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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Беларусь (7527) Данилов (1057) Медведчук (1755) Козак (134)

Если Козак на лечении в Беларуси, то это уже жаль, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если Козак на лечении в Беларуси, то это уже жаль, - Данилов

Секретарь совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 14 мая на брифинге по итогам заседания СНБО выразил сожаление по поводу того, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак может проходить лечение в Беларуси.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, будет ли Украина добиваться экстрадиции Козака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Журналисты напомнили, что о том, что Козак лечится в Беларуси, говорил его коллега по фракции Виктор Медведчук.

"Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль. Я понимаю: лечение в любой другой стране. Я считаю, что если у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси, ну, жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в то время и которые довели до такого состояния медицину", – ответил Данилов.

Он добавил, что с вопросом об экстрадиции стоит обращаться к правоохранительным органам.

"Я считаю, что Козак обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же, он еще является народным депутатом", – добавил секретарь СНБО.

Читайте также: Нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак лечится в Беларуси, - Медведчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Екстрадиції не буде... Його, коли "припече", просто "провакцинують"... Тільки не "Спутніком", а "Новічком"... "Русские своих не бросают... Они "концы обрубают...".
Напис на пам"ятнику "Невідомому солдату" у путінській Росії: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил...".
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15.05.2021 09:28
+5
Ага. На білоруських островах , браздіт білоруський океан на яхті і лове білоруського лобстера.
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15.05.2021 09:20
+3
зеленая плесень даже не смогла эту гниду достать....дебилы
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15.05.2021 09:28
Комментировать
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Нєуінауат?
Якщо цей виродок дійсно в Біло-рашці, то Бульбофюрер покаже Блазню дулю, а не екстрадицію. За умови, звичайно, що кремляді не дадуть на це добро (рюззкіє сваіх нє брасают, ага).
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15.05.2021 09:10 Ответить
Чауса выкрали из Молдовы, а тут- Слабо?
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15.05.2021 09:15 Ответить
Це не входить в плани зелені.
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15.05.2021 09:19 Ответить
из-за этого выкрадэння теперь и из нормальных стран не будет выдачи преступников!
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15.05.2021 10:31 Ответить
Ага. На білоруських островах , браздіт білоруський океан на яхті і лове білоруського лобстера.
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15.05.2021 09:20 Ответить
если его там залечат, то это не жаль.
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15.05.2021 09:27 Ответить
зеленая плесень даже не смогла эту гниду достать....дебилы
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15.05.2021 09:28 Ответить
А рагадайте мені, дотакого прикрого сталося з Медведчуком? Сидить у власному палаці під власною охороною біля власної дружини. Спілкується зі своїми спільниками. То що Козаку було б і Україні? Те саме?
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15.05.2021 10:36 Ответить
Екстрадиції не буде... Його, коли "припече", просто "провакцинують"... Тільки не "Спутніком", а "Новічком"... "Русские своих не бросают... Они "концы обрубают...".
Напис на пам"ятнику "Невідомому солдату" у путінській Росії: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил...".
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15.05.2021 09:28 Ответить
вопрос зе-изменникам - за сколько вы его выпустили?
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15.05.2021 09:37 Ответить
как уже зае...ла тупость этих клоунов . если вы действительно хотите изловить человека то вы хотя бы предварительно выясните где он сейчас находится . я вообще удивлен что Медведчук совершенно случайно оказался на территории Украины
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15.05.2021 09:42 Ответить
ща медведчук одеяло в клеточку и насилках носить будут.как их болезнь косит как она ***** называется. суки волонтеров в карцеры а этих сразу на носилки
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15.05.2021 09:54 Ответить
а когда медведчук косил под больного?
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15.05.2021 10:33 Ответить
Много украинцев у нас лечилось и лечится.
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15.05.2021 09:58 Ответить
Дустом разве что
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15.05.2021 10:41 Ответить
