповісти
новое слово "в простонаречье" Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1445
есть "в просторечьи" и "простонародье" Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1788
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15.05.2021 10:33 Відповісти
Роман Троян 63487dbd, Меньше смотри фантастических фильмов. На россии это не реально, там только недавно научились лепить петуха из говна Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 7019
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15.05.2021 00:34 Відповісти
вспышка смысла и безрассудства была слишком невероятной, чтобы надолго задержаться в ее жизни Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 7394
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15.05.2021 00:42 Відповісти
К чертям собачьим они летают )) Назвали Воздушно-комические силы чтобы солидно звучало.
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15.05.2021 00:24 Відповісти
Команды дает спутник, после того как летчик накатит за дидов, причем в автоматическом режиме? Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 8602
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15.05.2021 00:38 Відповісти
Дятлина, ознакомься с космическими программами России.
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15.05.2021 10:07 Відповісти
это про робота Федора чтоле? Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4467
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15.05.2021 10:34 Відповісти
Теперь боты за счет налогов украинцев будут топить за российского шпиона Зеленского.
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15.05.2021 00:12 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))
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15.05.2021 00:19 Відповісти
в яблочко! люто плюсую👍
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15.05.2021 04:02 Відповісти
Россияне напряглись. Ещё бы, у них такое уже давно.
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15.05.2021 00:13 Відповісти
Кому как не тебе это знать товарищ майор. Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 6850
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15.05.2021 00:16 Відповісти
Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 30
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15.05.2021 00:15 Відповісти
Кіберполіція переслідує дівчат,які показують тіло в інтернеті.А ці що будуть робити?
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15.05.2021 00:16 Відповісти
Преследовать всех кто не будет восхвалять Царя Зеленского.
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15.05.2021 00:19 Відповісти
А эти будут преследовать парней, которые рассматривают этих "показывающих тело"
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15.05.2021 00:41 Відповісти
А ещё лучше воздушно-космических кибервойск.
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15.05.2021 00:18 Відповісти
Почему бы и нет, ведь даже Илон Маск верит что мы живем в Матрице так что воздушно-комических кибервойска самое оно. Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 9420
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15.05.2021 00:21 Відповісти
Возможно мы действительно часть компьютерной игры Бога, а он отошёл перекусить. Но сколько он будет перекусывать? Может миллион лет по нашему времени.
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15.05.2021 00:24 Відповісти
Зєліку ботоферми розігнали сцяними тряпками , так тепер хочуть оформить їх офіційно під національний кібєрспітцназ.
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15.05.2021 00:19 Відповісти
Как и обещал Зеленский, будут что-то бомбить. Либо после их действий будет бомбить у рассеян
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15.05.2021 00:20 Відповісти
Секретарь Данилов СНБО анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 1692
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15.05.2021 00:21 Відповісти
Цифрове козацьке військо.
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15.05.2021 00:31 Відповісти
У нас уже есть кибертитушки имени барыги.
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15.05.2021 00:35 Відповісти
Но находят все время почему-то кибертитушек Тюли и ЗЕлебобы.
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15.05.2021 02:04 Відповісти
...еще один плюс к "славным делам"? Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 8518
Секретарь СНБО Данилов анонсировал указ Зеленского о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 8587
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15.05.2021 00:56 Відповісти
Кибер войска имеется ввиду диванные войска?
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15.05.2021 01:04 Відповісти
Виртуальные министерства уже есть.
Виртуальные дороги полным ходом строятся.
Теперь будут еще и виртуальные войска.

А в бюджете в это время дыра постоянно увеличивается.
А экономика в это время все глубже в жопе.
А ЗЕ врет все больше и чаще.
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15.05.2021 02:04 Відповісти
Они будут бороться против Пороха?и прославлять зелЕного подонка?
так уже прибанили недавно много зеБильных групп
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15.05.2021 02:45 Відповісти
Не, ну надо же где-то служить еврейскому мальчику, чтобы четырежды не уклоняться
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15.05.2021 03:06 Відповісти
Розігнали аеророзвідку, взамін "кібервійська" створюють... Вам до "дурки" пора, "зелюки"...
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15.05.2021 05:53 Відповісти
Да. И секретно принять в потешные войска квартал95.
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15.05.2021 06:22 Відповісти
Альтернативна точка зору на весь цей новий кіберхайп. Навіть з урахуванням можливого порохоботства блогера, а відтак зашквареності та перекручування інфи, все виглядає дуже сумно.
https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1668345566683871
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15.05.2021 08:03 Відповісти
Будем всех бамбить! Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 8158
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15.05.2021 09:23 Відповісти
Войска в смартфоне. 1000 и одна реформа Зели.
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15.05.2021 09:58 Відповісти
зеля, ты сначала обычные войска как главнокомандувач обеспечь оружием боеприпасами питанием зарплатами жильём а потом будешь уже о каких то кибервойсках думать... кстати, как вам командующий кибервойсами Украины генерал Ю.Мендель. куйня конечно, зато как звучит!!!
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15.05.2021 10:15 Відповісти
"Сегодня в тайном режиме мы рассматривали вопрос создания кибервойск" Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 6353 Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 2369

Рассмотрели в тайном режиме, чтобы тут же объявить об этом на весь мир Секретар РНБО Данілов анонсував указ Зеленського про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 3508
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15.05.2021 10:37 Відповісти
Не можуть же вони прямо сказати що це ботоферма
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22.08.2021 04:07 Відповісти
 
 