у вас видать как на кубе при фиделе - демократии никакой , зато медицина хорошая. ваш картофельный ************ всех бульбой лечит.... через ж.пу. надо к вам еще депутата шевченка отправить пусть ему его друган геморой вылечит. я вроде зрелый уже человек, но среди моих знакомых нет людей , которые бы лечились у вас....в Польше да, в Прибалтике, в Чехии, до войны в рашке, даже знаю одного кадра в Молдове импланты ставил, но чтобы у вас????!!!! шо ж там такого у вас особенного? или ты просто киздишь....
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15.05.2021 10:44 Ответить
То нквдист на пенсии
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15.05.2021 10:54 Ответить
Вот оно что! А я думал он просто дебил... Хотя одно другое не исключает! Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов - Цензор.НЕТ 3103
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15.05.2021 10:59 Ответить
я бы тоже с такими бабками не в падлу дебилом прикидовался.... типа вы гавкайте а я в своё удовольствие дальше жить буду и по фигу как вы там меня обзываете... ферштейн?
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15.05.2021 12:07 Ответить
Во первых,с чего ты взял что у него много бабок? Быть нквдистом на пенсии,-не значит иметь много бабок. Есть еще варианты,-например стать алкашом (среди них это очень распространено),может стать дебилом (что опять распространено),а может даже на Цензор заходить только после приказа и пинка куратора. И еще,почему ты взял что всяким Абрамовичам хватает бабок и они просто лежат на диване и смотрят в какой нибудь экран,изредка ковыряясь в носу? Не бывает такое. Кроме этого,по словам Суворова (В. Резуна),всем гэбистам,стукачам и т. п., вполне хватало,чтобы у них были хоть какие нибудь привилегии,-то есть,им хватало,что если все в говне по горло,а он всего до плеч,-то это для них отлично! Я за свою жизнь видел очень много гэбистов (и им подобным),которые просто спустили свои состояния,в том числе и дома,квартиры,-в унитаз!
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15.05.2021 14:46 Ответить
деда ,ты точно настоящий , и тупой молдованин! ты о ком вообще тут пишешь???! загуглись и посмотри кто такой этот самый (о котором в данной статье речь идёт) тарас козак в украинской политике и его место виукраинской олигархии, почитай его трудовую биографию и какими компаниями и фирмами он владеет (нашёл мля бедного!!!), а потом будешь киздеть о каких то бедных и несчастных гэбистах и нкведистах. еще и резуна-суворова к чему то сюда приплёл ??? вот только бы вякать сам не зная о чём!!! ты еще расскажи что мертвечук страшно бедный!!!
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15.05.2021 17:32 Ответить
Браво! Ты,в этом комментарии,классно доказал,какой ты тупой! Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов - Цензор.НЕТ 4022 Ты,глупый,посмотри еще раз какие комментарии,к кому относятся! В 10 44 ты ответил дебильному белорусу,ниже Враг рода человеческого 666,ответил тебе "То нквдист на пенсии" -это он имел в виду "литвина". Дальше в 10 59 я ответил Враг рода человеческого 666 имея ввиду того же "литвина" ,ну и следом,ничего не поняв ты ответил мне в 12 07. Я (не подозревая что ты ничего не понял!),думая что ты имеешь ввиду "литвина" ответил тебе (имея ввиду "литвина"),на что ты плюнул дерьмом на вентилятор. А теперь скажи,разве ты не БЕЗМОЗГЛЫЙ ТУПИЦА?
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16.05.2021 07:49 Ответить
Сам всех запутал и сам запутался.
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19.05.2021 13:32 Ответить
Баран,-это ты не понял,потому что ты тупой! Нормальные люди все поняли!
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19.05.2021 14:54 Ответить
Была новость на цензоре. Около четырех сот украинцев ожидают очереди на операцию в Беларуси на трансплантацию. Но пандемия нарушила планы.
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15.05.2021 11:00 Ответить
А подумай, чому вони? Бо ДЕШЕВО! А Козак мільйонер, він за потреби може в Канаду/Німеччину/Ізраїль, де медицина в рази краща! Тому тут не той випадок!
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15.05.2021 11:41 Ответить
да брешут про казака.... дали ему возможность удрать, теперь он где-нибудь на мальдивах чалится......и текилу с маргаритой пьёт...
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15.05.2021 12:04 Ответить
Так отож, версія про лікування в Білорусі - дикий абсурд! Кобздон ж там не лікувався, а в Німеччину їздив!
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15.05.2021 13:41 Ответить
ты лукашист, а не литвин. Хорош имитировать.
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15.05.2021 15:52 Ответить
Органы пересаживает?
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15.05.2021 11:04 Ответить
шишки геморройные разбивают ультразвуком Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов - Цензор.НЕТ 6901
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15.05.2021 11:18 Ответить
Спасибі,заспокоїли. Гадав, що кувалдою як анестезіологи.
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15.05.2021 17:36 Ответить
да органы - кгб в сбу и наооборот....
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15.05.2021 12:02 Ответить
Біс попутав, замість Ізралія потрапив на лікування в Білорусь.
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15.05.2021 17:35 Ответить
 
 